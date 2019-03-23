«Эвертон» хочет подписать защитника «Тоттенхэма»

По данным из СМИ, защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер в ближайшее время покинет команду. Руководство «шпор» более не рассчитывает на игрока.
Отмечается, что контракт игроку может предложить «Эвертон», который заинтересован в 28-летнем футболисте. Ориентировочная трансферная стоимость Кирана составляет 20 млн фунтов.
Ранее защитником также интересовался «Реал».
Ну начнём с того, что Киран является игроком сборной Англии.
Именно он "подвинул" Кайл Уокера из команды.
Мне кажется что это утятина так как нигде на официальных сайтах такой информации: "Руководство «шпор» более не рассчитывает на игрока." - нет !!!!!!
Ну начнём с того, что Киран является игроком сборной Англии.
Именно он "подвинул" Кайл Уокера из команды.
Мне кажется что это утятина так как нигде на официальных сайтах такой информации: "Руководство «шпор» более не рассчитывает на игрока." - нет !!!!!!