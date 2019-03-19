Киселёв заменил Рассказова в молодёжной сборной России

вчера, 02:50

Защитник «Спартака» Николай Рассказов из-за травмы не поможет молодёжной сборной России в контрольных матчах со сверстниками из Швеции и Норвегии. Его заменит полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселёв. Об этом сообщил главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

По сравнению с первоначальным составом команды, у нас произошло одно изменение. Николай Рассказов после игры «Спартака» с «Зенитом» приехал в расположение молодёжной сборной с микротравмой, которая не позволит ему принять участие в испанском сборе команды. Мы приняли решение, что ему более целесообразно продолжить лечение в клубе. Вместо него в молодёжную сборную был вызван Геннадий Киселёв. Травмы – это часть спортивной жизни, к этому нужно быть готовым.

Ранее также стало известно о травме полузащитника «Спартака» и главной сборной России Романа Зобнина.