Черданцев: «То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал ситуацию, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Сегодня, 3 апреля, суд вынес решение оставить футболистов под стражей до 25 сентября.
То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад. 18 (!!!) следователей! Зачем??? Ребятам держаться.
уже самим судьям и прокурорам должно быть стыдно за то что происходит
уже самим судьям и прокурорам должно быть стыдно за то что происходит
5 отморозков на 1 - просто случайность
5 отморозков на 1 - просто случайность