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Златан - лучший, Рональду - 20-й! Итоги апрельского КП

01 мая 2019, 10:49

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель. Победителем стал болельщик под ником Zlatan35! Он всего на пару сотен баллов обошел Sasha. А за место в тройке развернулась упорная борьба между фанатами ЦСКА, которую выиграл ЦCКА навсегда. Замкнул двадцатку поклонник Криштиану Роналду Рональду мой кумир.

1-е место - Zlatan35

2-е место - Sаshа

3-е место - ЦCКА навсегда

4-е место - drug01

5-е место - Литейный 4

6-е место - Звезда по имени Солнце

7-е место - ДСА

8-е место - Узбагоеный

9-е место - Байкал-38

10-е место - вячеслав остапенко

11-е место - Ангел неБесГрешен

12-е место - Владимир Петрухин

13-е место - Димoн

14-е место - Питермен

15-е место - kust07

16-е место - Brutalny

17-е место kotmyshka

18-е место - cska plus

19-е место - Leha-ha50

20-е место - Рональду мой кумир

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

Также приглашаем принять участие в обновленном конкурсе fantasy - внесено много доработок. Подробнее по ссылке.

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Все комментарии
авито
авито
   348 / 959
01 мая в 12:56
Ну и сколько он заработал за верные прогнозы?
NbKA555
NbKA555
   48 / 959
01 мая в 12:07
Поздравляю!
vale46
vale46
   499 / 959
01 мая в 12:01
А я сразу вспомнил шишанутого, он на самом деле лучший прогнозист!
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
01 мая в 11:57
Поздравления победителям! В этот раз много армейских в числе призеров, так держать!
дурман
дурман
   86 / 959
01 мая в 11:49
Когда заголовок прочел, я реально подумал что это Ибра сказал
Cayman
Cayman
   653 / 959
01 мая в 11:26
Златан всегда был лучше чем Роналду
OMG
OMG
   408 / 959
01 мая в 11:18
Слава Остапенко неплохо е6урит, оказывается.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 959
01 мая в 10:53
Первомайская шутка, зачёт! Поздравляем Ибру💪💪💪💪
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