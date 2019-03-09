Рэпер Паша Техник будет талисманом «Крыльев» на матче с «Енисеем»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что знаменитый российский рэпер Паша Техник будет талисманом команды на матче 19-го тура РПЛ против «Енисея».
|Крылья Советов4 : 0Енисей
|Матч завершен
Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что знаменитый российский рэпер Паша Техник будет талисманом команды на матче 19-го тура РПЛ против «Енисея».
Речитатив, текстовка, набор слов - это ближе к делу .
А музыка- это Бочелли, Фабиан, Квины, Скорпы,
Брайтман, Нетребко, Перплы, Адель, Кормухина,
Кипелов, Отиева и т.д. Вот это качественная музыка.
Речитатив, текстовка, набор слов - это ближе к делу .
А музыка- это Бочелли, Фабиан, Квины, Скорпы,
Брайтман, Нетребко, Перплы, Адель, Кормухина,
Кипелов, Отиева и т.д. Вот это качественная музыка.
Может Зина Повариха?
Может Зина Повариха?
За русский рэп стыдно, даже за Оксимирона стало после альбома "Горгород", где он сплагиатил все, что только мог, начиная от канвы и заканчивая битами.
Я не говорю про "я у папы ганста" Тимати или других Баст, тех рэперами можно назвать только условно, потому что на самом деле у них даже читки нет, и их бы обoccал в США середняк какого-нибудь деревенского МС-баттла.
Ну, пригласили ряженого на стадион, хорошо))
За русский рэп стыдно, даже за Оксимирона стало после альбома "Горгород", где он сплагиатил все, что только мог, начиная от канвы и заканчивая битами.
Я не говорю про "я у папы ганста" Тимати или других Баст, тех рэперами можно назвать только условно, потому что на самом деле у них даже читки нет, и их бы обoccал в США середняк какого-нибудь деревенского МС-баттла.
Ну, пригласили ряженого на стадион, хорошо))
А так, если уж КС дошли до применения талисманов, то следующим шагом видится использование оберегов, шаманов с бубнами и гадалок с хрустальными шарами..:))
В борьбе - все средства хороши!..:)))
А так, если уж КС дошли до применения талисманов, то следующим шагом видится использование оберегов, шаманов с бубнами и гадалок с хрустальными шарами..:))
В борьбе - все средства хороши!..:)))