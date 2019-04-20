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Влашич: «Во втором перестали играть»

20 апреля 2019, 22:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью с «Локомотивом».

Первый тайм отыграли хорошо. Во втором перестали играть, у «Локо» было больше шансов. Последние семь минут мы играли в меньшинстве, «Локомотив» создал два потенциально голевых момента. И в конце матча Акинфеев спас ЦСКА после выхода 1 в 1. Мы могли проиграть – недовольны результатом. Должны играть намного лучше, чтобы сражаться за чемпионство и место в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 07:01
Чемпионства цели не было, а вот получить место в ЛЧ было бы неплохо.
Великолепный
Великолепный
   114 / 959
20 апреля в 23:24
Дааа! Акинфеев опять сегодня был великолепен!)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Scuderia Ferrari
   65 / 959
20 апреля в 23:18
Норм, до 2 места 3 балла (по факту 2, но Локомотив выше по личным встречам), Краснодар проигрывает. Чемпионства от ЦСКА после такого сверхобновления мало кто ждал. Команда молодцы на самом деле.
По большому счету в нашей ситуации и 3 место будет отлично. Лишних 4 игры в квалификации перед началом ЧР помогут набрать форму. Но 3 место будет трудно занять. Локо упрется, а Краснодар по игре выглядит хорошо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
20 апреля в 23:12
Борьба за ЛЧ ( хуже ЛЕ) продолжается, второй тайм откровенно говоря был не фонтан, скисли, жаль. Надо в оставшихся матчах не подкачать.
Удачи нам.
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
20 апреля в 23:09
трудно ирать в 10-м всю игру , а в конце в 9-ом .
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 959
20 апреля в 22:56
Норм, до 2 места 3 балла (по факту 2, но Локомотив выше по личным встречам), Краснодар проигрывает.

Чемпионства от ЦСКА после такого сверхобновления мало кто ждал. Команда молодцы на самом деле.
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