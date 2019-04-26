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Бубнов: «„Спартак“ будет бороться в лучшем случае за Лигу Европы»

26 апреля 2019, 00:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Спартак» (3:0).

Можно смело утверждать, что «Спартак» будет бороться в лучшем случае за Лигу Европы — о Лиге чемпионов говорить уже не приходится. Стоит ли увольнять Кононова? Главный тренер так или иначе несет ответственность за происходящее с командой. Если она и дальше продолжит так играть, то Кононова придется убирать.

Что же касается «Арсенала», то по нынешней игре и набранным очкам его стоит причислить к претендентам на Лигу Европы. От «Спартака» он теперь отстает совсем чуть-чуть, так что не исключаю, что «красно-белым» придется подвинуться с пятой строчки. Шансы зацепиться за еврокубковые места у туляков очень хорошие. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 16:53
Надо подвинуть спартак пониже, а то они опять опозорятся в Европе.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
26 апреля в 14:18
Арсенал уже на шаг отстает .
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 11:27
После 4-го места в ЛЕ с антирекордом пищевику надо там реабилитироваться будет.
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 10:48
Уже не будет
MAUS
MAUS ответил parallels
   71 / 954
26 апреля в 10:42
у арсенала интересная вилка по попаданию в еврокубки. напомню - он сейчас на 6 месте. 1) обойти хряков и занять 5 место. выполнимо. 2) надеяться на то, что кубок возьмёт локо - тогда клуб, занявший 6 место, идёт в ЛЕ. 3) взять кубок самим. отыграть 0:1 в ответке с уралом и победить в финале локо/ростов. слишком много шансов, чтобы все их упустить. стыдно за спартак.
твой Зенит в прошлом году еле удержал 5 место,
а ты тут оды и расклады строчишь про Спартак!
Поковыряйся лучше в своём белье!
galem72
galem72
   333 / 954
26 апреля в 10:24
Какая ЛЕ с этими каличами? Пока не будет новых игроков, которые способны бегать и создавать, то в Европе делать нечего!
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
26 апреля в 10:21
Это идеальный вариант - Лига Европы.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
26 апреля в 09:25
Очевидное-невероятное...А раньше что пели,совсем недавно?
Димoн
Димoн ответил parallels
   33 / 954
26 апреля в 08:12
у арсенала интересная вилка по попаданию в еврокубки. напомню - он сейчас на 6 месте. 1) обойти хряков и занять 5 место. выполнимо. 2) надеяться на то, что кубок возьмёт локо - тогда клуб, занявший 6 место, идёт в ЛЕ. 3) взять кубок самим. отыграть 0:1 в ответке с уралом и победить в финале локо/ростов. слишком много шансов, чтобы все их упустить. стыдно за спартак.
что там слышно с вилкой у Спартака)
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
26 апреля в 03:09
Лига Европы не для "Спартака", вылетят в первом же круге.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
26 апреля в 01:50
борьба просто всем борьбам борьба, проиграть прямому конкуренту на Лигу Европы 0-3
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 01:33
Спартак должен бороться за выживание
parallels
parallels
   3 / 954
26 апреля в 01:28
у арсенала интересная вилка по попаданию в еврокубки. напомню - он сейчас на 6 месте.

1) обойти хряков и занять 5 место. выполнимо.
2) надеяться на то, что кубок возьмёт локо - тогда клуб, занявший 6 место, идёт в ЛЕ.
3) взять кубок самим. отыграть 0:1 в ответке с уралом и победить в финале локо/ростов.

слишком много шансов, чтобы все их упустить. стыдно за спартак.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
26 апреля в 01:22
Боюсь админресурс и федуновские нефтедоллары отстаят пятое местечко, надеюсь что ошибусь, но Оренбург сегодня утопили уже
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   349 / 954
26 апреля в 01:10
КОКОКОНОНОВ НОВАЯ НАДЕЖДА! ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО БРАТЬЯ СПАРТАЧИ. РАПИДЫ ЕЩЕ ОБ НАС УСЛЫШАТ!!
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