сегодня, 11:36

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продемонстрировал свои вокальные способности. Португалец во время семейной поездки исполнил песню «Everybody’s Got To Learn» группы The Korgis.

Ранее стало известно, что 34-летний футболист восстановился после травмы и сможет сыграть против «Аякса» в 1/4 финала Лиги чемпионов.