«Вольфсбург» продлил контракт с 21-летним хавбеком

«Вольфсбург» объявил о продлении контракта с 21-летним полузащитником Элвисом Реджбекаем. Обновленное соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Реджбекай является воспитанником «волков» и пришел в клуб в 12-летнем возрасте. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в Бундеслиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

#Rexhbecaj 💬: “On a footballing level, I owe everything to VfL. I have the best conditions here to develop at a high level. Wolfsburg has become home for my family and me.” ▶️ https://t.co/EG35VEDMEm | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/vtCBrJrZ1N