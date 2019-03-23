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«Эвертон» хочет подписать защитника «Тоттенхэма»

вчера, 12:42

По данным из СМИ, защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер в ближайшее время покинет команду. Руководство «шпор» более не рассчитывает на игрока. 

Отмечается, что контракт игроку может предложить «Эвертон», который заинтересован в 28-летнем футболисте. Ориентировочная трансферная стоимость Кирана составляет 20 млн фунтов. 

Ранее защитником также интересовался «Реал»

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   707 / 979
вчера в 14:54
если на его место есть лючая кандидатура то пока пока
Comench
Comench
   70 / 979
вчера в 14:50
Удачи Триппьеру!
sparxx2
sparxx2
   450 / 979
вчера в 14:17
Даже не знаю как отреагирывать на такую новость.
Ну начнём с того, что Киран является игроком сборной Англии.
Именно он "подвинул" Кайл Уокера из команды.
Мне кажется что это утятина так как нигде на официальных сайтах такой информации: "Руководство «шпор» более не рассчитывает на игрока." - нет !!!!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
   172 / 979
вчера в 12:57
Игрок настроения.Амбициозным клубам он не помощник.
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