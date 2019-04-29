Руководство «Милана» обсудило отставку Гаттузо после последнего поражения

29 апреля 2019, 08:37

Сразу несколько итальянских источников, Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport и MilanNews.it, сообщили, что главному тренеру «Милана» Дженнаро Гаттузо грозит отставка.

Если раньше «россонери» даже при не самой качественной игре набирали очки за счет морально-волевых качеств, то весной принялись эти самые очки терять. В среду «Милан» вылетел из Кубка Италии, а вчера проиграл «Торино» и покинул первую четверку команд Серии А. Коллектив Гаттузо рискует и вовсе остаться без еврокубков в следующем сезоне.

Руководство «Милана» после финального свистка матча с «Торино» более 90 минут обсуждало будущее клуба и его главного тренера.