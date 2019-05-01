Златан - лучший, Рональду - 20-й! Итоги апрельского КП

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель. Победителем стал болельщик под ником Zlatan35! Он всего на пару сотен баллов обошел Sasha. А за место в тройке развернулась упорная борьба между фанатами ЦСКА, которую выиграл ЦCКА навсегда. Замкнул двадцатку поклонник Криштиану Роналду Рональду мой кумир.
1-е место - Zlatan35
2-е место - Sаshа
3-е место - ЦCКА навсегда
4-е место - drug01
5-е место - Литейный 4
6-е место - Звезда по имени Солнце
7-е место - ДСА
8-е место - Узбагоеный
9-е место - Байкал-38
10-е место - вячеслав остапенко
11-е место - Ангел неБесГрешен
12-е место - Владимир Петрухин
13-е место - Димoн
14-е место - Питермен
15-е место - kust07
16-е место - Brutalny
17-е место - kotmyshka
18-е место - cska plus
19-е место - Leha-ha50
20-е место - Рональду мой кумир
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
Также приглашаем принять участие в обновленном конкурсе fantasy - внесено много доработок. Подробнее по ссылке.