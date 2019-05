Британский пенсионер обвинил «Вулверхэмптон» в краже его логотипа

Британский пенсионер Питер Дэвис подал в суд на «Вулверхэмптон», заявив, что клуб украл у него логотип.

Еще в школьные годы Дэвис нарисовал шестиугольник с мордой волка для конкурса в галерее Вулверхэмптона. Учитель однажды попросил Питера показать, как он представляет себе теорему Паскаля. Это и вдохновило его на создание этого рисунка.

Лишь в 1979 году Дэвис узнал, что «Вулверхэмптон» использует его изображение. Сообщается, что в 2016 году пенсионер зарегистрировал логотип.

Wolverhampton Wanderers are being sued by a pensioner who claims he designed their crest when he was a schoolboy in the 1960's