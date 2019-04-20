Влашич: «Во втором перестали играть»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью с «Локомотивом».
Первый тайм отыграли хорошо. Во втором перестали играть, у «Локо» было больше шансов. Последние семь минут мы играли в меньшинстве, «Локомотив» создал два потенциально голевых момента. И в конце матча Акинфеев спас ЦСКА после выхода 1 в 1. Мы могли проиграть – недовольны результатом. Должны играть намного лучше, чтобы сражаться за чемпионство и место в Лиге чемпионов.
Удачи нам.
Удачи нам.
Чемпионства от ЦСКА после такого сверхобновления мало кто ждал. Команда молодцы на самом деле.
Чемпионства от ЦСКА после такого сверхобновления мало кто ждал. Команда молодцы на самом деле.