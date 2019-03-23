«Эвертон» хочет подписать защитника «Тоттенхэма»

вчера, 12:42

По данным из СМИ , защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер в ближайшее время покинет команду. Руководство «шпор» более не рассчитывает на игрока.

Отмечается, что контракт игроку может предложить «Эвертон», который заинтересован в 28-летнем футболисте. Ориентировочная трансферная стоимость Кирана составляет 20 млн фунтов.

Ранее защитником также интересовался «Реал».