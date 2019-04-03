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Черданцев: «То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад»

вчера, 19:57

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал ситуацию, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Сегодня, 3 апреля, суд вынес решение оставить футболистов под стражей до 25 сентября.

То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад. 18 (!!!) следователей! Зачем??? Ребятам держаться.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   119 / 901
сегодня в 06:18
Одно интересно, а в камере у них есть бассейн или джакузи, водят ли к ним девочек, если это так то до сентября можно посидеть,а там дадут год и выпустят.
Charismatic
Charismatic
   220 / 901
сегодня в 00:35
Адский ад - это то что отморозков до сих пор не посадили.
marvel777
marvel777 ответил Морозовский
   655 / 901
вчера в 23:31
Боится власть отправлять РЕБЯТ в места с другими законами - держит под своей защитой в столице с северным коэффициентом. Тут РЕБЯТА спасибо говорить должны.
да брось,с таким баблом никто им ни на какой зоне ничего не сделает,вон убийцы крабов с шашлыками жрут и девочек наверное к ним тоже водят
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   38 / 901
вчера в 23:12
Адский ад - это комментарии Черданцева! Приходится без звука смотреть, чтобы не слушать его адские вопли. А арест кокорино-мамаевых - это народная потеха. Не каждый день увидишь сидящих за решеткой двух растатуированных миллионеров с понтами. Не лишайте народ этого удовольствия!
Морозовский
Морозовский
   6 / 901
вчера в 22:02
Боится власть отправлять РЕБЯТ в места с другими законами - держит под своей защитой в столице с северным коэффициентом. Тут РЕБЯТА спасибо говорить должны.
safari-05
safari-05
   866 / 901
вчера в 21:50
Обязали бы отстроить несколько полей, нуждающимся школам, например, и все дела. Держать их дальше нет смысла. Карьера почти под откос.
CВИН
CВИН
вчера в 21:40
свинство!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   71 / 901
вчера в 21:32
18 друзей пака
PITER_1
PITER_1
   395 / 901
вчера в 21:30
самое гуманное и справедливое "судилище" в мире.
уже самим судьям и прокурорам должно быть стыдно за то что происходит
RedRedTeam
RedRedTeam ответил ДАША Д
   362 / 901
вчера в 20:46
Ну не Медведева же с Чубайсом сажать.
Чубайс неприкасаемый.
Брулин
Брулин
   55 / 901
вчера в 20:35
Думаю, этой власти осталось недолго, от силы год. Сжатая пружина распрямляется с очень большой силой
GGGringOOO
GGGringOOO
   486 / 901
вчера в 20:33
18 следаков на 2 обвиняемых- ад
5 отморозков на 1 - просто случайность
Т34
Т34
   105 / 901
вчера в 20:27
Для Кокорина и Мамаева отсидка в СИЗО за счастье! Их просто прикрывают от реального большого срока, на который они накосячили. А так покувыркаются, как в льготных районах - день за полтора и выйдут досрочно. Там, у этих адвокатов всё просчитано, это мы их за дураков принимаем, а они своё дело знают. Не думаю, что задарма бабки получают.
alexando1974
alexando1974
   334 / 901
вчера в 20:26
вот и хорощо толи ещо будет!
minai
minai
   160 / 901
вчера в 20:23
А в чём собственно дело? Обычных мужиков давно бы осудили года на три заключения каждого.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   101 / 901
вчера в 20:15
Самое веселье еще впереди. Чебурнет называется.
mangoх12
mangoх12
   15 / 901
вчера в 20:06
закон чинушам не писан.. Вова таким образом запугивает народ
cska plus
cska plus
   16 / 901
вчера в 20:04
Б...дь, это супер перебор.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 20:03
РЕал бред, или сажайте или выпускайте, видать хотят в сизо до окончания срока продержать, а дали им по годику :(
ДАША Д
ДАША Д
   211 / 901
вчера в 19:58
Ну не Медведева же с Чубайсом сажать.
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