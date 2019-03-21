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Бельгия - Россия: Жирков, Ахметов и Гильерме выйдут с первых минут

вчера, 21:35
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на матч отбора к Евро-2020 Бельгия - Россия.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендокер, Тилеманс, Мертенс, Торган Азар, Эден Азар, Бойата, Кастань, Батшуайи.

Россия: Гильерме, Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Кузяев, Ахметов, Головин, Черышев, Дзюба.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

По мнению букмекеров, Бельгия - однозначный фаворит матча. Так, контора «Марафон» дает коэффициент 1.43 на победу хозяев, 4.80 на ничью и 8.40 на успех России.

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Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   242 / 1015
вчера в 23:48
Где Газинский ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1015
вчера в 23:20
Когда гинеру приспичило натурализовать Марио, он запустил все рычаги, вплоть до аренды Слуцкого. И именно он включил Гилю в состав, чтобы создать прецедент.
Ну а дальше пошло по накатанной - нравится игрок - дай ему гражданство...
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ваня лучший
   109 / 1015
вчера в 22:56
Извини, но ты невнимателен. Если предоставление Фернандесу гражданства РФ инициировал ЦСКА и поддержал РФС , именно в интересах сборной, то когда Гилерме получал гражданство РФ по инициативе Локо, никакого интереса к нему со стороны сборной и РФС не было. Этот интерес появился потом, когда сдулся Ладыгин, совсем состарился Габулов, спекся Джанаев, травмировался Крицюк, появился интерес к Гилерме. Кстати весьма справедливо. Поэтому не надо меня толковать произвольно. Натурализация Гилерме была проведена по инициативе Локо, а интерес к нему сборной появился позже. У Фернандеса было наоборот. Там РФС прикладывало определенные усилия, особенно с учетом того, что он провел 2 игры за молодежную сб. Бразилии и был членом олимпийской сборной. Уважаемый, читай , пожалуйста мои тексты внимательно и не толкуй их произвольно. Спасибо за внимание.
По Фернандесу, да там РФС в ускоренном варианте всё делало, лишь бы к ЧМ успеть, это я знаю. А вот по Гиле ты видать не в курсе, что он по собственной инициативе получал гражданство и с самого начала сказал, что хочет и будет выступать за сборную России если его позовут! Гиля достаточно давно живёт в России и говорит отлично по русский и сдавал все экзамены сам, без помощи клуба. Да для клуба хорошо, что он сейчас не считается легионером, как в принципе и для ЦСКА в случае с Марио.
Так, что о чём ты говоришь о Гиле инфа неправильная, об этом я и заострил внимание.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   21 / 1015
вчера в 22:51
Это кто?))))
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   242 / 1015
вчера в 22:47
посмотрим что получится
sir_Alex
sir_Alex
   51 / 1015
вчера в 22:39
Удачи россиянам, в любом случае.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Байкал-38
   17 / 1015
вчера в 22:39
Ну тебя не поймёшь, сегодня ты доказывал, что Гиля гражданство получил чисто в интересах клуба, как и Ари с Жоаозиньо и только единственное исключение это Фернандес, а сейчас он в составе сборной на матч отбора Европы с сильной Бельгией и ты говоришь, что это правильно. Как то расходятся твои слова. Ничего личного, ты сам мне доказывать это стал!
Извини, но ты невнимателен. Если предоставление Фернандесу гражданства РФ инициировал ЦСКА и поддержал РФС , именно в интересах сборной, то когда Гилерме получал гражданство РФ по инициативе Локо, никакого интереса к нему со стороны сборной и РФС не было. Этот интерес появился потом, когда сдулся Ладыгин, совсем состарился Габулов, спекся Джанаев, травмировался Крицюк, появился интерес к Гилерме. Кстати весьма справедливо. Поэтому не надо меня толковать произвольно. Натурализация Гилерме была проведена по инициативе Локо, а интерес к нему сборной появился позже. У Фернандеса было наоборот. Там РФС прикладывало определенные усилия, особенно с учетом того, что он провел 2 игры за молодежную сб. Бразилии и был членом олимпийской сборной. Уважаемый, читай , пожалуйста мои тексты внимательно и не толкуй их произвольно. Спасибо за внимание.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 1015
вчера в 22:37
без шансов,но хоть на Ахметова взгляну
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 1015
вчера в 22:35
Центр проходной ,да и фланги ,вся надежда на Джикию и воротчика
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Ваня лучший
   107 / 1015
вчера в 22:33
А Гинеру то это зачем?. Сейчас наоборот все своих из сборной тянут, чтобы при клубе были. Клуб важнее и для Гинера, и для Федуна, и для Миллера, и для Галицкого. Зобнин травмировался и рад, что при клубе остался.Да и Кутепов не страдает судя по всему.
Не обращай внимание на тролей и провокаторов
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ваня лучший
   109 / 1015
вчера в 22:31
Наверное Гилерме правильно. Лунев не впечатлял последнее время. Непонятно отсутствие Газинского. А так чувствуется в составе облик Черчесова.
Ну тебя не поймёшь, сегодня ты доказывал, что Гиля гражданство получил чисто в интересах клуба, как и Ари с Жоаозиньо и только единственное исключение это Фернандес, а сейчас он в составе сборной на матч отбора Европы с сильной Бельгией и ты говоришь, что это правильно.
Как то расходятся твои слова.
Ничего личного, ты сам мне доказывать это стал!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сетка между ног
   17 / 1015
вчера в 22:28
Главное ахметов(((((ПОЗОР ГИНЕР ЗАНЁС, ФУ!
А Гинеру то это зачем?. Сейчас наоборот все своих из сборной тянут, чтобы при клубе были. Клуб важнее и для Гинера, и для Федуна, и для Миллера, и для Галицкого. Зобнин травмировался и рад, что при клубе остался.Да и Кутепов не страдает судя по всему.
Sunny.
Sunny.
   63 / 1015
вчера в 22:26
Набабкие Лдикия Кудряшов - это типа связка ахахах

Гильерме похоже вынет и не один раз
bsww
bsww
   420 / 1015
вчера в 22:26
Хорошо, что Гиля на воротах. Он говорит по-русски раз и с Марио поговорит на родном португальском - два, ибо Марио русский вроде ещё не выучил
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   17 / 1015
вчера в 22:25
Защита ппц, конечно...
Предложи лучше, свой вариант.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
   395 / 1015
вчера в 22:25
Хорошо, что Лунёва под расстрел не ставят)
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   206 / 1015
вчера в 22:20
Возвращение к схеме 3-5-2. То есть в нашем случае 5-4-1, на самом деле.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1015
вчера в 22:19
Букмекеры не верят в победу нашей сборной. Надо опровергнуть это. Удачи.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил FILL3286
   21 / 1015
вчера в 22:19
Главное ахметов(((((ПОЗОР ГИНЕР ЗАНЁС, ФУ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил FILL3286
   28 / 1015
вчера в 22:18
Слив 100000000000%! Дзюба,Кузяев,Жирков вы серьезно??
Ну дак ваши все захворали резко, но остатки в составе. Так что крайние будут найдены :)
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 22:14
Удачи сборной!
номер 12
номер 12
   281 / 1015
вчера в 22:13
Состав стремный какой то. Как бы не начать с разгрома...
handreb
handreb
   35 / 1015
вчера в 22:08
Защита из скотного двора уникальная.
makkie
makkie
   12 / 1015
вчера в 22:07
Защита ппц, конечно...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Serg3.12
   17 / 1015
вчера в 22:06
Набабкин в центре обороны... вынуждено и рисковано Короче, посмотрим
Логика Черчесова в этом вопросе понятна. Набабкин сыгран с Фернандесом, и когда Марио уходит вперед Набабкин страхует правую зону, так же как Кудряшов зону Жиркова.
Apsny
Apsny
   228 / 1015
вчера в 22:05
Акинфеев на баскетболе).
Ваня лучший
Ваня лучший
   17 / 1015
вчера в 22:02
Наверное Гилерме правильно. Лунев не впечатлял последнее время. Непонятно отсутствие Газинского. А так чувствуется в составе облик Черчесова.
Serg3.12
Serg3.12
   19 / 1015
вчера в 22:02
Набабкин в центре обороны... вынуждено и рисковано
Короче, посмотрим
Erlov
Erlov
   291 / 1015
вчера в 22:00
Удачи сборной!
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1015
вчера в 21:58
Эх, а вот Ромки Зобнина явно не хватает!!!
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