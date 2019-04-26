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Трабукки: «Каррера будет рад вернуться в „Спартак“»

26 апреля 2019, 00:33

Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, сообщил, что итальянец будет готов вернуться в московский клуб при определенных условиях.

– «Спартак» проиграл в Туле – 0:3. Как думаете, если тренеру поступит предложение вернуться, он готов к такому разговору?

– Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона.

– Что тут удивительного?

– Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе, где многочисленные уволенные специалисты спокойно получают оклад ежемесячно, но не одним платежом, не единовременно. Поэтому могу, зная Массимо, сказать так – если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно.

– А если смотреть не на вариант форс-мажора, а на перспективу?

– Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак», но при определенных изменениях в менеджменте первой команды.

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 959
26 апреля в 12:00
лучше Каррера,чем ничего не понимающий растерянный Кононов
Jum13
Jum13
   52 / 959
26 апреля в 11:35
В очередь за Аленем вставай )))
MAUS
MAUS
   71 / 959
26 апреля в 10:47
а, вот Трабукки и вылил в прессу всю правду, менеджмент первой команды всё губит в Спартаке!
А кто это , все знают ?
kastites
kastites
   109 / 959
26 апреля в 10:43
Зачем ему это дно
Исмет
Исмет
   539 / 959
26 апреля в 07:55
Кононова убирать как можно скорее. Полный ноль!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Ruslik1982
   401 / 959
26 апреля в 07:26
Он не сливал это измайлов с глушаковым замутили и деньги срубили,ты хоть думай что говоришь,он в каждой игре себя отдавал на бровке,пусть он возвращается только убрать бы гнид со спартака
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил parallels
   70 / 959
26 апреля в 01:45
он что - зидан, что ли? единожды вырвавшись из хрюшатника - по доброй воле мало кто туда вернётся!
ну почему, он подпишет еще контракт на год, в начале сезона все сольет и поедет назад в Италию отдыхать, опять с годовой зарплатой на руках
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
26 апреля в 01:10
очень сомнительный вариант, но чем черт не шутит...
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
26 апреля в 01:05
А в библии написано - если есть труп, то слетятся и орлы.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
26 апреля в 00:39
Дайте физруку поработать!
parallels
parallels
   3 / 959
26 апреля в 00:37
он что - зидан, что ли? единожды вырвавшись из хрюшатника - по доброй воле мало кто туда вернётся!
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