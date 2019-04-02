«Бешикташ» интересуется Влашичем

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может отправиться в Турцию.
На 21-летнего хорвата претендует «Бешикташ». Напомним, что контракт игрока принадлежит «Эвертону», а за москвичей хавбек выступает на правах аренды. Сообщается, что скауты турецкого клуба просматривали футболиста в матче 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2).
«Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду на следующий сезон.
99,9% неврущих сайтов подскажут тебе...
Не понятно что за радость тебе то от сделки Эвертона и следующего клуба Влашича ??..))
Вот если бы Николо принадлежал ЦСКА...)))
Завсегда приятно наблюдать "оболванивание" Гинером западных капиталистов....)))
В Роме и Лестере наверно до сих пор не поймут почему Думбия и Муса не получили Золотой Мяч перейдя в их клубы..)))
Если по-серьёзняку....охота чтоб игрок остался в нашей лиге.....
Скудеет...скудеет лига с отъездом хороших игроков.....
99,9% неврущих сайтов подскажут тебе...
Не понятно что за радость тебе то от сделки Эвертона и следующего клуба Влашича ??..))
Вот если бы Николо принадлежал ЦСКА...)))
Завсегда приятно наблюдать "оболванивание" Гинером западных капиталистов....)))
В Роме и Лестере наверно до сих пор не поймут почему Думбия и Муса не получили Золотой Мяч перейдя в их клубы..)))
Если по-серьёзняку....охота чтоб игрок остался в нашей лиге.....
Скудеет...скудеет лига с отъездом хороших игроков.....
Не в аренде...
Думаю, что Эвертон задумается сам и других заставит задуматься...
Никола - совсем, не разменная монета..:))
Не в аренде...
Думаю, что Эвертон задумается сам и других заставит задуматься...
Никола - совсем, не разменная монета..:))
Тот случай, когда раскрутка пошла во вред гинеру...
Тот случай, когда раскрутка пошла во вред гинеру...
Брали за 11 - сейчас на его профиле в трансфермаркте стоит цена 18 млн....
При нынешних ценах на талантливую ,попадающую в состав молодёжь, с опытом игр в евротурнирах - не думаю что Эвертон отдаст его дешевле 20-25-ти млн.....
Только молодость....
И не известно что это будет....
Жирный аванс Влашичу.....или "подарок" его следующему клубу...))
Брали за 11 - сейчас на его профиле в трансфермаркте стоит цена 18 млн....
При нынешних ценах на талантливую ,попадающую в состав молодёжь, с опытом игр в евротурнирах - не думаю что Эвертон отдаст его дешевле 20-25-ти млн.....
Только молодость....
И не известно что это будет....
Жирный аванс Влашичу.....или "подарок" его следующему клубу...))
И так Ригони с Нобоа по очереди играют...а Маркизио по музеям 5-й месяц ходит.....зимой 3-х легионеров прикупили......ещё и Влашича...)))
И так Ригони с Нобоа по очереди играют...а Маркизио по музеям 5-й месяц ходит.....зимой 3-х легионеров прикупили......ещё и Влашича...)))
Если сам брал за 10 млн фунтов (11,6 млн евро)....
Думаю уже немало желающих прикупить 21-летнего игрока подороже чем покупал Эвертон....
И готов ли ЦСКА что то предпринять....или опять аренда без выкупных договорённостей...??
У него есть "отступные " ???
Если сам брал за 10 млн фунтов (11,6 млн евро)....
Думаю уже немало желающих прикупить 21-летнего игрока подороже чем покупал Эвертон....
И готов ли ЦСКА что то предпринять....или опять аренда без выкупных договорённостей...??
У него есть "отступные " ???