Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

вчера, 23:31

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал «Порту» навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.

Капитан «Порту» Эктор Эррера сообщил, что Касильяс находится в отличном настроении и готов вернуться на следующей неделе.

Напомним, Касильяс перенес сердечный приступ во время тренировки.