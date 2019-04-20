Кикнадзе: «У „Локо“ было чуть больше шансов выиграть»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Думаю, у нас было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый, сложилось так, как сложилось. В концовке могли дожать, да и не только в концовке. Были хорошие шансы, мы могли забить, но игрой в целом я доволен.

Что касается судейства — мне понравилось. Точно не могу упрекнуть в предвзятости, это для нас очень важно. Ну а то, что были моменты, где хотелось, чтобы свистели больше в нашу сторону — такое после каждого матча бывает.