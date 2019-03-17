«Спартак» - «Зенит»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 20-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Зобнин, Глушаков, Ташаев, Мельгарехо, Ханни, Адриано.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
По мнению букмекеров, фаворит сегодня - «Спартак». Так, контора «Марафон» дает коэффициент 2.61 на успех хозяев. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 2.91.
Ранее ЦСКА одержал победу над «Уралом».
Пиджак настроился слить игру?
Пиджак настроился слить игру?
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