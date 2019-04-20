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Тарасов: «Немного расстроились, что не смогли выиграть»

20 апреля 2019, 21:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал итог матча против ЦСКА в 24-м туре РПЛ (1:1).

Отметим, что Тарасов не выходил на поле в чемпионате России с октября.

Долго не играл, но в дерби хотелось помочь команде выиграть. Во второй части играли лучше, но не удалось забить. Идем дальше. Многие отметили, что я удачно вышел. Другого шанса нет — раз дают возможность, нужно играть. Мы немного расстроились из-за результата, у меня был момент, у Фарфана.

Матч «Зенита» посмотрю, думаю, ничья будет.

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сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
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21 апреля в 09:17
Однозначно, был одним из лучших у паровозов. Не понимаю, почему Семин его упорно игнорирует, он, как минимум, не хуже Баринова. Да и Денисова тоже.
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