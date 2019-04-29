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Руководство «Милана» обсудило отставку Гаттузо после последнего поражения

29 апреля 2019, 08:37
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Сразу несколько итальянских источников, Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport и MilanNews.it, сообщили, что главному тренеру «Милана» Дженнаро Гаттузо грозит отставка.

Если раньше «россонери» даже при не самой качественной игре набирали очки за счет морально-волевых качеств, то весной принялись эти самые очки терять. В среду «Милан» вылетел из Кубка Италии, а вчера проиграл «Торино» и покинул первую четверку команд Серии А. Коллектив Гаттузо рискует и вовсе остаться без еврокубков в следующем сезоне.

Руководство «Милана» после финального свистка матча с «Торино» более 90 минут обсуждало будущее клуба и его главного тренера.

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Все комментарии
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
29 апреля в 11:40
вполне предсказуемая отставка
kust07
kust07
   82 / 954
29 апреля в 11:15
Все по делу,слаб Милан,безволие в команде
galem72
galem72
   333 / 954
29 апреля в 10:32
Чё там обсуждать? Конте болтается без дела уже столько времени. Хороший коач для Сериала свободен, а они вола **ут!
Comentarios
Comentarios
   178 / 954
29 апреля в 10:12
Зовите Конте хуже точно не будет
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
29 апреля в 08:44
Наконец то
Ozabot
Ozabot
   695 / 954
29 апреля в 08:43
И это за 4 игры до конца сезона. Как вовремя-то!
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