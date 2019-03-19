Зобнин не сыграет с Бельгией и Казахстаном и перенесет операцию

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник Роман Зобнин не сыграет в отборочных матчах Евро-2020 против Казахстана и Бельгии. Футболист перенесет операцию после полученной травмы.

Во время матча против «Зенита» Роман Зобнин получил травму кисти. Во время выполнения дообследования, выполненного в сборной, у него был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.

Проведённые тесты показали невозможность интенсивной физической контактной борьбы в ближайшее время. В связи с этим футболист остаётся в Москве, где в ближайшее время будет выполнено оперативное лечение. Роман, здоровья!