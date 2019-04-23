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«Рома» и Дзаньоло не могут договориться о контракте

23 апреля 2019, 12:22

Сообщается, что «Рома» и полузащитник команды Николо Дзаньоло не могут договориться по новому контракту. 

Римский клуб готов предложить новое соглашение до 2024 года, зарплата футболиста будет составлять 1.7 млн евро за сезон. Однако сам игрок хочет зарабатывать не менее 2 млн евро. 

Ранее отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Дзаньоло.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
23 апреля в 12:52
Ну Дзаньоло заслуживает 2 миллиона... С таким подходом, если у "Ромы" и 2.5 миллионов на Эль-Шаарави и 2 на Дзаньоло не найдется, нечего и в топе делать.
la_masia
la_masia
   148 / 954
23 апреля в 12:37
Не успел вылупиться, а себе туда же, жадный до бабок. Либо муссируют СМИ как обычно.
Рома клуб высокого уровня и в нем он может вырасти в отличного футболиста.
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