Златан - лучший, Рональду - 20-й! Итоги апрельского КП

01 мая 2019, 10:49

Уважаемые посетители сайта!

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель. Победителем стал болельщик под ником Zlatan35! Он всего на пару сотен баллов обошел Sasha. А за место в тройке развернулась упорная борьба между фанатами ЦСКА , которую выиграл ЦCКА навсегда. Замкнул двадцатку поклонник Криштиану Роналду Рональду мой кумир.

1-е место - Zlatan35

2-е место - Sаshа

3-е место - ЦCКА навсегда

4-е место - drug01

5-е место - Литейный 4

6-е место - Звезда по имени Солнце

7-е место - ДСА

8-е место - Узбагоеный

9-е место - Байкал-38

10-е место - вячеслав остапенко

11-е место - Ангел неБесГрешен

12-е место - Владимир Петрухин

13-е место - Димoн

14-е место - Питермен

15-е место - kust07

16-е место - Brutalny

17-е место - kotmyshka

18-е место - cska plus

19-е место - Leha-ha50

20-е место - Рональду мой кумир

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

Также приглашаем принять участие в обновленном конкурсе fantasy - внесено много доработок. Подробнее по ссылке.