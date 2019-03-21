Фрей заявил, что едва не умер от вируса

Бывший вратарь «Интера», «Вероны», «Пармы», «Фиорентины», «Дженоа» и «Бурсаспора» Себастьян Фрей сообщил, что недавно его сразил вирус, из-за которого он мог проститься с жизнью.

Три недели назад я обратился в больницу с температурой под 40, которая не спадала. После обследования у меня был обнаружен вирус, который постепенно истощил меня и мог забрать мою жизнь.

Однако судьба хотела, чтобы я преодолел это испытание. Сейчас я чувствую себя уже намного лучше.