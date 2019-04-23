«Рома» и Дзаньоло не могут договориться о контракте

23 апреля 2019, 12:22

Сообщается, что «Рома» и полузащитник команды Николо Дзаньоло не могут договориться по новому контракту.

Римский клуб готов предложить новое соглашение до 2024 года, зарплата футболиста будет составлять 1.7 млн евро за сезон. Однако сам игрок хочет зарабатывать не менее 2 млн евро.

Ранее отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Дзаньоло.