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Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

вчера, 23:31

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал «Порту» навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице. Каждый из них пришел во вратарском свитере с фамилией и номером вратаря.

Капитан «Порту» Эктор Эррера сообщил, что Касильяс находится в отличном настроении и готов вернуться на следующей неделе.

Напомним, Касильяс перенес сердечный приступ во время тренировки. 

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   21 / 964
сегодня в 09:27
Великому игроку здоровья.А визитёры-клоуны,замешанные на перфомансах.То у них мужики в юбках выходят,чтобы, якобы,поддержать женщин,подвергнувшихся насилию эмигрантов,то ещё подобная хрень...
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 09:19
Здоровья Касу! Мой кумир с детства, сколько смотрю футбол, столько он и играет!
Для меня он лучший в истории вратарь!
ЮЗИК
ЮЗИК
   274 / 964
сегодня в 08:11
Здоровья Касу!
beefs
beefs
   232 / 964
сегодня в 07:44
Наилучшие пожелания здоровья и снова в строй...
Vladimir808
Vladimir808
   252 / 964
сегодня в 07:42
Молодцы, здорово!!!
Касу здоровья!!! Легенда!!!
STVA 1
STVA 1
   45 / 964
сегодня в 02:59
Молодцы партнеры!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 964
сегодня в 00:36
здоровья ,легнда
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 00:09
Молодцы партнеры!!! Подняли мужичку настроение!
Касильясу здоровья и всего наилучшего в повседневной жизни!!!
brodaga 05
brodaga 05
   809 / 964
вчера в 23:56
Здоровья.....
112910315
112910315
   284 / 964
вчера в 23:51
дела идут на поправку
Brigar
Brigar
   506 / 964
вчера в 23:40
Здоровья Касильясу!
dimagas1
dimagas1
   352 / 964
вчера в 23:36
Судя по фото у Каса все уже норм.
Colchoneros
Colchoneros
   292 / 964
вчера в 23:36
Respect!
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