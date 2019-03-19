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Врач сборной: «Зобнин лишний раз подтвердил, что он мужественный футболист»

вчера, 14:02
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:45 Не начался

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного полузащитника Романа Зобнина, который в скором времени перенесет операцию.

Роман Зобнин лишний раз подтвердил, что он мужественный футболист. Получил травму в игре с «Зенитом», хотя сам не помнит, когда это случилось. Вероятно, в борьбе ему наступили на кисть, случился перелом с небольшим смещением. Мы обследовали его: травма требует оперативного вмешательства. Но операцию можно было бы сделать и через несколько дней, поэтому с нашей стороны была попытка протестировать Романа в боевом режиме тренировок. Но болевой синдром, который есть у Зобнина, не позволяет ему вести полноценную контактную борьбу, а её в матче с Бельгией будет вдоволь. Поэтому принято решение оставить Романа в Москве: в ближайшее время будет выполнено оперативное вмешательство. Уверен, в итоге все будет хорошо. 

Все остальные игроки были в общей группе, едут в Бельгию, готовятся без ограничений.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   96 / 1106
вчера в 16:16
Членовредительство и только.
МКС
МКС
   116 / 1106
вчера в 15:35
Красава Ромка

Интересно Жирик ножку свою об мячик не отбил?
Василий Кулик
Василий Кулик
   86 / 1106
вчера в 15:27
Это не сбежавший из сборной дырофеев!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 1106
вчера в 14:56
Как он теперь будет код в подъезде набирать?
Вот припёрло пасана.....
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   193 / 1106
вчера в 14:45
Мужик
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Крестовский баклан
   3 / 1106
вчера в 14:42
При чём тут бакланы, когда речь о сборной России?
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   169 / 1106
вчера в 14:12
А бакланы от каждого касания валялись
Шуnя771
Шуnя771
   151 / 1106
вчера в 14:09
Это футбол.

Здоровья Роману!
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