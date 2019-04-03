Черданцев: «То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад»

вчера, 19:57

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал ситуацию, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Сегодня, 3 апреля, суд вынес решение оставить футболистов под стражей до 25 сентября.