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«Спартак» - «Зенит»: стартовые составы

вчера, 18:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 20-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Зобнин, Глушаков, Ташаев, Мельгарехо, Ханни, Адриано.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

По мнению букмекеров, фаворит сегодня - «Спартак». Так, контора «Марафон» дает коэффициент 2.61 на успех хозяев. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 2.91.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Уралом».

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Все комментарии
kastites
kastites
   425 / 1120
вчера в 19:57
ЗЕНИТ Чемпион
time out
time out
   92 / 1120
вчера в 19:55
Зениту позор!
Glodor
Glodor
   83 / 1120
вчера в 19:14
Зениту удачи!
Лакшери
Лакшери ответил Nikola45
   267 / 1120
вчера в 18:52
Да у нас пол состава в Испании не играли
Литейный 4
Литейный 4 ответил Jum13
   1 / 1120
вчера в 18:47
Интересно - как в этом туре Джикия будет штрафные выпрашивать? Сможет ли он наконец выдавить из себя слезу?
У них Андриано с отличием окончил школу нырков имени Самедова. Гыгыгы
Jum13
Jum13
   35 / 1120
вчера в 18:44
Интересно - как в этом туре Джикия будет штрафные выпрашивать? Сможет ли он наконец выдавить из себя слезу?
Крейсер
Крейсер
   560 / 1120
вчера в 18:42
Блатной в составе и с повязкой.
Пиджак настроился слить игру?
Литейный 4
Литейный 4 ответил волгoдoн
   1 / 1120
вчера в 18:37
по канделаки-тв чукотку с ирисками покажут спартак-зенит на платном только
На сайте Зенита запустили ,бесплатный канал Z+ в HD качестве.
Moskwich
Moskwich
   859 / 1120
вчера в 18:34
Состав у Зенита посильнее будет. Победы сине-бело-голубые.
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 18:33
Ой боюсь не успели востановиться! В любом случае удачи Зениту!! И В любом случае позор Федунятнику! ))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   87 / 1120
вчера в 18:32
Судья фердуна москалев сегодня будет основной фигурой на поле.
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 18:31
Хрющек надо опустить.
Хороший Малый
Хороший Малый
   159 / 1120
вчера в 18:30
Думаю будет хороший матч,Вперед Зенит.
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 1120
вчера в 18:29
У Зенита состав посильнее. Все на поле. У Спартака как минимум троих нет основных
волгoдoн
волгoдoн
   235 / 1120
вчера в 18:27
по канделаки-тв чукотку с ирисками покажут
спартак-зенит на платном только
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 18:27
есть любопытные моменты...
AfrikSimon
AfrikSimon ответил Bullкин
   96 / 1120
вчера в 18:23
А зенитовец Вилков уже удачно сыграл в другом матче. Противно смотреть такой чемп.
Вы веткой не ошиблись?
Bullкин
Bullкин
   313 / 1120
вчера в 18:22
А зенитовец Вилков уже удачно сыграл в другом матче. Противно смотреть такой чемп.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   119 / 1120
вчера в 18:19
Почему нет в составе свиней москалева, не понятно.
Aчиститель
Aчиститель
   89 / 1120
вчера в 18:17
Кутепов в защите, просто класс.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 18:17
Дзюба как всегда передаст привет Федуну? :)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 18:16
    Sunny.
    Sunny.
       136 / 1120
    вчера в 18:16
    Не вижу Карреру у спама
    пeрдун из Тарасовки
    пeрдун из Тарасовки
       143 / 1120
    вчера в 18:15
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
         44 / 1120
      вчера в 18:14
      Сегодня Дзюба огорчит Спартак разок)
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1120
      вчера в 18:13
      От Дзюбы ждем приветы Федуну. Гыгыгы
      Конопляных Дел Мастер
      Конопляных Дел Мастер
         565 / 1120
      вчера в 18:12
      Победы Зениту.
      parallels
      parallels
         2 / 1120
      вчера в 18:12
      Comench
      Comench
         336 / 1120
      вчера в 18:11
      Зениту только победы!
      parallels
      parallels
         2 / 1120
      вчера в 18:10
      нападение зашибись, хряков потреплем знатно.
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