Де Хеа хочет от МЮ гарантий того, что клуб изменит трансферную политику

23 апреля 2019, 06:05

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры о новом контракте с голкипером Давидом Де Хеа.

По информации источника, 28-летний вратарь перед подписанием нового соглашения с клубом требует от МЮ гарантий того, что манкунианцы изменят свой подход в трансферной политике. Испанец хочет, чтобы новички МЮ могли помочь клубу не только в борьбе за выход в Лигу чемпионов, но и стать конкурентоспособной командой в главном еврокубковом турнире. Футболисты, приобретённые «красными дьяволами» прошлым летом (Диогу Далот и Фред), пока не смогли закрепиться в основном составе.

В то же время отмечается, что Де Хеа и МЮ должны достичь компромисса в отношении зарплаты голкипера, которая составит 350 тыс. фунтов в неделю.