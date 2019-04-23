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Де Хеа хочет от МЮ гарантий того, что клуб изменит трансферную политику

23 апреля 2019, 06:05

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры о новом контракте с голкипером Давидом Де Хеа.

По информации источника, 28-летний вратарь перед подписанием нового соглашения с клубом требует от МЮ гарантий того, что манкунианцы изменят свой подход в трансферной политике. Испанец хочет, чтобы новички МЮ могли помочь клубу не только  в борьбе за выход в Лигу чемпионов, но и стать конкурентоспособной командой в главном еврокубковом турнире. Футболисты, приобретённые «красными дьяволами» прошлым летом (Диогу Далот и Фред), пока не смогли закрепиться в основном составе.

В то же время отмечается, что Де Хеа и МЮ должны достичь компромисса в отношении зарплаты голкипера, которая составит 350 тыс. фунтов в неделю. 

В минувшем туре АПЛ Де Хеа пропустил от «Эвертона» 4 мяча.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил Zlatan35
   378 / 954
23 апреля в 17:11
в основном ультиматумы тренеру, руководству команды, предъявляют футболисты, которые больше всего лажают, Де Хеа не исключение. Один Бэйл никому ничего не предъявляет) его всё устраивает, хоть и не играет, но и не предъявляет
Как тот Шариков Полиграф Полиграфович "Как сидел я на своих шеснадцати аршинах,так и буду сидеть!"..Точняк бро! PS......Г. Бэйл!
Van Vanovich
Van Vanovich
   198 / 954
23 апреля в 15:15
зарплата космическая. можно найти подешевле хороших вратарей. а его сбагрить пока дорого стоит. Вчера Рэшфорд и Погба права качали, потом по цепочке вся команда начнет
Liver1892
Liver1892
23 апреля в 12:10
боже, до чего муму скатилось, зас.аный вратарь клубу условия ставит, глупейшее руководство, туда бы молодого сафа, или мауру полный контроль, так и будут в навозе сидеть годами, пока не придёт менеджер со всеми нитями власти в руках, безусловной поддержкой руководства и авторитетом, больше чем у этих никчем.ых зазнавшихся бревен....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
23 апреля в 11:10
Видать в игре с Эвертоном ДДХ продемонстрировал игру МЮ без него. Поучительная история.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Dark MU
   9 / 954
23 апреля в 11:08
Как это нечего? Он только ЛЧ не брал
Пора ЛЧ брать, да и чемпионство давненько было.
ct
ct ответил galem72
23 апреля в 10:38
Если даже это и слушня, то очень корректная и справедливая! Потому что покупательская возможность МЮ очень высока, а приобретаются по непонятным причинам всякие каличи, которых хватает на 1-2 игру в сезоне. Учитывая историю клуба и его амбиции, такая ситуация просто катастрофична.
Согласен. Нужны трансферы уровня Ди Марии, Фердинанда, ван Перси. Не факт, что заиграют (аля Санчес, Мхитарян), но по крайней мере не будет сомнений в мастерстве
galem72
galem72
   333 / 954
23 апреля в 10:07
Если даже это и слушня, то очень корректная и справедливая! Потому что покупательская возможность МЮ очень высока, а приобретаются по непонятным причинам всякие каличи, которых хватает на 1-2 игру в сезоне. Учитывая историю клуба и его амбиции, такая ситуация просто катастрофична.
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
23 апреля в 09:56
А этот сверх умный вор пончиков, вкурсе что по этим требованиям дырка хе первый на выход, и пока в мю будут такие лицемеры им ничего не светит.
Zlatan35
Zlatan35 ответил cevin cigan
   18 / 954
23 апреля в 08:56
Если честно,то и сам ДДХ прилично лажает в каждом матче! Уже нет тех спасительных сэйвов,а вот пенок прибавилось в разы. Так что,не стоит сейчас делать какие то ультиматумы.
в основном ультиматумы тренеру, руководству команды, предъявляют футболисты, которые больше всего лажают, Де Хеа не исключение. Один Бэйл никому ничего не предъявляет) его всё устраивает, хоть и не играет, но и не предъявляет
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
23 апреля в 08:25
Если честно,то и сам ДДХ прилично лажает в каждом матче! Уже нет тех спасительных сэйвов,а вот пенок прибавилось в разы. Так что,не стоит сейчас делать какие то ультиматумы.
Dark MU
Dark MU ответил Leha-ha50
   886 / 954
23 апреля в 08:06
Давид прав. Ему уже 28, а еще ничего не выиграно .
Как это нечего? Он только ЛЧ не брал
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
23 апреля в 07:30
Такие гарантии просто невозможны.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
23 апреля в 07:29
Отчасти он прав.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
23 апреля в 07:28
Давид прав. Ему уже 28, а еще ничего не выиграно .
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
23 апреля в 06:32
Де Хеа возомнил себя суперзвездой,а сам потихонечку скатывается до уровня Акинфеева.
Novograd
Novograd
   843 / 954
23 апреля в 06:16
А че он не хотют то непонятно
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