Бельгия - Россия: Жирков, Ахметов и Гильерме выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч отбора к Евро-2020 Бельгия - Россия.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендокер, Тилеманс, Мертенс, Торган Азар, Эден Азар, Бойата, Кастань, Батшуайи.
Россия: Гильерме, Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Кузяев, Ахметов, Головин, Черышев, Дзюба.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
По мнению букмекеров, Бельгия - однозначный фаворит матча. Так, контора «Марафон» дает коэффициент 1.43 на победу хозяев, 4.80 на ничью и 8.40 на успех России.
Ну а дальше пошло по накатанной - нравится игрок - дай ему гражданство...
Ну а дальше пошло по накатанной - нравится игрок - дай ему гражданство...
Так, что о чём ты говоришь о Гиле инфа неправильная, об этом я и заострил внимание.
Так, что о чём ты говоришь о Гиле инфа неправильная, об этом я и заострил внимание.
Как то расходятся твои слова.
Ничего личного, ты сам мне доказывать это стал!
Как то расходятся твои слова.
Ничего личного, ты сам мне доказывать это стал!
Гильерме похоже вынет и не один раз
Гильерме похоже вынет и не один раз
Короче, посмотрим
Короче, посмотрим