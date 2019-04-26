Мирзов: «Надеюсь, дадут тройные премиальные за „Спартак“. Как по счёту»

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 25-го тура РПЛ .

«Спартак» пытался контролировать мяч, мы ему ответили на быстрых атаках. Забили своё, а дальше играли на удержание счёта. Мы не обсуждали состав «Спартака». У нас своя игра, мы стараемся играть.

Не удивила ли беспомощность «Спартака»? Ну как сказать... Они вроде хорошо смотрелись (улыбается). Они контролировали игру, играли в короткий-средний пас. Повторюсь, просто мы забили свои моменты, хорошо выбегали, в первом тайме у нас всё получалось.

Давление от того, что стали ближе к еврокубковой зоне? Да нет, мы просто идём от игры к игре. Сейчас тяжёлый матч с «Оренбургом», надо успеть восстановиться, чтобы сыграть важный матч. У нас цель побеждать в каждой игре.

Слышал, что кто-то там говорил [про двойные премиальные], но пока ничего конкретного. Может, быть тройные, по счёту? (смеётся). Раз губернатор зашёл, надеюсь, и правда тройные будут.