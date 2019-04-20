Влашич: «Во втором перестали играть»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью с «Локомотивом».

Первый тайм отыграли хорошо. Во втором перестали играть, у «Локо» было больше шансов. Последние семь минут мы играли в меньшинстве, «Локомотив» создал два потенциально голевых момента. И в конце матча Акинфеев спас ЦСКА после выхода 1 в 1. Мы могли проиграть – недовольны результатом. Должны играть намного лучше, чтобы сражаться за чемпионство и место в Лиге чемпионов.