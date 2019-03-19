Касильяс хочет вернуться в Ла Лигу и сборную Испании

Голкипер «Порту» Икер Касильяс признался, что был бы рад вернуться в испанскую Примеру и получить вызов в сборную страны.

Мне посчастливилось поиграть в Ла Лиге, и, к сожалению, сейчас я выступаю в другом чемпионате.

То, что я сделал вместе с «Реалом», будет трудно пережить снова. Повторить эти успехи будет очень сложно. Моя страница в «Реале» уже в прошлом, но я хотел бы вернуться в Ла Лигу.

Сборная Испании также не является для меня закрытой страницей. В отличие от некоторых других игроков, я не завершал карьеры в сборной.

Полагаю, что с вратарями всё обстоит иначе, чем с полевыми игроками, но я уважаю решение тренера, который хочет вызывать других футболистов, потому что считает их лучшими.

Но у меня есть желание вернуться, так что, почему нет? Хесус Навас, к примеру, показал, что он может вернуться в национальную команду, и я очень рад за него.