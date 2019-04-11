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ГУ МВД по г. Москве опубликовало информацию по конфликту с участием Гулиева

вчера, 23:24

ГУ МВД России по г. Москве опубликовало информацию о дорожном конфликте, в котором оказался замешан хавбек «Спартака» Аяз Гулиев.

«10 апреля около 10.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице.

Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП  РФ», - говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта Гулиев сломал нос гражданину США.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Jum13
   24 / 980
сегодня в 00:21
Свиньи сплошь уголовники
Это самой собой подразумевается.
Jum13
Jum13
   40 / 980
сегодня в 00:08
Свиньи сплошь уголовники
particular
particular
   7 / 980
сегодня в 00:01
Успели смазать и уравнять... Амер какой-то миролюбивый и пластилиновый оказался...
Парни из оплота демократии, обычно, чётко знают свои берега в правовом поле и своего не упускают... А тут тряпочка...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Штиль
   161 / 980
вчера в 23:59
То есть если я богат и знаменит пойду ка начищу бубен какому нибудь прохожему от скуки,а азтем куплю/запугаю и мне ничего не будет? Хватит выгораживать земляка своего. Он не лучше чем Кокорин и Мамаев. Просто америкос обычный гражданин, а китаец чинуша. Во и вся разница.
Какого земляка ? И где я и кого выгораживаю ?
Пургу несешь. Какое отношение имеет ко мне
азербайджанец Гулиев ? Ты если далек от права,
то напиши, не в теме, а кричать "бей вора" без доков,
удел толпы и зевак. Поступок не красящий спортсмена,
вот это мной написано. Была бы заява- вопросов нет .
Нет заявы-нет и ук. Мировую забили, материално решили. И всё.
А ты и дальше сочиняй свои "если " да "кабы", правовед парниковый.
Казанский
Казанский ответил Штиль
   88 / 980
вчера в 23:58
То есть если я богат и знаменит пойду ка начищу бубен какому нибудь прохожему от скуки,а азтем куплю/запугаю и мне ничего не будет? Хватит выгораживать земляка своего. Он не лучше чем Кокорин и Мамаев. Просто америкос обычный гражданин, а китаец чинуша. Во и вся разница.
Ты КоАп РФ и УК РФ знаешь чем немного отличаются,чтобы здесь волну гнать,друг ты мой озерный?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   5 / 980
вчера в 23:58
А если так?

Вот и всё😊😊😊😊😊

С самого момента ареста Кокорина и Мамаева гинерботы всячески пытались доказать, что их клуб не такой, игроки гинерятника абсолютно законопослушны, в то время как некоторые игроки гинерятника впрягались за Кокорина и Мамаева, потому что у них есть своя голова на плечах. Делалось всё, чтобы спустить на тормозах истории с гинеровцами, прежде всего с Жамалетдиновым. Информкампания ленноровича провалилась!

Это бы ты понял?))
Казанский
Казанский ответил Scuderia Ferrari
   88 / 980
вчера в 23:55
Вот и всё😊😊😊😊😊 С самого момента ареста Кокорина и Мамаева федунботы всячески пытались доказать, что их клуб не такой, игроки федунятника абсолютно законопослушны, в то время как некоторые игроки федунятника (Самедов до перехода в КС) впрягались за Кокорина и Мамаева, потому что у них есть своя голова на плечах. Делалось всё, чтобы спустить на тормозах истории с федуновцами, прежде всего с глушаковым (а ещё Тигиев на наркоте попался). Вот теперь Гулиев окончательно обвалил благообразную личину федунятника. Информкампания арнольдовича провалилась!
Брат,почитал тебя...ничего не понял,что ты хотел сказать..Не обижайся,но тебе лучше свой мысль завтра в обед написать,когда мозг будет ясен и русский язык твой для всех понятен,а не для тебя одного...
Штиль
Штиль ответил NAZAR 007
   171 / 980
вчера в 23:54
Здесь априори отказуха заявы, нет претензий, значит проехал мимо УК. Прежде чем писать о двойных стандартах-подумай о разнодействии. Даже не смотря на то, что он в нос въехал америкосу. А уж привязывать территориальность к этому вопросу совсем глупо, ибо такое сплошь и рядом вне нац. вопроса. Хотя согласен, что поступок, мягко говоря, не красящий футболиста. Сам нарушил, так сам еще и наехал после нарушения, не должна присутствовать некая вседозволенность, даннаякому-то, а кому-то нет. Но повторюсь : нет заявы-нет вопросов. А по КоАП отделается косарем.
То есть если я богат и знаменит пойду ка начищу бубен какому нибудь прохожему от скуки,а азтем куплю/запугаю и мне ничего не будет? Хватит выгораживать земляка своего. Он не лучше чем Кокорин и Мамаев. Просто америкос обычный гражданин, а китаец чинуша. Во и вся разница.
CВИН
CВИН
вчера в 23:52
Свинство
Arragon
Arragon
   191 / 980
вчера в 23:52
Сломал нос американцу и у того претензий нет. Настоящий спартаковец. Учитесь бомжи.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил time out
   5 / 980
вчера в 23:52
А что, "позор российского футбола" - статья УК РФ? И если да, то какое по ней максимальное наказание?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Штиль
   161 / 980
вчера в 23:51
Кокорин с Мамаевым уже год сидят, а этому спартаковскому горцу как с гуся вода. двойные стандарт. Пусть тоже посидит.
Здесь априори отказуха заявы, нет претензий,
значит проехал мимо УК. Прежде чем писать
о двойных стандартах-подумай о разнодействии.
Даже не смотря на то, что он в нос въехал америкосу.
А уж привязывать территориальность к этому вопросу
совсем глупо, ибо такое сплошь и рядом вне нац. вопроса.
Хотя согласен, что поступок, мягко говоря, не красящий футболиста.
Сам нарушил, так сам еще и наехал после нарушения, не должна
присутствовать некая вседозволенность, даннаякому-то, а кому-то нет.
Но повторюсь : нет заявы-нет вопросов. А по КоАП отделается косарем.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 980
вчера в 23:51
Вот и всё😊😊😊😊😊

С самого момента ареста Кокорина и Мамаева федунботы всячески пытались доказать, что их клуб не такой, игроки федунятника абсолютно законопослушны, в то время как некоторые игроки федунятника (Самедов до перехода в КС) впрягались за Кокорина и Мамаева, потому что у них есть своя голова на плечах. Делалось всё, чтобы спустить на тормозах истории с федуновцами, прежде всего с глушаковым (а ещё Тигиев на наркоте попался). Вот теперь Гулиев окончательно обвалил благообразную личину федунятника. Информкампания арнольдовича провалилась!
korn3512
korn3512
   316 / 980
вчера в 23:50
Ахахаха! Пендосятина выхватила по сопатке) Знай наших!)
time out
time out ответил Штиль
   87 / 980
вчера в 23:49
Кокорин с Мамаевым уже год сидят, а этому спартаковскому горцу как с гуся вода. двойные стандарт. Пусть тоже посидит.
Всего-то год? Семь лет им на урановых родниках надо дать, за то, что опозорили на наш футбол. Стыдно за зенит! Стыдно за их фанатов! И вообще позор всем лазурным!
Казанский
Казанский ответил Scuderia Ferrari
   88 / 980
вчера в 23:49
Зачем ты отмазываешь клуб федуна?
Дарова,ара!!!!А я уж думал,что ты немножго опечалился моим сегодняшним появлением и пропал на день....а ты жив и здоров и я счастлив)))Ты что хотел то,брат?
Беспределов
Беспределов
вчера в 23:49
Беспредел властей
Морозовский
Морозовский ответил Великий ЦСКА Москва
   17 / 980
вчера в 23:49
Какой нервный Гулиев Это на него так подействовало поражение в дерби от ЦСКА?
Нет - это Гулиёв просто поддержал РЕБЯТ Кокорина и Мамаева, томящихся в застенках!
drug01
drug01
   121 / 980
вчера в 23:48
Опять Спартак????
Abverin
Abverin
   41 / 980
вчера в 23:48
Свинья уже откупилась, быстро реагируют, на бромантан нужно было его еще проверить.
Казанский
Казанский ответил Штиль
   88 / 980
вчера в 23:47
Отмазка спартаковского кавказца - ещё одно доказательство преступной деятельности тарасовской ОПГ. С их подачки был уничтожен клуб Тосно (слишком много дрюкал спам) , уничтожены карьеры Кокорина и Мамаева, договорные матчи, продажные судьи и тд и тд.
То,что ФК "Спартак"-это засланцы СБУ и ФБР США знаем только мы с тобой..и немножко ФСБ с Путиным.Поэтому много не пиши,т.к. раскроешь нашего агента Ракицого в Зените
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   5 / 980
вчера в 23:46
Зачем ты отмазываешь клуб федуна?
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   65 / 980
вчера в 23:45
Какой нервный Гулиев Это на него так подействовало поражение в дерби от ЦСКА?
Казанский
Казанский ответил Штиль
   88 / 980
вчера в 23:43
Кокорин с Мамаевым уже год сидят, а этому спартаковскому горцу как с гуся вода. двойные стандарт. Пусть тоже посидит.
Это война нефти с газом в России(((Ждем новостей с фронта...Магазины Галицкова сразу проиграли и отдали Маманю на растерзание властей.Печалюсь вместе с тобой(((
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   95 / 980
вчера в 23:43
Этому ничего не будет, не российского же чиновника избил, а иностранца, да ещё и американца.
Штиль
Штиль
   171 / 980
вчера в 23:42
Отмазка спартаковского кавказца - ещё одно доказательство преступной деятельности тарасовской ОПГ. С их подачки был уничтожен клуб Тосно (слишком много дрюкал спам) , уничтожены карьеры Кокорина и Мамаева, договорные матчи, продажные судьи и тд и тд.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   168 / 980
вчера в 23:39
Надо еще было стулом по голове). 😁
parallels
parallels
   3 / 980
вчера в 23:38
а видео с мэша с москвичкой катей к новости не прикрепите? где она в подробностях описывает, как он избивал америкоса?) давайте-давайте! ведь вы же на соккере всех свидетелей китайца публикуете, на радость хрякам - требую мести! и посадить гулиева на полгода, кстати, тоже не помешает! стыдно за спартак!
Штиль
Штиль
   171 / 980
вчера в 23:38
Кокорин с Мамаевым уже год сидят, а этому спартаковскому горцу как с гуся вода. двойные стандарт. Пусть тоже посидит.
Казанский
Казанский
   88 / 980
вчера в 23:37
Не знаю кто такой Гулиев,но по совету моих армянских и немного красноярских друзей...думаю расстрел через повешевание с четвертованием на коле и сжиганием на костре этому пупсику пойдет на пользу.Через месяц одумается и извинится,свинья!!!!
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