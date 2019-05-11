ГлавнаяНовости

Флоренци сравнил Месси и Роналду

сегодня, 13:12

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал достижение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который недавно забил свой 600-й гол в карьере.

Достижение в 600 голов? Я вижу в нем желание и стремление быть лучше, он всегда работает над собой. 

Различия между Месси и Роналду? Они разные, я мог бы привести и другие примеры соперничества в спорте. Один постоянно пытается работать над собой, а другой получил дар от Бога. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Еще ничего не ясно, „Брайтон“ может показать хороший футбол»
Сегодня, 14:51 Комментарии3
Гвардиола: «Мне приятно давление. Лучше лидировать, чем догонять»
Сегодня, 14:42 Комментарии5
Зидан: «Да, фанаты могут быть взволнованы новым проектом клуба»
Сегодня, 14:41 Комментарии0
Аллегри: «Некоторые люди думают, что выиграть ЛЧ очень просто»
Сегодня, 14:33 Комментарии3
Эль-Хаджи Диуф планирует баллотироваться в президенты Сенегала
Сегодня, 14:32 Комментарии3
Анчелотти: «Я приехал в „Наполи“, чтобы выиграть Скудетто, а не в отпуск»
Сегодня, 14:27 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответил Летучий-Голландец.
   50 / 1080
сегодня в 14:48
Удар со штрафного никто не умоляет, это немного шедевр, а в ответке гений умер?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   39 / 1080
сегодня в 14:45
Вот именно на Де Йонга и надежда)
Игрок он очень качественный, с мячом на ты.
Но вот в первую очередь хотелось бы нападающего.. с этим у Барсы в последнее время беда)
Суарес сейчас больше сконцентрирован на падениях и спорами с судьёй.
С этими игроками, что есть у Барсы, играть от обороны ну не получится)) для этого нужны подходящие спецы. Пике и Лангле не самые надёжные защитники, это мягко говоря)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Летучий-Голландец.
   9 / 1080
сегодня в 14:40
Ну можно же нормального взять для глубины)) а не этого.. Вначале хотели купить того же Льеренте из Тоттена) Вот посмотри сколько пользу он принес с Аяксом. Все верховые мячи брал, ну хоть что то) А этот ничего не может) На счет Коута согласен, с нормальным тренером, мне кажется у него попрет, так и с Дембеле) Но этот кажется еще на год остаётся.. и нормального футбола нам еще год не видать)
Когда придет де Йонг, а, есть у вас же еще молодой Мело, возможно, будет строиться новая яркая "Барселона". А еще де Лигт, банду собираете. И Черный Дембель туда впишется) Это, возможно, будет круто (но вряд ли при Вальверде).

Насчет Коута, я подумал, есть и некоторые сомнения, он игрок с ленцой во взгляде и поведении, возможно, что так не выкладываться при большой зп для него и норма)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   39 / 1080
сегодня в 14:37
Ну можно же нормального взять для глубины)) а не этого..
Вначале хотели купить того же Льеренте из Тоттена)
Вот посмотри сколько пользу он принес с Аяксом. Все верховые мячи брал, ну хоть что то)
А этот ничего не может)
На счет Коута согласен, с нормальным тренером, мне кажется у него попрет, так и с Дембеле)
Но этот кажется еще на год остаётся.. и нормального футбола нам еще год не видать)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил амурец
   39 / 1080
сегодня в 14:33
Ливерпулю не было очень сложно)
В первом матче они по игре были лучше, но им страшно не везло. Чего стоит только момент Салаха?!) С трех метров в ворота не попал)
Барса только в конце начали играть, когда красные большими силами пошли вперед.
Ну и тот штрафной.. там идеально просто исполнил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Летучий-Голландец.
   9 / 1080
сегодня в 14:32
Конечно) с этим тренером Барселоне лч не светит, это очевидно. Игроков ни в коем случае не оправдываю, но в футболе всегда за результат отвечает тренер, таковы реалии. После Гвардиолы, у Барсы настоящего топ тренера не было и походу в скором времени и не будет. А на счет трансферов я вообще молчу)) Чего стоит аренда Боатенга!)) Представь себе ситуацию, команда, которая хочет выиграть лч берет Принса)) о чем тут говорить?
Ну, это как раз не очень важный аспект, ведь брали его чисто для глубины состава. "Барселона" и так хорошо закупилась, только не раскрыла игроков, но это тоже обычная тема, так как лидера Коута и фантазисту Дембеле трудно вписать в строгие рамки.
амурец
амурец ответил Летучий-Голландец.
   50 / 1080
сегодня в 14:30
Ну я говорил, что ливеру будет очень сложно но они пройдут, ну оказался прав
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил амурец
   39 / 1080
сегодня в 14:25
Ну этот ноль, 12 голов по моему забил в этой лч..
И возьмём того же Суареса) у него всего один мяч..
Он безусловно топфорвард, но забивать теперь стал по праздникам.
Бензема, которого нещадно критикуют, его обошёл)
Ну а Дембеле очень молод..
Коут был хорош осенью, а зимой вообще тухлый
John_Wick
John_Wick
   168 / 1080
сегодня в 14:24
А теперь смотри голландец,ты говоришь нужны трансферы,и топ тренер,тогда посмотри на Ювентус,и с чем предлагаешь Роналду брать 6 ЛЧ?)))) Очевидно,что у месси партнеры круче,да и сыграны годами...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   39 / 1080
сегодня в 14:23
Конечно) с этим тренером Барселоне лч не светит, это очевидно.
Игроков ни в коем случае не оправдываю, но в футболе всегда за результат отвечает тренер, таковы реалии.
После Гвардиолы, у Барсы настоящего топ тренера не было и походу в скором времени и не будет.
А на счет трансферов я вообще молчу))
Чего стоит аренда Боатенга!))
Представь себе ситуацию, команда, которая хочет выиграть лч берет Принса)) о чем тут говорить?
амурец
амурец ответил Летучий-Голландец.
   50 / 1080
сегодня в 14:18
Это так у них не было бы установки играть на Месси, а им была такая установка, а мы все увидели меся то ноль
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Летучий-Голландец.
   9 / 1080
сегодня в 14:18
А то, что Вальверде такой же трусливый тренер, ты почему то пропустил) Я не знаю, смотрел ты матч с Леванте, где Барса стала чемпионом.. так вот, там каталонцы еле отскочили. И это у себя же дома) Первый матч с Ливерпулем, тоже был отскок)
Не тот калибр, бывает. Это так же, как "Арсенал" купил зачем-то Лукаса Переса, который себя только в "Ворксле" проявлял и полсезона в "Депортиво", проверку топ-чемпионатом, по сути, не прошел, и в итоге балластом оказался. Вот и Вальверде после "Олимпиакосов"...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   39 / 1080
сегодня в 14:14
Извини, но ясновидящий тут только амурец)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   39 / 1080
сегодня в 14:13
А то, что Вальверде такой же трусливый тренер, ты почему то пропустил)
Я не знаю, смотрел ты матч с Леванте, где Барса стала чемпионом.. так вот, там каталонцы еле отскочили. И это у себя же дома)
Первый матч с Ливерпулем, тоже был отскок)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Летучий-Голландец.
   9 / 1080
сегодня в 14:12
Это как?) Выиграв у себя дома 1-0, они бы сохранили этот счет и на Энфилде?) Если ты ясновидящий, то скажи как закончится финал лч и ле, я бы ставочку сделал
"Ливерпуль" и "Арсенал" выиграют, беги к букам)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ALBA BARCELONA 21
   9 / 1080
сегодня в 14:12
К сожалению не стала бы и даже думаю ниже Реала были бы.
А, ну да, там еще "Атлетико". Возможно, но не факт, может быть, без него была бы более командная игра, а на самом деле всякие Коуты и Дембели были топчиками до перехода в "Барсу", может, они бы и раскрылись снова, хз.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил амурец
   39 / 1080
сегодня в 14:10
Это как?)
Выиграв у себя дома 1-0, они бы сохранили этот счет и на Энфилде?)
Если ты ясновидящий, то скажи как закончится финал лч и ле, я бы ставочку сделал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Летучий-Голландец.
   9 / 1080
сегодня в 14:10
Вполне возможно, я этого не отрицаю) Меня просто приколола твоя фраза, про Аякс и Атлетико)) Как будто, эт самые топовые команды в этой лч.
Ну, "Аякс" так или иначе стал. Хотя я и писал, что его переоценили и Аллегри сам сдал ему игру трусливой тактикой, например, Бернардески привез гол, играя в защите, ну а кули, он же не защитник, играл бы он в нападении, привез бы гол в другие ворота, возможно)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   39 / 1080
сегодня в 14:08
Вполне возможно, я этого не отрицаю)
Меня просто приколола твоя фраза, про Аякс и Атлетико))
Как будто, эт самые топовые команды в этой лч.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Так Себе Аналитик
   57 / 1080
сегодня в 14:08
Так и "Барселона" без Месси стала бы чемпионом Испании в этом году)
К сожалению не стала бы и даже думаю ниже Реала были бы.
амурец
амурец ответил Летучий-Голландец.
   50 / 1080
сегодня в 14:07
А без Месси бы Барселона была бы в финале ЛЧ
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   451 / 1080
сегодня в 14:05
Зачем сравнивать мастера с обычным бегунком
Denkuz
Denkuz
   97 / 1080
сегодня в 14:03
Это не сравнивается.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Летучий-Голландец.
   9 / 1080
сегодня в 14:03
Какие же вы смешные) Боролся против самого Аякса и в одиночку!)) Ты еще скажи, что без него они не стали бы чемпионами в серии А)
Так и "Барселона" без Месси стала бы чемпионом Испании в этом году)
John_Wick
John_Wick
   168 / 1080
сегодня в 14:02
Он прав...В новом чемпе,в клубе где нет суператакующего футбола он забил 21 гол и 6 в ЛЧ...Ведь и играет ровно столько матчей,сколько забил..
BenderBender
BenderBender
   155 / 1080
сегодня в 14:02
Вот отсюда и вывод: гном - ноль. Пешеход и плакса. Борода не спасает)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   39 / 1080
сегодня в 13:59
Какие же вы смешные)
Боролся против самого Аякса и в одиночку!))
Ты еще скажи, что без него они не стали бы чемпионами в серии А)
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 1080
сегодня в 13:54
амурец
амурец
   50 / 1080
сегодня в 13:52
то что Месси талантливее Роналду это однозначно, но Роналду это компенсировал своей трудоспособностью, Месси конечно талант, но Роналду его обошёл потому что он пахарь именно пахарь, уступая в футбольном таланте Месси, он зп счёт своей трудоспособности стал лучше Месси
STVA 1
STVA 1
   48 / 1080
сегодня в 13:45
Они слишком разные , чтобы их сравнивать .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100