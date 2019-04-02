«Бешикташ» интересуется Влашичем

1554210087

02 апреля 2019, 16:01

Полузащитник ЦСКА может отправиться в Турцию.

На 21-летнего хорвата претендует «Бешикташ». Напомним, что контракт игрока принадлежит «Эвертону», а за москвичей хавбек выступает на правах аренды. Сообщается, что скауты турецкого клуба просматривали футболиста в матче 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2).

«Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду на следующий сезон.