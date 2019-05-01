Мане из Бамбали. Скромный герой «Ливерпуля»

сегодня, 13:00

«Соккер.ру» рассказывает истории об одном из трех атакующих зубцов «Ливерпуля» - Садио Мане. Он мог играть в «Спартаке», моет туалет в мечети и любит «Барселону».

Родом из Бамбали

Садио Мане появился на свет и вырос в небольшой деревушке Бамбали на юге Сенегала. В этом поселении постоянно проживают около 2000 человек. Вингер «Ливерпуля» вырос в религиозной семье, его отец был имамом в местной мечети, он умер, когда Садио едва исполнилось 11 лет, но воспитал сына в мусульманских традициях: Мане молится пять раз в день, не прикасается к алкоголю и не забывает о своих корнях. Садио оплатил реставрацию мечети и школы в Бамбали, собирается и дальше помогать своей малой родине, где живут его родственники и самые преданные поклонники. Известно, что перед финалом Лиги чемпионов в прошлом году Мане отправил в Бамбали 300 футболок «Ливерпуля» в подарок своим односельчанам, которых и сам лично навещает каждое лето.

Убежал из дома, чтобы стать футболистом

Жизнь в Бамбали была непростой, Мане рассказывал, как в детстве и юности работал на рисовых и арахисовых полях, а все свободное время проводил с мячом на футбольном поле. Доходило до того, что ему было некогда искупаться: приходил домой и просто валился с ног. Семья не была в восторге от такого фанатичного увлечения футболом, и однажды Садио сбежал из дома и отправился в Дакар, чтобы реализовать свою мечту. Через неделю его поймали и вернули обратно, но с тех пор стали с уважением относиться к его увлечению: «Сначала окончи школу, а потом можешь сосредоточиться на футболе». Мане поступил в футбольную академию в Дакаре, потом переехал во Францию, а дальше были «Ред Булл», «Саутгемптон», «Ливерпуль» и мировое признание.

«Ну, Франция, это в Европе, мама!»

Деньги на поездку Мане в академию «Женерасьон Фут», что в Дакаре, собирали всей деревней, а когда Садио оказался один в большом городе, футбол стал для него всем. Ездить домой далеко и дорого, частые телефонные звонки Мане себе тоже позволить не мог, но один разговор с мамой он запомнил. 17-летнего Садио пригласили на просмотр во французский «Метц», сообщить домой об этом радостном событии ему не удалось, и он позвонил маме уже из Франции за счет клуба:

- Привет, мама! Я во Франции!

- ?..

- Нууу, Франция… Это в Европе. Знаешь?

- Какая еще Франция?! Не пудри мне мозги! Вы тренируетесь в Сенегале.

- И все-таки, мама, я во Франции…

Мог стать московским спартаковцем

А вы говорите у «Спартака» нет селекции: да две звезды из атаки «Ливерпуля» могли быть «красно-белыми»! Конечно, таких историй сотни, а несостоявшимися трансферами крутых футболистов может похвастаться любой более или менее известный клуб, но раз уж завели разговор о Мане, как не вспомнить об этой истории? Тем более, Садио лично подтверждал, что у него было очень заманчивое предложение от «Спартака», когда он еще выступал за «Ред Булл Зальцбург». Сенегалец говорит о 2014 годе, когда московский клуб искал, кем усилить фланги атаки. «Спартак» параллельно вел Промеса и Мане, голландец оказался более сговорчивым, двоих разом москвичи себе позволить не могли, к тому же, Садио получил приглашение в АПЛ , после которого перестал рассматривать российский вариант. В Лиге чемпионов 2017/18 Мане отметился дублем в ворота «Спартака» на «Энфилде», матч закончился со счетом 7:0 в пользу «Ливерпуля».

Любимчик Юргена Клоппа

Клопп как-то признался, что следил за выступлениями Садио Мане с 2012 года, с Олимпиады в Лондоне, да и сам сенегалец рассказывал, как герр Юрген звал его еще в дортмундскую «Боруссию». Между Клоппом и Мане сложилась особая «химия»: немецкий тренер и хвалит Садио от души, когда есть повод, и спрашивает с него по всей строгости. Обычно претензии Клоппа касаются позиции, которую занимает Мане по ходу матчей, а так Юрген ни разу не разочаровался в сенегальце, называет его «маленькой машиной» и говорит, что Садио будет еще лучше, когда окончательно привыкнет к тому, что является игроком мирового уровня.

Мыл туалет в мечети

История, подчеркивающая исключительную скромность Мане. После сентябрьской победы «Ливерпуля» над «Лестером» в Интернете распространилось видео, как автор одного из голов в этом матче делает уборку в туалете мечети. Садио позже рассказал о том своем дне: «Я мусульманин и молюсь пять раз в день, когда есть возможность, стараюсь делать это в мечети. В тот раз я встретил там своего друга из Ганы и предложил ему попить чая после молитвы, но он ответил, что занят и должен навести порядок в туалетах мечети. Я вызвался ему помочь, вот и все. Один человек снял это на телефон, попросил его не выкладывать видео в Интернет, и он поклялся, что не станет этого делать, однако на следующий день видео появилось в Сети. Это ничего, я не в обиде, просто не считаю, что такое обязательно показывать людям. Я воспитан в смирении, а помощь ближнему – совершенно нормально для меня».

Мане – фанат «Барселоны»?

Накануне матча с «Барселоной» на «Камп Ноу» Садио Мане сделал несколько признаний, из которых можно сделать вывод, что он неравнодушен к каталонскому клубу. Во-первых, сенегалец заявил, что с детства смотрел матчи «Барсы» и считает «Камп Ноу» восхитительным стадионом. Во-вторых, вспомнил о своем кумире – Роналдиньо: «Обожал смотреть, как он играет. До сих пор люблю его. Если бы только у меня была улыбка, как у Роналдиньо…» В-третьих, Садио признался, что «немного завидовал» Фелиппе Коутиньо, когда тот перешел из «Ливерпуля» в «Барселону». Но сегодня Мане сделает все, чтобы обыграть каталонцев.