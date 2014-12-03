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«Кубань» — «Краснодар»: Данило и Лаборде остались в запасе своих команд

03 декабря 2014, 19:49
Стали известны стартовые составы «Кубани» и «Краснодара» на матч 16-го тура РФПЛ.

«Кубань»: Беленов, Армаш, Шандао, Ещенко, Соснин, В.Игнатьев, Каборе, Тлисов, Попов, Букур, Бальде.

Запасные: Карюкин, Помазан, Бугаев, Мельгарехо, Хубулов, Каретник, Жавнерчик, Рабиу, Секу, Буено, Данило.

«Краснодар»: Дикань, В.Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров, Жоазиньо, Газинский, Мамаев, М.Перейра, Измайлов, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Сигурдссон, Р.Аджинджал, Ланин, Батюнин, Бурмистров.

«Соккер.Ру» провёл онлайн-трансляцию данного матча. 
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