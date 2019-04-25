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Президент «Лиона» подтвердил, что Блан может возглавить команду

25 апреля 2019, 14:16

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что действительно рассматривает Лорана Блана в качестве нового тренера команды.

Лоран Блан - один из тренеров, которые меня заинтересовали. Я хочу нанять тренера, который позволит нам стать амбициозными, он должен говорить на французском или английском.

Совместим ли Блан с Ола? Да, он совместим со мной и «Лионом», но это также касается Жозе Моуриньо и других.

В последний раз я встречался с Бланом во время финала чемпионата мира в России. Я очень его уважаю.

Позволяют ли финансовые условия привлечь сильного тренера? «Лион» - это хорошо структурированный клуб, у которого есть финансовые возможности и амбиции.

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Все комментарии
Nazi
Nazi ответил КЭТиК
   502 / 959
25 апреля в 17:52
Из французов получаются какие-то не очень хорошие тренера.
Ну да, какие то невнятные тренеришки типа Зизунчика (3 ЛЧ подряд) или Дешампика (ЧМ, вице-чемпион Европы и будущий ЧЕ) :)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
25 апреля в 15:59
Когда-то Блан с Бордо прервал гегемонию Лиона во Франции. Потом побеждал Лион с ПСЖ. Время возвращать долги?
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
25 апреля в 15:33
Из французов получаются какие-то не очень хорошие тренера.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
25 апреля в 14:45
Лион сдал в последнее время.
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