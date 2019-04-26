Трабукки: «Каррера будет рад вернуться в „Спартак“»

26 апреля 2019, 00:33

Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, сообщил, что итальянец будет готов вернуться в московский клуб при определенных условиях.

– «Спартак» проиграл в Туле – 0:3. Как думаете, если тренеру поступит предложение вернуться, он готов к такому разговору?

– Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона.

– Что тут удивительного?

– Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе, где многочисленные уволенные специалисты спокойно получают оклад ежемесячно, но не одним платежом, не единовременно. Поэтому могу, зная Массимо, сказать так – если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно.

– А если смотреть не на вариант форс-мажора, а на перспективу?

– Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак», но при определенных изменениях в менеджменте первой команды.