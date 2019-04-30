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Ди Франческо может возглавить «Милан»

30 апреля 2019, 14:14

Руководство «Милана» рассматривает кандидатуры нескольких тренеров на замену Дженнаро Гаттузо. Недавно стало известно, что специалист доработает до конца сезона, после чего будет уволен, вне зависимости от того, попадет команда в еврокубки или нет.

Наиболее вероятными кандидатами на замену Гаттузо являются главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и бывший тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

Также рассматриваются кандидатуры главного тренера «Монако» Леонарду Жардима и тренера «Сампдории» Марко Джампаоло.

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shlifen
shlifen
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30 апреля в 17:18
Если бы у руководства Милана были мозги - пригласили бы Гасперини. Тренер супер-толковый (хоть и не распиаренный), при ресурсах Аталанты натурально тащит их в ЛЧ, ещё и виден прогресс каждый год, тут уж явно видно кто тренер, а кто Гаттузо... Но боюсь не пойдут по этому пути... =(
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