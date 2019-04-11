ГУ МВД по г. Москве опубликовало информацию по конфликту с участием Гулиева

вчера, 23:24

ГУ МВД России по г. Москве опубликовало информацию о дорожном конфликте, в котором оказался замешан хавбек «Спартака» Аяз Гулиев.

«10 апреля около 10.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице.

Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ », - говорится на сайте ведомства.