Флоренци сравнил Месси и Роналду

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал достижение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который недавно забил свой 600-й гол в карьере.

Достижение в 600 голов? Я вижу в нем желание и стремление быть лучше, он всегда работает над собой.

Различия между Месси и Роналду? Они разные, я мог бы привести и другие примеры соперничества в спорте. Один постоянно пытается работать над собой, а другой получил дар от Бога.