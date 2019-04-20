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Кикнадзе: «У „Локо“ было чуть больше шансов выиграть»

20 апреля 2019, 23:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Думаю, у нас было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый, сложилось так, как сложилось. В концовке могли дожать, да и не только в концовке. Были хорошие шансы, мы могли забить, но игрой в целом я доволен.

Что касается судейства — мне понравилось. Точно не могу упрекнуть в предвзятости, это для нас очень важно. Ну а то, что были моменты, где хотелось, чтобы свистели больше в нашу сторону — такое после каждого матча бывает.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
21 апреля в 10:27
Тебе , Вася, показалось.
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 07:03
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 959
    21 апреля в 01:46
    "Что касается судейства — мне понравилось. Точно не могу упрекнуть в предвзятости, это для нас очень важно."

    еще бы ))
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 959
    20 апреля в 23:55
    Ничья - справедливый итог.
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