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Анчелотти: «„Наполи“ нужны лидеры в раздевалке»

сегодня, 12:58

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о лидерах неаполитанского клуба.

Инсинье может быть капитаном, он представляет клуб, но нам нужны и другие лидеры в раздевалке. 

У нас уже есть несколько важных игроков в команде: Мертенс, Альбиоль, Кальехон, Аллан. Но нам нужно больше. 

Подписание звездного игрока дает толчок команде и может стать бонусом для тренера. Мы рассчитываем привлечь такого футболиста. 

Ранее Карло Анчелотти подтвердил, что клубу интересны защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер и вингер ПСВ Ирвинг Лосано.

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