Анчелотти: «„Наполи“ нужны лидеры в раздевалке»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о лидерах неаполитанского клуба.

Инсинье может быть капитаном, он представляет клуб, но нам нужны и другие лидеры в раздевалке.

У нас уже есть несколько важных игроков в команде: Мертенс, Альбиоль, Кальехон, Аллан. Но нам нужно больше.

Подписание звездного игрока дает толчок команде и может стать бонусом для тренера. Мы рассчитываем привлечь такого футболиста.