Агуэро станцевал в раздевалке после победы над «Челси»

25 февраля 2019, 09:47

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был рад победе над «Челси» в финале Кубка Лиги. После встречи аргентинец станцевал в раздевалке.

Для 30-летнего игрока это уже девятый трофей в составе «горожан».