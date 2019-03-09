Рэпер Паша Техник будет талисманом «Крыльев» на матче с «Енисеем»

Паша Техник прибыл на #СамараАрена, чтобы поработать талисманом @fckssamara на матче #КрыльяЕнисей, а также получил фирменную футболку от Игоря Поварова. Ловите на трибунах🔥#СердцеСамары pic.twitter.com/qN31I04UNp

ПФК