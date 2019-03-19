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Зобнин не сыграет с Бельгией и Казахстаном и перенесет операцию

вчера, 12:46

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник Роман Зобнин не сыграет в отборочных матчах Евро-2020 против Казахстана и Бельгии. Футболист перенесет операцию после полученной травмы.

Во время матча против «Зенита» Роман Зобнин получил травму кисти. Во время выполнения дообследования, выполненного в сборной, у него был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.

Проведённые тесты показали невозможность интенсивной физической контактной борьбы в ближайшее время. В связи с этим футболист остаётся в Москве, где в ближайшее время будет выполнено оперативное лечение. Роман, здоровья!

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
   171 / 1106
сегодня в 00:03
жаль один из немногих игроков Спартака, который годный игрок
что то часто правда ломаться стал
здоровья Роме
mortid
mortid
   401 / 1106
вчера в 22:32
Поломала голубизна питерская пацана.
Sergey Z
Sergey Z
   287 / 1106
вчера в 19:54
С Казахстаном справимся! А, вот, с Бельгией - будет нелегко!!! Здоровья Роману!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   77 / 1106
вчера в 19:37
Досадно. Рома только, только начал набирать форму и опять....... Выздоровления Роману и больше не ломаться.
нечитайло
нечитайло
   822 / 1106
вчера в 18:02
Потеря потерь
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   354 / 1106
вчера в 17:42
Жаль.
Санчо Панса
Санчо Панса
   123 / 1106
вчера в 17:29
Очень жаль...Пусть лечится, пупсик! Скорейшего ему выздоровления.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   295 / 1106
вчера в 17:29
Большая потеря для сборной
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   29 / 1106
вчера в 16:50
Здоровья этому пупсику!
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 16:26
Слишком много играет встык.... Такой характер!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 16:12
К матчу с ЦСКА чудесным образом выздоровеет. Гыгыгы
denmig
denmig
   344 / 1106
вчера в 15:57
Роме исключительно здоровья! Хватит уже травм!
ermak6848
ermak6848
   200 / 1106
вчера в 15:53
Выздоравливай Роман!
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Tommy Lee
   546 / 1106
вчера в 15:48
Конечно, по рукам его били постоянно.
Ну если кисть сломали,то да били и по рукам.
korn3512
korn3512
   208 / 1106
вчера в 15:41
Jum13
Сегодня 15:17
Наверняка как и у Кутепова - проблема с прохождением допинг-теста, Федун решил спрятать нарков чтобы не палиться как с Титовым


Ты только что, один в один обрисовал ситуацию с Дзагоевым, после того как спалили Ерёму. В твоём случае, иногда лучше вообще молчать.
ЮЗИК
ЮЗИК
   472 / 1106
вчера в 15:31
Это потеря, Ромке здоровья!
Расул Манаев
Расул Манаев ответил LOpp
   392 / 1106
вчера в 15:31
))))комментарий-ВИП
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   616 / 1106
вчера в 15:28
Скорейшего выздоровления .Талантливый игрок.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил тумба-юмба
   203 / 1106
вчера в 15:25
Сломали питерские ироды нашего Ромку.
Конечно, по рукам его били постоянно.
Jum13
Jum13
   24 / 1106
вчера в 15:17
Наверняка как и у Кутепова - проблема с прохождением допинг-теста, Федун решил спрятать нарков чтобы не палиться как с Титовым
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   130 / 1106
вчера в 15:14
Жаль. В сборной и так все плохо с качественными футболистами, а тут еще краеугольный камень выпадает
77rust77
77rust77
вчера в 14:53
2 футболист и 2 из Спартака поменяйте медицинский штаб которые не нашли эти болячки
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   313 / 1106
вчера в 14:52
Двуличие во всей красе.
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
вчера в 14:49
Потеря!Здоровья!
Kresi frok
Kresi frok
   268 / 1106
вчера в 14:46
Да и ..й с ним.
амурец
амурец ответил cska plus
   164 / 1106
вчера в 14:44
Не правы вы батенька
амурец
амурец
   164 / 1106
вчера в 14:42
очень жаль парень молодец
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 1106
вчера в 14:41
Стыдно за представителей обеих сторон, которые радуются чужим травмам
particular
particular
   4 / 1106
вчера в 14:29
И так бывает... Играют ногами, ломают руки, а голова болит у Черчесова...
Потеря системообразующего игрока, даже для товарнячков, - не в струю...
d_fincher
d_fincher
   170 / 1106
вчера в 14:26
Выкладывается всегда на 100%
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