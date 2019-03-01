Итоги конкурса прогнозов за февраль

01 марта 2019, 13:02

Уважаемые посетители сайта!

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

1-е место - oncha

2-е место - Подотдел очистки Тарасовки

3-е место - Alladins

4-е место - Byvaliy

5-е место - Байкал-38.

6-е место - Ник Уволен

7-е место - Hamman

8-е место - Гус Пойет

9-е место - ЮЗИК

10-е место - Большой Карай

11-е место - STVA 1

12-е место - Denkuz

13-е место - Nafnafik

14-е место - Egorium

15-е место - Бестрофейный

16-е место - Алсидес Гиджиев

17-е место - holms918

18-е место - Ладожский

19-е место - jobss

20-е место - 1 команда

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

Также приглашаем принять участие в обновленном конкурсе fantasy - внесено много доработок, и в том числе c сегодняшнего дня он становится призовым и ежемесячным. Подробнее по ссылке.