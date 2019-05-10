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Британский пенсионер обвинил «Вулверхэмптон» в краже его логотипа

сегодня, 01:00

Британский пенсионер Питер Дэвис подал в суд на «Вулверхэмптон», заявив, что клуб украл у него логотип.

Еще в школьные годы Дэвис нарисовал шестиугольник с мордой волка для конкурса в галерее Вулверхэмптона. Учитель однажды попросил Питера показать, как он представляет себе теорему Паскаля. Это и вдохновило его на создание этого рисунка.

Лишь в 1979 году Дэвис узнал, что «Вулверхэмптон» использует его изображение. Сообщается, что в 2016 году пенсионер зарегистрировал логотип.

После 37 туров АПЛ «волки» занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   198 / 1095
сегодня в 01:43
походу внук юридический факультет только закончил ) опомнились
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   75 / 1095
сегодня в 01:36
Лол, кто-то еще подает в суд на воровство этого ущербного логотипа? Я бы, скорее, подал на дизайнера за насилие над вкусом.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   567 / 1095
сегодня в 01:30
чет поздно опомнился
311
311
   26 / 1095
сегодня в 01:23
Поэтому он 37 лет думал!)
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