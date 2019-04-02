Top.Mail.Ru
«Бешикташ» интересуется Влашичем

02 апреля 2019, 16:01

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может отправиться в Турцию.

На 21-летнего хорвата претендует «Бешикташ». Напомним, что контракт игрока принадлежит «Эвертону», а за москвичей хавбек выступает на правах аренды. Сообщается, что скауты турецкого клуба просматривали футболиста в матче 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2).

«Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду на следующий сезон.

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 апреля 2019 в 19:39
То что Эвертон уплатил 10 млн фунтов (11,6 млн евро) - точный точняк.....
99,9% неврущих сайтов подскажут тебе...
Не понятно что за радость тебе то от сделки Эвертона и следующего клуба Влашича ??..))
Вот если бы Николо принадлежал ЦСКА...)))
Завсегда приятно наблюдать "оболванивание" Гинером западных капиталистов....)))
В Роме и Лестере наверно до сих пор не поймут почему Думбия и Муса не получили Золотой Мяч перейдя в их клубы..)))

Если по-серьёзняку....охота чтоб игрок остался в нашей лиге.....
Скудеет...скудеет лига с отъездом хороших игроков.....
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля 2019 в 19:23
Ясно. Твит Фелипе Шмидта про 5млн подписных и 3млн зп прочно засел в вашей головушке. Попробуйте проверять актуальность и точность информации. И не стоит слепо доверять постам в соцсетях всяких ноунеймов.
particular
particular
02 апреля 2019 в 19:08
Никола создал впечатление целостного игрока, способного давать результат...
Не в аренде...
Думаю, что Эвертон задумается сам и других заставит задуматься...
Никола - совсем, не разменная монета..:))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Hypnoz (раскрыть)
02 апреля 2019 в 19:07
у коней не будет ЛЧ в этом году,бардак в команде
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 апреля 2019 в 19:03
Ты, знаешь, я люблю точность. Кто брал за 11 ? Эвертон заплатил за него 8. Сейчас он в аренде. ЦСКА за аренду не платил, только за аренду. Трансфермаркет - это структура , мягко говоря, странная. Игрок стоит столько, сколько за него дают. На сайтах Атлетико была информация о предварительных контактах с Эвертоном. Атетико торгуется около цифры 30. Эвертон хочет 40. Я думаю, что ты смекнешь во сколько раз 40, да и 30 больше 8 ?. Его цена выросла в основном из-за игр ЦСКА в ЛЧ. Кроме того он вызван в сборную Хорватию - вторую команду мира. Я думаю, что если остаток сезона проведет на уровне, то уйдет из Эвертона не меньше, чем Головин. Дело не в цифрах. Факт остается фактом. ЦСКА поднял за 1 сезон стоимость игрока в 3-4 раза. Других аналогичных примеров нет. Паредес, вроде в 2 раза ( могу ошибиться).
Hypnoz
Hypnoz
02 апреля 2019 в 18:58
С турками, есть шанс в ЛЕ попылить ! У гинеровцев, ЛЧ заканчивается ежегодным четвёртым местом ))) ! Вика, посильнее будет ! Гы-гы-гы !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sobaka_kusaka (раскрыть)
02 апреля 2019 в 18:45
5 млн подписных он получил и прогулял в химках
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
02 апреля 2019 в 18:14
Не пойдёт!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 апреля 2019 в 18:08
Эвертон или заберёт его назад или продаст кому нить, но не коням.
Тот случай, когда раскрутка пошла во вред гинеру...
SHMEL
SHMEL
02 апреля 2019 в 17:58
В Эвертоне сказали же,что он им самим нужен.Тем более турки говорят об аренде...Бред.
ДЫРКИНФEEB
ДЫРКИНФEEB ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:52
Да у них это всё время было, только судьи гинера это тщательно скрывали.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:51
Уж извините, чья бы свинюшка хрюкала про бардак в клубе. Тренер никого не теряет, это молодая команда теряет концентрацию в концовке матча. Ротация состава происходит далеко не из-за прихоти Ганчеренко. Дзага больше лечится, чем играет. Так бывает, травмы сломали карьеру не только армейскому игроку, но и Файзулину, Ананидзе, Сычеву и многим другим. Решение клуба вполне адекватно, перестали нянчиться предложили зп соответсвующую игровому времени "легенды". А Эрнандес получает 1.8 млн в год по контракту, который можно легко разорвать. 5млн предлагали в тарасовке уругвайскому ноунейму, но он предпочел отказаться, не позориться
ДЫРКИНФEEB
ДЫРКИНФEEB ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:50
Физрук в цска ничего не решает. Там главный дырофеев.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:41
да влашич то что нужно зениту, мы его стоимость не потянем
Бабушка Маня
Бабушка Маня
02 апреля 2019 в 17:25
Армейцы ничего не решают
25процентный клоун
25процентный клоун ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:20
поедет апельсины собирать турецкие с косточками,может характера наберется,чтобы всяких бульбашей посылать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:16
В Краснодаре есть Шапи и Игнатьев,которые играют на его уровне за 200 тыщ руб в месяц ,вот будущее рпл ,а для турков самое оно
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:13
он мог не уходить с поля и послать физрука,как это делали легенды,Тошич,Муса,Дзага
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:13, ред.
Поднял....но не в 4 раза...
Брали за 11 - сейчас на его профиле в трансфермаркте стоит цена 18 млн....

При нынешних ценах на талантливую ,попадающую в состав молодёжь, с опытом игр в евротурнирах - не думаю что Эвертон отдаст его дешевле 20-25-ти млн.....

Только молодость....
И не известно что это будет....
Жирный аванс Влашичу.....или "подарок" его следующему клубу...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:12
Да при нём вроде выигрывали, его же ж потом заменили...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:12
вам бы подсуетиться и купить паренька вместо Дриусси
25процентный клоун
25процентный клоун
02 апреля 2019 в 17:11
уж извините,но у армейцев сейчас какой-то бардак в клубе творится . тренер теряет команду регулярно по ходу матчей,тасует составы как карты,игроки орут друг на друга,легенду вышвыривают с зарплатой дублера,хотя обещали не бросать ,а какому то ноунэйму уругвайскому 5 млн комплимент и по три в год за лавку .это бардак,ребята
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Питермен (комментарий удален) (раскрыть)
02 апреля 2019 в 17:08, ред.
Лимит.....
И так Ригони с Нобоа по очереди играют...а Маркизио по музеям 5-й месяц ходит.....зимой 3-х легионеров прикупили......ещё и Влашича...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 апреля 2019 в 17:06
За сколько готов Эвертон уступить Влашича ??
Если сам брал за 10 млн фунтов (11,6 млн евро)....

Думаю уже немало желающих прикупить 21-летнего игрока подороже чем покупал Эвертон....
И готов ли ЦСКА что то предпринять....или опять аренда без выкупных договорённостей...??

У него есть "отступные " ???
mondial18
mondial18
02 апреля 2019 в 17:06
обойдутся без него
Санчо Панса
Санчо Панса
02 апреля 2019 в 17:03
Не, Никола явно вернется в Эвертон! Руководство ирисок заинтересовано в его возвращении. А Бешикташ обойдется)
25процентный клоун
25процентный клоун
02 апреля 2019 в 17:00
"поднял стоимость в четыре раза" , с 2 до 8 ))))))))))) ору
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 апреля 2019 в 16:58
а кому он нужен если не может Уфу обыграть
25процентный клоун
25процентный клоун
02 апреля 2019 в 16:57
вот он реальный уровень бегунков
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 апреля 2019 в 16:51
В аренду и гинер возьмёт, только нужно ли это Эвертону? Щас они могут продать его, думаю, спрос будет...
