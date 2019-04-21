Мешков рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 25-м туре РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура РПЛ.
24 апреля (среда)
«Ростов» - «Локомотив»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Ахмат» - «Краснодар»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Рубин» - «Уфа»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
ЦСКА - «Анжи»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
«Зенит» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
25 апреля (четверг)
«Енисей» - «Оренбург»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов» - «Урал»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
«Арсенал» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
С назначениями на предыдущий тур вы можете ознакомиться здесь.
«Зенит» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
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Удобнее арбитров не придумаешь :)))
Зато Спартак судет ненавистный Вилков - который постоянно портит игры. Будет чудом, если Спартак наберет очки в Туле.
«Зенит» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
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Удобнее арбитров не придумаешь :)))
Зато Спартак судет ненавистный Вилков - который постоянно портит игры. Будет чудом, если Спартак наберет очки в Туле.
Появилась уверенность, так что можно было и не вмешиваться.
А так ему неуды с Зенитом не впервой получать...
Появилась уверенность, так что можно было и не вмешиваться.
А так ему неуды с Зенитом не впервой получать...
ХОТЯ СМЫСЛА СЕЙЧАС У НЕГО НЕТ, ТАРАСЯТАМ НЕ ДОГНАТЬ ЗЕНИТ!
ХОТЯ СМЫСЛА СЕЙЧАС У НЕГО НЕТ, ТАРАСЯТАМ НЕ ДОГНАТЬ ЗЕНИТ!
Дома у вас это в последних матчах не получается)
Дома у вас это в последних матчах не получается)
Вперёд фк " Ахмат "!!!
Вперёд фк " Ахмат "!!!
Желаю землякам, московскому "ДИНАМО" - порвать бакланов как Тузик -мячик
Желаю землякам, московскому "ДИНАМО" - порвать бакланов как Тузик -мячик