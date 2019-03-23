Эррера хочет остаться в МЮ, несмотря на интерес ПСЖ

вчера, 11:47

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера по-прежнему надеется остаться на «Олд Траффорд», несмотря на интерес ПСЖ и тот факт, что испанец не может договориться с манкунианским клубом по новому контракту.

Текущее соглашение 29-летнего Эрреры с МЮ заканчивается летом, однако стороны уже почти год ведут переговоры о новом договоре. МЮ не соглашается на запросы хавбека по зарплате, а тот, в свою очередь, ссылается на огромный оклад Алексиса Санчеса (500 тысяч фунтов в неделю), считая, что и он заслуживает солидного контракта.

На данный момент переговоры продолжаются.