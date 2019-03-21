ГлавнаяНовости

Фрей заявил, что едва не умер от вируса

вчера, 18:50

Бывший вратарь «Интера», «Вероны», «Пармы», «Фиорентины», «Дженоа» и «Бурсаспора» Себастьян Фрей сообщил, что недавно его сразил вирус, из-за которого он мог проститься с жизнью.

Три недели назад я обратился в больницу с температурой под 40, которая не спадала. После обследования у меня был обнаружен вирус, который постепенно истощил меня и мог забрать мою жизнь.

Однако судьба хотела, чтобы я преодолел это испытание. Сейчас я чувствую себя уже намного лучше.

Фрей в 2015 году завершил карьеру футболиста. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зелински рискует пропустить матч с Латвией из-за травмы
Сегодня, 18:17 Комментарии2
СМИ: Фабиан Руис перенес свиной грипп
Сегодня, 15:39 Комментарии18
Флоренци получил травму и сегодня покинет расположение сборной Италии
Сегодня, 06:19 Комментарии4
Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы
Вчера, 20:38 Комментарии4
Асенсио получил травму
Вчера, 09:55 Комментарии8
Александер-Арнольд получил травму
20 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Adonius
Adonius
   276 / 1015
вчера в 21:55
Вирус был не из злачных мест?
Don trambon
Don trambon
   86 / 1015
вчера в 20:22
Эко сколько людей столько и мнений наглядно. 2 коммента подо мной)

Фрею здоровья.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 19:28
Повезло!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   114 / 1015
вчера в 19:05
Не повезло.
Erlov
Erlov
   291 / 1015
вчера в 18:55
Частая смена команды могла закончиться плачевно.
The Frei
The Frei
   831 / 1015
вчера в 18:52
Да, было тяжко.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100