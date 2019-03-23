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Эррера хочет остаться в МЮ, несмотря на интерес ПСЖ

вчера, 11:47

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера по-прежнему надеется остаться на «Олд Траффорд», несмотря на интерес ПСЖ и тот факт, что испанец не может договориться с манкунианским клубом по новому контракту.

Текущее соглашение 29-летнего Эрреры с МЮ заканчивается летом, однако стороны уже почти год ведут переговоры о новом договоре. МЮ не соглашается на запросы хавбека по зарплате, а тот, в свою очередь, ссылается на огромный оклад Алексиса Санчеса (500 тысяч фунтов в неделю), считая, что и он заслуживает солидного контракта.

На данный момент переговоры продолжаются. 

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Все комментарии
Doktor S
Doktor S
   104 / 979
сегодня в 02:48
Правильно делает.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   418 / 979
вчера в 17:48
Гнать срочно Санчеса пока всю команду не развалил со своей конской зарплатой! Вчера Де Хеа, сегодня Эрера, кто завтра..???!!!
Red_team
Red_team
   114 / 979
вчера в 13:45
Жесть, Санчес не только жрет огромную ЗП, играет отвратительно, так из-за него еще и вот такие проблемы начинаются. Его нужно срочно сливать из клуба под любым предлогом, пусть хоть даже заплатить неустойку за разорванный контракт и вычесть ее из зарплаты Вудворда - это его косяки
RMUKMU
RMUKMU ответил marvel777
   202 / 979
вчера в 13:24
летом покатится похоже,поди правда найди ему клуб который хоть половину будет платить,от Вудворта бы избавится или отлучить хотя-бы его от трансферов
Для Санчеса только Китай или Катар.
К летнему окну спортивный директор появится, это почти официально. Это будет главный трансфер этого сезона, как минимум.
4ел
4ел
   880 / 979
вчера в 13:12
сколько же проблем с чилийцем. Нужно еще умудридься от него избавится. Писали, мол Де Хеа хочет з.п. как алексис и по этой причине стороны не могут сойтись, сейчас Андер ссылается на санчеса. Срочно нужно искать возможности с ним распрощаться
Байкал-38.
Байкал-38.
   37 / 979
вчера в 12:36
Хочет, но жажда больших денег может победить.
marvel777
marvel777 ответил RMUKMU
   511 / 979
вчера в 12:29
Да разорвите контракт с этим Санчесом, а то ни одного игрока нельзя продлить!
летом покатится похоже,поди правда найди ему клуб который хоть половину будет платить,от Вудворта бы избавится или отлучить хотя-бы его от трансферов
Ruslik1982
Ruslik1982
   60 / 979
вчера в 12:02
думаю шейхи уже наигрались с ПСЖ, невозможно каждый год ждать побед и вылетать в 1/8 из ЛЧ
RMUKMU
RMUKMU
   202 / 979
вчера в 11:57
Да разорвите контракт с этим Санчесом, а то ни одного игрока нельзя продлить!
drug01
drug01
   109 / 979
вчера в 11:56
Сиди на месте! Это твой клуб...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 311
   3 / 979
вчера в 11:52
Личные встречи показали.
311
311
   35 / 979
вчера в 11:50
ПСЖ ничем не лучше МЮ, а то и хуже!)
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