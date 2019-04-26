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Гапонов: «Все хотели победить „Арсенал“. Так получилось...»

26 апреля 2019, 01:38
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Илья Гапонов дал комментарий после разгромного поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре РПЛ. Это была дебютная игра 21-летнего Гапонова за «красно-белых».

Первый матч, мягко говоря, не такой, как хотелось бы, почему? 

Это футбол. Здесь бывают победы и поражения. Все старались, все хотели победить, никто не был равнодушным. Так получилось... 

Вы выходите, первый тайм, 0:3. У болельщиков шок. Что было в раздевалке? 

Да мы тоже были не в восторге. Мы хотели выйти и поменять всё в свою сторону. Но, видимо, что-то не получилось. Никто не собирается вешать носа. 

Вам заранее сказали, что будете играть? 

Да, где-то в начале недели. Более-менее было время подготовиться.

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Все комментарии
galem72
galem72
   333 / 954
26 апреля в 10:35
Для того, чтобы побеждать, нужно играть, а не исполнять роль статистов!
Ars Ars 1
Ars Ars 1
   528 / 954
26 апреля в 02:34
оправдал фамилию....
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   349 / 954
26 апреля в 01:49
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