Гапонов: «Все хотели победить „Арсенал“. Так получилось...»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов дал комментарий после разгромного поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре РПЛ . Это была дебютная игра 21-летнего Гапонова за «красно-белых».

Первый матч, мягко говоря, не такой, как хотелось бы, почему?

Это футбол. Здесь бывают победы и поражения. Все старались, все хотели победить, никто не был равнодушным. Так получилось...

Вы выходите, первый тайм, 0:3. У болельщиков шок. Что было в раздевалке?

Да мы тоже были не в восторге. Мы хотели выйти и поменять всё в свою сторону. Но, видимо, что-то не получилось. Никто не собирается вешать носа.

Вам заранее сказали, что будете играть?

Да, где-то в начале недели. Более-менее было время подготовиться.