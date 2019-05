ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года

ПАОК обыграл «Левадиакос» (5:0) за тур до финиша чемпионата Греции и стал недосягаем для «Олимпиакоса», идущего на второй строчке. Для клуба из города Салоники это первое чемпионство за 34 года.

Напомним, что в составе ПАОКа играют знакомые поклонникам РПЛ Понтус Вернблум, Маурисио, Лео Жаба и Сверрир Ингасон, а также украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов. Последний в решающем поединке отметился дублем.

Фанаты ПАОКа после игры устроили огненное шоу.