Президент «Лиона» подтвердил, что Блан может возглавить команду

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что действительно рассматривает Лорана Блана в качестве нового тренера команды.

Лоран Блан - один из тренеров, которые меня заинтересовали. Я хочу нанять тренера, который позволит нам стать амбициозными, он должен говорить на французском или английском.

Совместим ли Блан с Ола? Да, он совместим со мной и «Лионом», но это также касается Жозе Моуриньо и других.

В последний раз я встречался с Бланом во время финала чемпионата мира в России. Я очень его уважаю.

Позволяют ли финансовые условия привлечь сильного тренера? «Лион» - это хорошо структурированный клуб, у которого есть финансовые возможности и амбиции.