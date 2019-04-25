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Рейнгольд: «Стыдно за игру „Спартака“. Страшная стыдоба!»

25 апреля 2019, 23:47
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги игры «красно-белых» против «Арсенала» (0:3) в 25-м туре РПЛ.

Что тут сказать... Сижу как оболваненный у телевизора, честно говоря. Не понимаю, что происходит в команде, есть разные варианты, и я надеюсь, что ошибаюсь... Исходя из увиденного, напрашивается вывод, что виноват в происходящем не только тренер, но и вся команда. И, наверное, получается, весь состав нужно менять. А как иначе? Этих игроков продать и набирать новый состав, потому что увиденное мной сегодня - это пародия на футбол, позорище!

И говоря о тех самых разных вариантах: либо они «плавят» Кононова, либо они не умеют играть в футбол. Потому что увиденное меня просто поразило! Я сам играл в футбол и просто удивляюсь тому, как люди выходят в майке «Спартака» и такое творят... Позор, просто позор! Страшная стыдоба! Стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Я не хочу никого оскорблять, не хочу никого учить тому, по какой тактике и как нужно играть. Но этим футболистам не хватает трёх важнейших компонентов: желания играть, самоотдачи и мыслей о том, что на поле за этот клуб нужно умирать! Традиций «Спартака» не знают, надевают клубную футболку и позорят клуб... Это неприемлемо, смотреть на это невозможно!

Хотелось бы на это услышать ответ от всех, кто на официальном уровне связан с клубом, в первую очередь от руководителей команды, которые и заварили эту кашу. Но, увы, ответа мы не дождёмся, потому что какое руководство, такая и команда, наверное.

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Все комментарии
Завтра
Завтра
   428 / 954
26 апреля в 16:22
Не не, какое руководство? Это наверняка просто "Арсенал" всё купил!"
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 16:06
А вот свежачок:

Валерий Рейнгольд: "Мне больно смотреть, когда у руля "Спартака" стоят бараны".

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд выступил за возвращение Массимо Карреры на пост главного тренера столичной команды.

– Нужно поклониться Каррере. Ему и так заплатили зарплату до конца сезона. Так давайте вернем его хотя бы как кризисного тренера. Единственный человек, который должен завести и пойти в эту команду – это Каррера. «Спартак» и так загнали в могилу, один подбородок торчит. Неужели людям этого не видно? Не видно, похоже, только руководству «Спартака». Мне больно смотреть, когда у руля стоят бараны. Какие-то Измайловы крутятся там, куча других непонятных фамилий. У Кононова аналитиком вообще работает 23-летний парень, никогда не игравший в футбол (Михаил Кожевников – «Спорт День за Днем»). Зачем его взяли? Что у нас Саша Мостовой не аналитик? Все тренеры по физической подготовке – испанцы. А команда не бежит. Так в футбол играть нельзя. Терпеть больше нет сил, – приводит его слова «Спорт День за Днем».
Слайш
Слайш
   581 / 954
26 апреля в 12:24
о каком великом клубе говорит этот дедушка?) какой клуп такая и игра ) всё как всегда, ничего не обычного не произошло
Верг
Верг
   446 / 954
26 апреля в 11:56
Отличный принт на футболку кстати, кто то разбогатеет после идеи старика.
MAUS
MAUS ответил За адекватность
   71 / 954
26 апреля в 10:50
Эмоции Рейнгольда, как болельщика "Спартака" понять можно, да еще с учетом продемонстрированной игры ( если ее можно таковой назвать). Кононов попал в сложную ситуацию. Впереди 5 матчей и он понимает я думаю, что набирать нужно максимум (благо с теми кто выше в таблице не играть). Наверное понимает, что если пролетит мимо ЛЕ (не говорю про ЛЧ) то могут указать на дверь. Поживем увидим. ИМХО.
но дверь уже можно открыть !
cska1948
cska1948
   96 / 954
26 апреля в 09:20
Рейнгольд ни как не может смириться с тем, что сейчас в СпаМ идут играть не за ромбик, а за ДЕНЬГИ. Что игроков не история клуба, а ДЕНЬГИ волнуют в первую очередь.
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
26 апреля в 08:52
В майках спартака всегда позор
Летов
Летов
   906 / 954
26 апреля в 08:43
Где мнение бледно-розового Панова?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 954
26 апреля в 07:23
Валерий, я даже не сомневался, что Арсенал пустит СМ на колбасу! Крупно, при чём. Тула на ходу. Так что всё по делу. Пора бы потесниться с 5-го места)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
26 апреля в 07:20
За свиней всегда стыдно - пора уже к этому привыкнуть!
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
26 апреля в 07:15
Люблю читать старого маразматика после таких матчей!
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
26 апреля в 03:12
Вот, вот, Валера) Пищевик был по делу разгромлен в Туле! Вам до сих пор стыдно? А вы просто не ждите от этой слабой команды ничего хорошего, и будет Вам счастье)
Багров-брат
Багров-брат
   874 / 954
26 апреля в 02:34
Когда всем стыдно за Спартак,
То без стыда Спартак ни как,
Рождён он с целью лишь одной,
Не стоит там искать другой:
Игрою вызывать тоску,
И сыпать пепел на башку...)))
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 01:22
Ахахах! А мне стыдно за спартак и за рейнгольда.
RIR68
RIR68
   112 / 954
26 апреля в 00:55
ничего нового.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 00:47
спартак страшная стыдоба!!!
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
26 апреля в 00:45
ой, девченки, стыдоба то какая, хоть в деревню вертайся
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
26 апреля в 00:44
А куда подевалась уверенность вселившаяся в спартачей после игры с Енисеем???
minai
minai
   325 / 954
26 апреля в 00:44
Я вот ничего не понял, братва. Арсенал - серьёзный клуб; в спонсорах и Ростех и Роснефть. С какого хрена мы должны уступать Спартаку(при всём уважении), да и наши амбиции это кубок РФ и ЛЕ.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
26 апреля в 00:38
Зачем вы дедушка
За СпаМ болеете???
Не постоянная у них игра!!!
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
26 апреля в 00:37
Эмоции Рейнгольда, как болельщика "Спартака" понять можно, да еще с учетом продемонстрированной игры ( если ее можно таковой назвать). Кононов попал в сложную ситуацию. Впереди 5 матчей и он понимает я думаю, что набирать нужно максимум (благо с теми кто выше в таблице не играть). Наверное понимает, что если пролетит мимо ЛЕ (не говорю про ЛЧ) то могут указать на дверь. Поживем увидим. ИМХО.
ABir
ABir
   176 / 954
26 апреля в 00:31
Таким составом с такими зарплатами Арсенал должны вообще без тренера обыгрывать
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
26 апреля в 00:25
«Стыдно за игру „cпартака“. Страшная стыдоба!»

Особенно в еврокубках.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
26 апреля в 00:10
Ловчев верит в Кононова и Федуна,не бухти,вечно недовольный!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 00:08
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   349 / 954
26 апреля в 00:08
ТАК СТЫДНО ЗА РОДНОЙ СПАРТАК ЧТО ОТ СТЫДА СНЕС ЯИЦО!! КОГДА ВЫЛУПИТСЯ ДИТЕ ПОДАМ НА АЛИМЕНТЫ ГЛУШАКОВУ! МНЕ КАЖЕТСЯ ОН ЗА ЭТИМ СТОИТ.
n272nm
n272nm
   150 / 954
26 апреля в 00:06
А, Валера, все идет от того, что вы очень любите высказывать свое мнение о других клубах. Вы все, которые поросята, вам внутри не удержать и вы постоянно поливаете грязью своих соперников. Футбольный боженька все видит, да.
parallels
parallels
   3 / 954
26 апреля в 00:03
заскринил заголовок в коллекцию) кстати, иногда я с ним даже согласен)
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
26 апреля в 00:02
Арсенал с победой .
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
26 апреля в 00:01
а-ха-ха, первый раз к названию статьи даже добавить не чего...
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