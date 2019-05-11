Флоренци сравнил Месси и Роналду

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал достижение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который недавно забил свой 600-й гол в карьере.
Достижение в 600 голов? Я вижу в нем желание и стремление быть лучше, он всегда работает над собой.
Различия между Месси и Роналду? Они разные, я мог бы привести и другие примеры соперничества в спорте. Один постоянно пытается работать над собой, а другой получил дар от Бога.
Игрок он очень качественный, с мячом на ты.
Но вот в первую очередь хотелось бы нападающего.. с этим у Барсы в последнее время беда)
Суарес сейчас больше сконцентрирован на падениях и спорами с судьёй.
С этими игроками, что есть у Барсы, играть от обороны ну не получится)) для этого нужны подходящие спецы. Пике и Лангле не самые надёжные защитники, это мягко говоря)
Игрок он очень качественный, с мячом на ты.
Но вот в первую очередь хотелось бы нападающего.. с этим у Барсы в последнее время беда)
Суарес сейчас больше сконцентрирован на падениях и спорами с судьёй.
С этими игроками, что есть у Барсы, играть от обороны ну не получится)) для этого нужны подходящие спецы. Пике и Лангле не самые надёжные защитники, это мягко говоря)
Насчет Коута, я подумал, есть и некоторые сомнения, он игрок с ленцой во взгляде и поведении, возможно, что так не выкладываться при большой зп для него и норма)
Насчет Коута, я подумал, есть и некоторые сомнения, он игрок с ленцой во взгляде и поведении, возможно, что так не выкладываться при большой зп для него и норма)
Вначале хотели купить того же Льеренте из Тоттена)
Вот посмотри сколько пользу он принес с Аяксом. Все верховые мячи брал, ну хоть что то)
А этот ничего не может)
На счет Коута согласен, с нормальным тренером, мне кажется у него попрет, так и с Дембеле)
Но этот кажется еще на год остаётся.. и нормального футбола нам еще год не видать)
Вначале хотели купить того же Льеренте из Тоттена)
Вот посмотри сколько пользу он принес с Аяксом. Все верховые мячи брал, ну хоть что то)
А этот ничего не может)
На счет Коута согласен, с нормальным тренером, мне кажется у него попрет, так и с Дембеле)
Но этот кажется еще на год остаётся.. и нормального футбола нам еще год не видать)
В первом матче они по игре были лучше, но им страшно не везло. Чего стоит только момент Салаха?!) С трех метров в ворота не попал)
Барса только в конце начали играть, когда красные большими силами пошли вперед.
Ну и тот штрафной.. там идеально просто исполнил
В первом матче они по игре были лучше, но им страшно не везло. Чего стоит только момент Салаха?!) С трех метров в ворота не попал)
Барса только в конце начали играть, когда красные большими силами пошли вперед.
Ну и тот штрафной.. там идеально просто исполнил
И возьмём того же Суареса) у него всего один мяч..
Он безусловно топфорвард, но забивать теперь стал по праздникам.
Бензема, которого нещадно критикуют, его обошёл)
Ну а Дембеле очень молод..
Коут был хорош осенью, а зимой вообще тухлый
И возьмём того же Суареса) у него всего один мяч..
Он безусловно топфорвард, но забивать теперь стал по праздникам.
Бензема, которого нещадно критикуют, его обошёл)
Ну а Дембеле очень молод..
Коут был хорош осенью, а зимой вообще тухлый
Игроков ни в коем случае не оправдываю, но в футболе всегда за результат отвечает тренер, таковы реалии.
После Гвардиолы, у Барсы настоящего топ тренера не было и походу в скором времени и не будет.
А на счет трансферов я вообще молчу))
Чего стоит аренда Боатенга!))
Представь себе ситуацию, команда, которая хочет выиграть лч берет Принса)) о чем тут говорить?
Игроков ни в коем случае не оправдываю, но в футболе всегда за результат отвечает тренер, таковы реалии.
После Гвардиолы, у Барсы настоящего топ тренера не было и походу в скором времени и не будет.
А на счет трансферов я вообще молчу))
Чего стоит аренда Боатенга!))
Представь себе ситуацию, команда, которая хочет выиграть лч берет Принса)) о чем тут говорить?
Я не знаю, смотрел ты матч с Леванте, где Барса стала чемпионом.. так вот, там каталонцы еле отскочили. И это у себя же дома)
Первый матч с Ливерпулем, тоже был отскок)
Я не знаю, смотрел ты матч с Леванте, где Барса стала чемпионом.. так вот, там каталонцы еле отскочили. И это у себя же дома)
Первый матч с Ливерпулем, тоже был отскок)
Выиграв у себя дома 1-0, они бы сохранили этот счет и на Энфилде?)
Если ты ясновидящий, то скажи как закончится финал лч и ле, я бы ставочку сделал
Выиграв у себя дома 1-0, они бы сохранили этот счет и на Энфилде?)
Если ты ясновидящий, то скажи как закончится финал лч и ле, я бы ставочку сделал
Меня просто приколола твоя фраза, про Аякс и Атлетико))
Как будто, эт самые топовые команды в этой лч.
Меня просто приколола твоя фраза, про Аякс и Атлетико))
Как будто, эт самые топовые команды в этой лч.
Боролся против самого Аякса и в одиночку!))
Ты еще скажи, что без него они не стали бы чемпионами в серии А)
Боролся против самого Аякса и в одиночку!))
Ты еще скажи, что без него они не стали бы чемпионами в серии А)