Рейнгольд: «Стыдно за игру „Спартака“. Страшная стыдоба!»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги игры «красно-белых» против «Арсенала» (0:3) в 25-м туре РПЛ .

Что тут сказать... Сижу как оболваненный у телевизора, честно говоря. Не понимаю, что происходит в команде, есть разные варианты, и я надеюсь, что ошибаюсь... Исходя из увиденного, напрашивается вывод, что виноват в происходящем не только тренер, но и вся команда. И, наверное, получается, весь состав нужно менять. А как иначе? Этих игроков продать и набирать новый состав, потому что увиденное мной сегодня - это пародия на футбол, позорище!



И говоря о тех самых разных вариантах: либо они «плавят» Кононова, либо они не умеют играть в футбол. Потому что увиденное меня просто поразило! Я сам играл в футбол и просто удивляюсь тому, как люди выходят в майке «Спартака» и такое творят... Позор, просто позор! Страшная стыдоба! Стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Я не хочу никого оскорблять, не хочу никого учить тому, по какой тактике и как нужно играть. Но этим футболистам не хватает трёх важнейших компонентов: желания играть, самоотдачи и мыслей о том, что на поле за этот клуб нужно умирать! Традиций «Спартака» не знают, надевают клубную футболку и позорят клуб... Это неприемлемо, смотреть на это невозможно!



Хотелось бы на это услышать ответ от всех, кто на официальном уровне связан с клубом, в первую очередь от руководителей команды, которые и заварили эту кашу. Но, увы, ответа мы не дождёмся, потому что какое руководство, такая и команда, наверное.