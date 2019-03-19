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Врач: «У Кутепова имеется проблема, которая требует полноценного лечения»

вчера, 13:55

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного защитника Ильи Кутепова, который недавно покинул расположение национальной команды.

Илья Кутепов приехал в расположение сборной, имея определённые жалобы на дискомфорт в паховой области. В итоге после клинического обследования мы выяснили, что это жалоба беспокоит его уже несколько игр. У Кутепова имеется проблема, которая требует полноценного лечения. Это несовместимо в настоящее время с игрой в футбол, тем более в матче со сборной Бельгии. Поэтому Илья остаётся в Москве для полноценного лечения в расположении клуба. Мы с врачами «Спартака» в постоянном контакте, лучше дождаться информации из клуба о сроках восстановления Ильи. 

О проблеме Ильи мы узнали только после его появления в расположении сборной. При этом все ребята тренируются в общей группе, но перед каждой игрой у каждого футболиста есть какая-то проблема. В своё время Серхио Рамос сказал, что последний раз он не испытывал боль в шесть лет, когда пришёл в академию.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   243 / 1106
сегодня в 11:48
Безуглов - реально врач ? Не доводилось слышать от врачей, что " беспокоит жалоба".
pomor45
pomor45
   219 / 1106
вчера в 21:48
Федун просто гнобит своих футболистов - только в сборной и спасаются от него.
Glodor
Glodor
   96 / 1106
вчера в 18:42
В тарасне эпидемия травм липовых, как и их чемпионства.
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 16:24
задний привод?
1-й парень
1-й парень
   73 / 1106
вчера в 15:25
Перебор бромантана и допинг-контроль подкосили ЗМСа.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   67 / 1106
вчера в 15:13
Свиньи опять все покалеченные, кононов превзошел физрука кареру по этому показателю.
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 14:36
Сплошной лазарет в сборной: у кого-то нога, у кого-то рука, у кого-то понос, кто-то просто сидит...
Башмакоса
Башмакоса
   542 / 1106
вчера в 14:34
Беляев достойно сможет его заменить. С Джикией может получиться очень надежная пара.
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 14:26
Где Рамос и где Кутепов...
Защитнику уровня ФНЛ вообще не место в сборной. Весь пик его популярности пришелся, когда за спиной был мудрый дедушка Игнашевич, а теперь кто за внучка заступится? )
Jum13
Jum13
   24 / 1106
вчера в 14:03
Чего только не придумают чтобы допинг-тест не проходить. Сначала Зобнин, теперь Кутепов. Ждём сообщения о Глушакове?
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 14:02
Поросячий симулянт.
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