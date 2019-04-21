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Мешков рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 25-м туре РПЛ

21 апреля 2019, 18:53

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура РПЛ.

24 апреля (среда)

«Ростов» - «Локомотив»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Ахмат» - «Краснодар»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Рубин» - «Уфа»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА - «Анжи»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

«Зенит» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

25 апреля (четверг)

«Енисей» - «Оренбург»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов» - «Урал»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

«Арсенал» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

С назначениями на предыдущий тур вы можете ознакомиться здесь.

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ОВВ74
ОВВ74 ответил Nikola45
22 апреля в 10:41
У меня Вопрос! СМОЖЕТ ЛИ ИВАНОВ ОСТАНОВИТЬ ЗЕНИТ!!! ХОТЯ СМЫСЛА СЕЙЧАС У НЕГО НЕТ, ТАРАСЯТАМ НЕ ДОГНАТЬ ЗЕНИТ!
у меня тоже вопрос , как в 60 лет можно нести такую ахинею
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил mangoх12
   35 / 959
22 апреля в 09:55
У ЦСКА эта тенденция наблюдается годами и ничего...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил mihaluch
   35 / 959
22 апреля в 09:53
    makkie
    makkie
       11 / 959
    22 апреля в 07:49
    ЦСКА - «Анжи»: судья - Владимир Москалев (Воронеж), резервный судья - Сергей Карасев (Москва).
    «Зенит» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
    _______________________________

    Удобнее арбитров не придумаешь :)))

    Зато Спартак судет ненавистный Вилков - который постоянно портит игры. Будет чудом, если Спартак наберет очки в Туле.
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 959
    22 апреля в 05:11
    Ростову придётся тяжело, судьи явно за Локомотив.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 959
    22 апреля в 00:24
    Воин , судил как раз этот клоун, да еще быстрый гол случился..
    Появилась уверенность, так что можно было и не вмешиваться.
    А так ему неуды с Зенитом не впервой получать...
    Nikola45
    Nikola45
       16 / 959
    21 апреля в 21:55
    У меня Вопрос! СМОЖЕТ ЛИ ИВАНОВ ОСТАНОВИТЬ ЗЕНИТ!!!
    ХОТЯ СМЫСЛА СЕЙЧАС У НЕГО НЕТ, ТАРАСЯТАМ НЕ ДОГНАТЬ ЗЕНИТ!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил Ангел неБесГрешен
       74 / 959
    21 апреля в 21:40
    Ну вас то в первом круге мы вынесли в одну калитку 2:0 и без помощи Москалева!))
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 959
    21 апреля в 21:37
    ну вот и посомтри , в последнее время судейство Локо неодназначное
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил ermak6848
       300 / 959
    21 апреля в 21:12
    надо постараться конечно Вперёд фк " Ахмат "!!!
    Прежде чем надеяться на проигрыши конкурентов нужно самим выиграть у соперника
    Дома у вас это в последних матчах не получается)
    Sergey Z
    Sergey Z
       136 / 959
    21 апреля в 21:05
    Ростову удачи!!!
    Аксинья
    Аксинья ответил 112910415
       51 / 959
    21 апреля в 20:28
    Ростов выйдет как на последний бой!
    А оно ему надо - Ростову, а еще больше Валере важнее переиграть Локо в кубковой встрече...
    ermak6848
    ermak6848 ответил Маgоmеd Аydаmirоv
       182 / 959
    21 апреля в 20:11
    Ахмат победит Краснодар 2-1
    надо постараться конечно
    Вперёд фк " Ахмат "!!!
    ermak6848
    ermak6848
       182 / 959
    21 апреля в 20:10
    фк " Динамо " весьма неудобный соперник для фк " Зенит ".
    Желаю землякам, московскому "ДИНАМО" - порвать бакланов как Тузик -мячик
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
       528 / 959
    21 апреля в 20:01
    Ахмат победит Краснодар 2-1
    112910415
    112910415
       97 / 959
    21 апреля в 19:57
    Ростов выйдет как на последний бой!
    tolctoy
    tolctoy ответил cska plus
       262 / 959
    21 апреля в 19:55
    Снова федун расставил судей.
    Вы перепутали фамилии,не Федун,а 75р.
    cska plus
    cska plus
       20 / 959
    21 апреля в 19:52
    Снова федун расставил судей.
    cska plus
    cska plus ответил Аксинья
       20 / 959
    21 апреля в 19:52
    Интересно а как Лапочкин успеет и инспектировать матч в Ростове и судить матч в Казани - ведь разница между началами встреч всего полтора часа...
    Федун ему расскажет как инспектировать.
    Аксинья
    Аксинья
       51 / 959
    21 апреля в 19:45
    Интересно а как Лапочкин успеет и инспектировать матч в Ростове и судить матч в Казани - ведь разница между началами встреч всего полтора часа...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 959
    21 апреля в 19:37
    У конюшни нет права на ошибку, поэтому 100процентный Москалев...
    Аксинья
    Аксинья
       51 / 959
    21 апреля в 19:36
    Мешков уже получил задаток от Кикнадзе перед первой кубковой встречей с Ростовом, но поскольку был заменен то свои бабосы отработает в этой встрече...Хотя скорее всего он будет не при делах поскольку русский грузин и русский армянин договорятся между собой кому 3 очка в чемпе, а кому финал кубка...Ну а если ничья то значит не договорились...
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       254 / 959
    21 апреля в 19:28
    хорошо суди!"
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 959
    21 апреля в 19:26
    Неужели назначен свистун на матч пищевика, который его честно судит!
    tolctoy
    tolctoy
       262 / 959
    21 апреля в 19:00
    Победы СПАРТАКУ!
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