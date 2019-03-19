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Касильяс хочет вернуться в Ла Лигу и сборную Испании

вчера, 03:50

Голкипер «Порту» Икер Касильяс признался, что был бы рад вернуться в испанскую Примеру и получить вызов в сборную страны.

Мне посчастливилось поиграть в Ла Лиге, и, к сожалению, сейчас я выступаю в другом чемпионате.

То, что я сделал вместе с «Реалом», будет трудно пережить снова. Повторить эти успехи будет очень сложно. Моя страница в «Реале» уже в прошлом, но я хотел бы вернуться в Ла Лигу.

Сборная Испании также не является для меня закрытой страницей. В отличие от некоторых других игроков, я не завершал карьеры в сборной.

Полагаю, что с вратарями всё обстоит иначе, чем с полевыми игроками, но я уважаю решение тренера, который хочет вызывать других футболистов, потому что считает их лучшими.

Но у меня есть желание вернуться, так что, почему нет? Хесус Навас, к примеру, показал, что он может вернуться в национальную команду, и я очень рад за него.

Недавно сообщалось, что 37-летний Касильяс вскоре должен продлить контракт с «Порту».

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Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 15:50
Давай к нам в Севилью, как раз будешь с Навасом
Footbolista
Footbolista
   6 / 1106
вчера в 10:31
Дырофеев мечтает о пенсии...из сборной ушел уже...скоро из конюшни свалит)...
GGGringOOO
GGGringOOO
   609 / 1106
вчера в 10:18
Всегда можно доказать своей игрой свой уровень. И в ЛА лигу пригласят и в сборную. Сейчас, видать, в сборной есть лучше варианты
40175219386
40175219386
   54 / 1106
вчера в 09:34
мечтать не вредно, можно помечтать
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   29 / 1106
вчера в 09:21
Он недавно только продлил контракт на следующий сезон
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 07:56
Удачи .
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:25
Если сожалеешь играть в Порту то зачем вообще пребывать там, некорректно и неуважительно.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 05:43
Есть кому в сборной играть!
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 05:12
Думаю Касильяс скоро вернётся в сб.Испании и он приедет в следующем году на кубок легенд и поможет Испании дойти до финала!
No problem
No problem
   143 / 1106
вчера в 04:55
При всём уважении...
разве что мозолить шары Перцу.
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 04:53
Уже на пенсию пора, а не в сборную.
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