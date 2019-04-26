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Мирзов: «Надеюсь, дадут тройные премиальные за „Спартак“. Как по счёту»

26 апреля 2019, 01:13
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Спартак» пытался контролировать мяч, мы ему ответили на быстрых атаках. Забили своё, а дальше играли на удержание счёта. Мы не обсуждали состав «Спартака». У нас своя игра, мы стараемся играть. 

Не удивила ли беспомощность «Спартака»? Ну как сказать... Они вроде хорошо смотрелись (улыбается). Они контролировали игру, играли в короткий-средний пас. Повторюсь, просто мы забили свои моменты, хорошо выбегали, в первом тайме у нас всё получалось. 

Давление от того, что стали ближе к еврокубковой зоне? Да нет, мы просто идём от игры к игре. Сейчас тяжёлый матч с «Оренбургом», надо успеть восстановиться, чтобы сыграть важный матч. У нас цель побеждать в каждой игре. 

Слышал, что кто-то там говорил [про двойные премиальные], но пока ничего конкретного. Может, быть тройные, по счёту? (смеётся). Раз губернатор зашёл, надеюсь, и правда тройные будут.

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Все комментарии
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 10:37
Заслужили
alex074
alex074
   376 / 954
26 апреля в 09:53
Мирзов достоин и тройных, а вот Джорджевич, который мог забить на 25 секунде и потом при выходе один в один вообще ничего не достоин...
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
26 апреля в 06:34
Дадут! Потом догонят и ещё дадут! 😄😄😄
161регион
161регион
   189 / 954
26 апреля в 06:06
Мирзова надо возвращать.....Валера открой свои глаза шире....3 надо было его в аренду отдавать
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 04:42
Ох и повозил вчера Мирзов спартак.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
26 апреля в 01:42
"губернатор зашел", т.е. сча из бюджета им выдадут двойные премиальные
parallels
parallels
   3 / 954
26 апреля в 01:35
иногда лучше молчать, чем такое ляпать.
Великолепный
Великолепный
   113 / 954
26 апреля в 01:28
Заслужили к гадалке не ходи!))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Evilhuman
   14 / 954
26 апреля в 01:27
Как и половина команд РПЛ и Европы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
26 апреля в 01:27
Если каждой команде премиальные будут за хрюшатник давать, можно разориться.. Да и с каких пор за середняков дают премиальные?
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
26 апреля в 01:19
Драл и возил спартак как хотел всю игру, молодец
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   349 / 954
26 апреля в 01:15
Я БЫ ТЕБЕ ДАЛ НО НЕ ПРИМИАЛЬНЫЕ А ПО ЯИЦАМ! ВЫ РАЗБИЛИ НАМ, А Я РАЗОБЬЮ ТИБЕ! СПАРТАК ГОРДОСТЬ ШЕСТОГО МЕСТА СТРАНЫ НА ВСЕГДА!!
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