Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал «Порту» навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.
Капитан «Порту» Эктор Эррера сообщил, что Касильяс находится в отличном настроении и готов вернуться на следующей неделе.
💪💪 @IkerCasillas #FCPorto #IkerCasillas pic.twitter.com/uzcmyYLlIu— FC Porto (@FCPorto) 3 мая 2019 г.
Напомним, Касильяс перенес сердечный приступ во время тренировки.
Для меня он лучший в истории вратарь!
Для меня он лучший в истории вратарь!
Касу здоровья!!! Легенда!!!
Касу здоровья!!! Легенда!!!
Касильясу здоровья и всего наилучшего в повседневной жизни!!!
Касильясу здоровья и всего наилучшего в повседневной жизни!!!