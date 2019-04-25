Рейнгольд: «Стыдно за игру „Спартака“. Страшная стыдоба!»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги игры «красно-белых» против «Арсенала» (0:3) в 25-м туре РПЛ.
Что тут сказать... Сижу как оболваненный у телевизора, честно говоря. Не понимаю, что происходит в команде, есть разные варианты, и я надеюсь, что ошибаюсь... Исходя из увиденного, напрашивается вывод, что виноват в происходящем не только тренер, но и вся команда. И, наверное, получается, весь состав нужно менять. А как иначе? Этих игроков продать и набирать новый состав, потому что увиденное мной сегодня - это пародия на футбол, позорище!
И говоря о тех самых разных вариантах: либо они «плавят» Кононова, либо они не умеют играть в футбол. Потому что увиденное меня просто поразило! Я сам играл в футбол и просто удивляюсь тому, как люди выходят в майке «Спартака» и такое творят... Позор, просто позор! Страшная стыдоба! Стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Я не хочу никого оскорблять, не хочу никого учить тому, по какой тактике и как нужно играть. Но этим футболистам не хватает трёх важнейших компонентов: желания играть, самоотдачи и мыслей о том, что на поле за этот клуб нужно умирать! Традиций «Спартака» не знают, надевают клубную футболку и позорят клуб... Это неприемлемо, смотреть на это невозможно!
Хотелось бы на это услышать ответ от всех, кто на официальном уровне связан с клубом, в первую очередь от руководителей команды, которые и заварили эту кашу. Но, увы, ответа мы не дождёмся, потому что какое руководство, такая и команда, наверное.
Валерий Рейнгольд: "Мне больно смотреть, когда у руля "Спартака" стоят бараны".
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд выступил за возвращение Массимо Карреры на пост главного тренера столичной команды.
– Нужно поклониться Каррере. Ему и так заплатили зарплату до конца сезона. Так давайте вернем его хотя бы как кризисного тренера. Единственный человек, который должен завести и пойти в эту команду – это Каррера. «Спартак» и так загнали в могилу, один подбородок торчит. Неужели людям этого не видно? Не видно, похоже, только руководству «Спартака». Мне больно смотреть, когда у руля стоят бараны. Какие-то Измайловы крутятся там, куча других непонятных фамилий. У Кононова аналитиком вообще работает 23-летний парень, никогда не игравший в футбол (Михаил Кожевников – «Спорт День за Днем»). Зачем его взяли? Что у нас Саша Мостовой не аналитик? Все тренеры по физической подготовке – испанцы. А команда не бежит. Так в футбол играть нельзя. Терпеть больше нет сил, – приводит его слова «Спорт День за Днем».
Валерий Рейнгольд: "Мне больно смотреть, когда у руля "Спартака" стоят бараны".
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд выступил за возвращение Массимо Карреры на пост главного тренера столичной команды.
– Нужно поклониться Каррере. Ему и так заплатили зарплату до конца сезона. Так давайте вернем его хотя бы как кризисного тренера. Единственный человек, который должен завести и пойти в эту команду – это Каррера. «Спартак» и так загнали в могилу, один подбородок торчит. Неужели людям этого не видно? Не видно, похоже, только руководству «Спартака». Мне больно смотреть, когда у руля стоят бараны. Какие-то Измайловы крутятся там, куча других непонятных фамилий. У Кононова аналитиком вообще работает 23-летний парень, никогда не игравший в футбол (Михаил Кожевников – «Спорт День за Днем»). Зачем его взяли? Что у нас Саша Мостовой не аналитик? Все тренеры по физической подготовке – испанцы. А команда не бежит. Так в футбол играть нельзя. Терпеть больше нет сил, – приводит его слова «Спорт День за Днем».
То без стыда Спартак ни как,
Рождён он с целью лишь одной,
Не стоит там искать другой:
Игрою вызывать тоску,
И сыпать пепел на башку...)))
То без стыда Спартак ни как,
Рождён он с целью лишь одной,
Не стоит там искать другой:
Игрою вызывать тоску,
И сыпать пепел на башку...)))
За СпаМ болеете???
Не постоянная у них игра!!!
За СпаМ болеете???
Не постоянная у них игра!!!
Особенно в еврокубках.
Особенно в еврокубках.