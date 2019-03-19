Зобнин не сыграет с Бельгией и Казахстаном и перенесет операцию

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник Роман Зобнин не сыграет в отборочных матчах Евро-2020 против Казахстана и Бельгии. Футболист перенесет операцию после полученной травмы.
Во время матча против «Зенита» Роман Зобнин получил травму кисти. Во время выполнения дообследования, выполненного в сборной, у него был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.
Проведённые тесты показали невозможность интенсивной физической контактной борьбы в ближайшее время. В связи с этим футболист остаётся в Москве, где в ближайшее время будет выполнено оперативное лечение. Роман, здоровья!
что то часто правда ломаться стал
здоровья Роме
что то часто правда ломаться стал
здоровья Роме
Сегодня 15:17
Наверняка как и у Кутепова - проблема с прохождением допинг-теста, Федун решил спрятать нарков чтобы не палиться как с Титовым
Ты только что, один в один обрисовал ситуацию с Дзагоевым, после того как спалили Ерёму. В твоём случае, иногда лучше вообще молчать.
Сегодня 15:17
Наверняка как и у Кутепова - проблема с прохождением допинг-теста, Федун решил спрятать нарков чтобы не палиться как с Титовым
Ты только что, один в один обрисовал ситуацию с Дзагоевым, после того как спалили Ерёму. В твоём случае, иногда лучше вообще молчать.
Потеря системообразующего игрока, даже для товарнячков, - не в струю...
Потеря системообразующего игрока, даже для товарнячков, - не в струю...