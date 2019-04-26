Бубнов: «„Спартак“ будет бороться в лучшем случае за Лигу Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Спартак» (3:0).

Можно смело утверждать, что «Спартак» будет бороться в лучшем случае за Лигу Европы — о Лиге чемпионов говорить уже не приходится. Стоит ли увольнять Кононова? Главный тренер так или иначе несет ответственность за происходящее с командой. Если она и дальше продолжит так играть, то Кононова придется убирать.

Что же касается «Арсенала», то по нынешней игре и набранным очкам его стоит причислить к претендентам на Лигу Европы. От «Спартака» он теперь отстает совсем чуть-чуть, так что не исключаю, что «красно-белым» придется подвинуться с пятой строчки. Шансы зацепиться за еврокубковые места у туляков очень хорошие.