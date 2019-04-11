ГУ МВД по г. Москве опубликовало информацию по конфликту с участием Гулиева

ГУ МВД России по г. Москве опубликовало информацию о дорожном конфликте, в котором оказался замешан хавбек «Спартака» Аяз Гулиев.
«10 апреля около 10.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице.
Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ», - говорится на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта Гулиев сломал нос гражданину США.
Парни из оплота демократии, обычно, чётко знают свои берега в правовом поле и своего не упускают... А тут тряпочка...
Парни из оплота демократии, обычно, чётко знают свои берега в правовом поле и своего не упускают... А тут тряпочка...
Пургу несешь. Какое отношение имеет ко мне
азербайджанец Гулиев ? Ты если далек от права,
то напиши, не в теме, а кричать "бей вора" без доков,
удел толпы и зевак. Поступок не красящий спортсмена,
вот это мной написано. Была бы заява- вопросов нет .
Нет заявы-нет и ук. Мировую забили, материално решили. И всё.
А ты и дальше сочиняй свои "если " да "кабы", правовед парниковый.
Пургу несешь. Какое отношение имеет ко мне
азербайджанец Гулиев ? Ты если далек от права,
то напиши, не в теме, а кричать "бей вора" без доков,
удел толпы и зевак. Поступок не красящий спортсмена,
вот это мной написано. Была бы заява- вопросов нет .
Нет заявы-нет и ук. Мировую забили, материално решили. И всё.
А ты и дальше сочиняй свои "если " да "кабы", правовед парниковый.
Вот и всё😊😊😊😊😊
С самого момента ареста Кокорина и Мамаева гинерботы всячески пытались доказать, что их клуб не такой, игроки гинерятника абсолютно законопослушны, в то время как некоторые игроки гинерятника впрягались за Кокорина и Мамаева, потому что у них есть своя голова на плечах. Делалось всё, чтобы спустить на тормозах истории с гинеровцами, прежде всего с Жамалетдиновым. Информкампания ленноровича провалилась!
Это бы ты понял?))
Вот и всё😊😊😊😊😊
С самого момента ареста Кокорина и Мамаева гинерботы всячески пытались доказать, что их клуб не такой, игроки гинерятника абсолютно законопослушны, в то время как некоторые игроки гинерятника впрягались за Кокорина и Мамаева, потому что у них есть своя голова на плечах. Делалось всё, чтобы спустить на тормозах истории с гинеровцами, прежде всего с Жамалетдиновым. Информкампания ленноровича провалилась!
Это бы ты понял?))
значит проехал мимо УК. Прежде чем писать
о двойных стандартах-подумай о разнодействии.
Даже не смотря на то, что он в нос въехал америкосу.
А уж привязывать территориальность к этому вопросу
совсем глупо, ибо такое сплошь и рядом вне нац. вопроса.
Хотя согласен, что поступок, мягко говоря, не красящий футболиста.
Сам нарушил, так сам еще и наехал после нарушения, не должна
присутствовать некая вседозволенность, даннаякому-то, а кому-то нет.
Но повторюсь : нет заявы-нет вопросов. А по КоАП отделается косарем.
значит проехал мимо УК. Прежде чем писать
о двойных стандартах-подумай о разнодействии.
Даже не смотря на то, что он в нос въехал америкосу.
А уж привязывать территориальность к этому вопросу
совсем глупо, ибо такое сплошь и рядом вне нац. вопроса.
Хотя согласен, что поступок, мягко говоря, не красящий футболиста.
Сам нарушил, так сам еще и наехал после нарушения, не должна
присутствовать некая вседозволенность, даннаякому-то, а кому-то нет.
Но повторюсь : нет заявы-нет вопросов. А по КоАП отделается косарем.
С самого момента ареста Кокорина и Мамаева федунботы всячески пытались доказать, что их клуб не такой, игроки федунятника абсолютно законопослушны, в то время как некоторые игроки федунятника (Самедов до перехода в КС) впрягались за Кокорина и Мамаева, потому что у них есть своя голова на плечах. Делалось всё, чтобы спустить на тормозах истории с федуновцами, прежде всего с глушаковым (а ещё Тигиев на наркоте попался). Вот теперь Гулиев окончательно обвалил благообразную личину федунятника. Информкампания арнольдовича провалилась!
С самого момента ареста Кокорина и Мамаева федунботы всячески пытались доказать, что их клуб не такой, игроки федунятника абсолютно законопослушны, в то время как некоторые игроки федунятника (Самедов до перехода в КС) впрягались за Кокорина и Мамаева, потому что у них есть своя голова на плечах. Делалось всё, чтобы спустить на тормозах истории с федуновцами, прежде всего с глушаковым (а ещё Тигиев на наркоте попался). Вот теперь Гулиев окончательно обвалил благообразную личину федунятника. Информкампания арнольдовича провалилась!