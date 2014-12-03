«Кубань» — «Краснодар»: Данило и Лаборде остались в запасе своих команд

Стали известны стартовые составы «Кубани» и «Краснодара» на матч 16-го тура РФПЛ.
«Кубань»: Беленов, Армаш, Шандао, Ещенко, Соснин, В.Игнатьев, Каборе, Тлисов, Попов, Букур, Бальде.
Запасные: Карюкин, Помазан, Бугаев, Мельгарехо, Хубулов, Каретник, Жавнерчик, Рабиу, Секу, Буено, Данило.
«Краснодар»: Дикань, В.Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров, Жоазиньо, Газинский, Мамаев, М.Перейра, Измайлов, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Сигурдссон, Р.Аджинджал, Ланин, Батюнин, Бурмистров.
«Соккер.Ру» провёл онлайн-трансляцию данного матча.
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