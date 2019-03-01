Итоги конкурса прогнозов за февраль

Уважаемые посетители сайта!
Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.
1-е место - oncha
2-е место - Подотдел очистки Тарасовки
3-е место - Alladins
4-е место - Byvaliy
5-е место - Байкал-38.
6-е место - Ник Уволен
7-е место - Hamman
8-е место - Гус Пойет
9-е место - ЮЗИК
10-е место - Большой Карай
11-е место - STVA 1
12-е место - Denkuz
13-е место - Nafnafik
14-е место - Egorium
15-е место - Бестрофейный
16-е место - Алсидес Гиджиев
17-е место - holms918
18-е место - Ладожский
19-е место - jobss
20-е место - 1 команда
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
Также приглашаем принять участие в обновленном конкурсе fantasy - внесено много доработок, и в том числе c сегодняшнего дня он становится призовым и ежемесячным. Подробнее по ссылке.
з.ы. 1 футболка на весь конкурс? Тады не буду...)))
з.ы. 1 футболка на весь конкурс? Тады не буду...)))