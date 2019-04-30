Ди Франческо может возглавить «Милан»

30 апреля 2019, 14:14

Руководство «Милана» рассматривает кандидатуры нескольких тренеров на замену Дженнаро Гаттузо. Недавно стало известно, что специалист доработает до конца сезона, после чего будет уволен, вне зависимости от того, попадет команда в еврокубки или нет.

Наиболее вероятными кандидатами на замену Гаттузо являются главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и бывший тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

Также рассматриваются кандидатуры главного тренера «Монако» Леонарду Жардима и тренера «Сампдории» Марко Джампаоло.