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Рэпер Паша Техник будет талисманом «Крыльев» на матче с «Енисеем»

вчера, 13:30
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)4 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что знаменитый российский рэпер Паша Техник будет талисманом команды на матче 19-го тура РПЛ против «Енисея».

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   55 / 1057
сегодня в 01:39
Талисман помог.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Так Себе Аналитик
   41 / 1057
вчера в 15:50
Знаю Ноториуса, знаю Тупака, знаю Ламара, Пашу Техника не знаю. За русский рэп стыдно, даже за Оксимирона стало после альбома "Горгород", где он сплагиатил все, что только мог, начиная от канвы и заканчивая битами. Я не говорю про "я у папы ганста" Тимати или других Баст, тех рэперами можно назвать только условно, потому что на самом деле у них даже читки нет, и их бы обoccал в США середняк какого-нибудь деревенского МС-баттла. Ну, пригласили ряженого на стадион, хорошо))
Рэп - это вообще что ? Музыкой его назвать не реально.
Речитатив, текстовка, набор слов - это ближе к делу .
А музыка- это Бочелли, Фабиан, Квины, Скорпы,
Брайтман, Нетребко, Перплы, Адель, Кормухина,
Кипелов, Отиева и т.д. Вот это качественная музыка.
Glodor
Glodor
   90 / 1057
вчера в 15:43
Енисей просто избивают как хотят, позорище.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   61 / 1057
вчера в 15:02
Чем ответит Енисей?
Может Зина Повариха?
311
311
   54 / 1057
вчера в 14:52
Збс наверное футбольного талисмана-нарика иметь!)
AfrikSimon
AfrikSimon
   174 / 1057
вчера в 14:41
На открывашке другие талисманы и публика соответствующая.
Karkaz
Karkaz
   482 / 1057
вчера в 14:41
Кто такой паша слесарь?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 1057
вчера в 14:38
Знаю Ноториуса, знаю Тупака, знаю Ламара, Пашу Техника не знаю.

За русский рэп стыдно, даже за Оксимирона стало после альбома "Горгород", где он сплагиатил все, что только мог, начиная от канвы и заканчивая битами.

Я не говорю про "я у папы ганста" Тимати или других Баст, тех рэперами можно назвать только условно, потому что на самом деле у них даже читки нет, и их бы обoccал в США середняк какого-нибудь деревенского МС-баттла.

Ну, пригласили ряженого на стадион, хорошо))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Alladins
   46 / 1057
вчера в 14:27
Моисеев придет на открывашку не один, всю свою голубятню приведет поболеть за свиней.
Kresi frok
Kresi frok
   250 / 1057
вчера в 14:16
Знаменитый? Паша? Техник? Чего ...ля?
1 команда
1 команда
   115 / 1057
вчера в 13:58
Стыдно за свиной филиал будет сегодня, как всегда.
LOpp
LOpp ответил sihafazatron
   21 / 1057
вчера в 13:56
Зачем болельщик цска будет талисманом на открывашке?
Alladins
Alladins
   199 / 1057
вчера в 13:54
Моисеев придет на открывашку не один, всю свою голубятню приведет поболеть за свиней.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 1057
вчера в 13:53
Символом ленинградского проэкта стал рэпер по кличке " лазурный баклан"
particular
particular
   9 / 1057
вчера в 13:52
Для начала, стоит поменять слово "знаменитый" на, хотя бы, "известный"..:))
А так, если уж КС дошли до применения талисманов, то следующим шагом видится использование оберегов, шаманов с бубнами и гадалок с хрустальными шарами..:))
В борьбе - все средства хороши!..:)))
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   34 / 1057
вчера в 13:51
Рэпер? Ну это большой аванс ему! Гыгыгы!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил sihafazatron
   4 / 1057
вчера в 13:50
Боря уважаемый человек ,а то это шут
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 1057
вчера в 13:49
Удачи Енисею,порвите питерский фарм
ermak6848
ermak6848
   162 / 1057
вчера в 13:49
ну, что если Это поможет " Крылышкам " - то пусть Будет..
40175219386
40175219386
   118 / 1057
вчера в 13:48
похож на сантехника, а не на рэпера техника)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   195 / 1057
вчера в 13:41
Шансы на хороший результат, резко упали.
handreb
handreb ответил sihafazatron
   188 / 1057
вчера в 13:40
Боря моисеев на открывашку поедет работать талисманом)
С Назаровым.
Glodor
Glodor
   90 / 1057
вчера в 13:38
Это он так пиарится?
sihafazatron
sihafazatron
   124 / 1057
вчера в 13:38
Боря моисеев на открывашку поедет работать талисманом)
AfrikSimon
AfrikSimon
   174 / 1057
вчера в 13:34
Пусть талисман принесет победу КС!
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 13:34
Что за клоун?
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