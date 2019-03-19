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Киселёв заменил Рассказова в молодёжной сборной России

вчера, 02:50

Защитник «Спартака» Николай Рассказов из-за травмы не поможет молодёжной сборной России в контрольных матчах со сверстниками из Швеции и Норвегии. Его заменит полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселёв. Об этом сообщил главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

По сравнению с первоначальным составом команды, у нас произошло одно изменение. Николай Рассказов после игры «Спартака» с «Зенитом» приехал в расположение молодёжной сборной с микротравмой, которая не позволит ему принять участие в испанском сборе команды. Мы приняли решение, что ему более целесообразно продолжить лечение в клубе. Вместо него в молодёжную сборную был вызван Геннадий Киселёв. Травмы – это часть спортивной жизни, к этому нужно быть готовым.

Ранее также стало известно о травме полузащитника «Спартака» и главной сборной России Романа Зобнина.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   78 / 1106
вчера в 15:20
Никто про рассказова и не вспомнит, а скрылся он от допинг-контроля.
Comench
Comench
   137 / 1106
вчера в 10:44
У свиней, как играть в сборной, сразу травмы. С одной стороны от низ всё равно толку, как от свиньи молока, а с другой стороны свиньи опять выползают за счет других.
makkie
makkie
   21 / 1106
вчера в 08:17
Питерские ныли, что спартачи их пенсионеров ломали... а на деле после матча травмы у Зобнина, Кутепова и Рассказова. Вот и ответ!
Здоровья Коле - прибавляет от матча к матчу.
Гавроша
Гавроша ответил cska plus
   37 / 1106
вчера в 08:15
Причина в другом, просто Кисилёв сильнее хрющи.
Хрюши не хотят играть в сборной.
Т34
Т34
   59 / 1106
вчера в 07:47
Здоровья Николаю и скорейшего восстановления.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:27
Причина в другом, просто Кисилёв сильнее хрющи.
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