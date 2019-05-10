Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы по политическим причинам

«Арсенал», вышедший в финал Лиги Европы, не знает, включать ли в заявку на игру полузащитника Генриха Мхитаряна.
Дело в том, что финал пройдет в Баку, а Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе.
В течение своей карьеры Мхитарян дважды не смог въехать в Азербайджан, когда его команды играли против местной «Габалы» и «Карабаха».
УЕФА обещал оказать помощь футболисту в этом вопросе, однако пока ясности об его участии в финале нет.
Вот это поворот! (с)
Нашёл, за что зацепиться и ответить "по-существу"! Так что там про название Украины и моё отношение к ней?
"...опровержение не мне, а украинским нардепам..."
Я класть хотел и не только на их прокремлёвских нардепов-пропаган**ов. Они всего лишь отрабатывают свои 30 сребряников ровно так же, как и скабеиха, попов, соловей, кисель, шейна, симона, кисаян и прочий утиль с России, думая, что адекватный и здравомыслящий народ забудет про их гадости и унижения страны, которая россиянам ничего плохого не сделала.
Вот это поворот! (с)
Нашёл, за что зацепиться и ответить "по-существу"! Так что там про название Украины и моё отношение к ней?
"...опровержение не мне, а украинским нардепам..."
Я класть хотел и не только на их прокремлёвских нардепов-пропаган**ов. Они всего лишь отрабатывают свои 30 сребряников ровно так же, как и скабеиха, попов, соловей, кисель, шейна, симона, кисаян и прочий утиль с России, думая, что адекватный и здравомыслящий народ забудет про их гадости и унижения страны, которая россиянам ничего плохого не сделала.
А ты с чего взял, что я имею отношение какое-то к Украине? Или это просто лишь бы ляпнуть в ответ, бравируя сетевым пэтриотизмом возле экрана гаджета? ))
"...только этих притязаний правительство украины..."
Очень "сильно" и "скрепно" с твоей стороны писать название соседней и не чужой нам страны с маленькой буквы. Зачем правительству Украины обращать внимание на проплаченную прокремлёвскую истерику? Пусть говорит, что хочет, но только в рамках закона. Это мнение народного ничего не значащего для их страны ноунейма, не более.
Венгрия, Польша, Румыния и Болгария входят в состав ЕС и они никогда не станут нарушать целостность соседнего государства. У них нет в головах плешивого империализма с замашками советов.
А ты с чего взял, что я имею отношение какое-то к Украине? Или это просто лишь бы ляпнуть в ответ, бравируя сетевым пэтриотизмом возле экрана гаджета? ))
"...только этих притязаний правительство украины..."
Очень "сильно" и "скрепно" с твоей стороны писать название соседней и не чужой нам страны с маленькой буквы. Зачем правительству Украины обращать внимание на проплаченную прокремлёвскую истерику? Пусть говорит, что хочет, но только в рамках закона. Это мнение народного ничего не значащего для их страны ноунейма, не более.
Венгрия, Польша, Румыния и Болгария входят в состав ЕС и они никогда не станут нарушать целостность соседнего государства. У них нет в головах плешивого империализма с замашками советов.
Иначе, это просто свинство!
Иначе, это просто свинство!
Это соловей вечером напел или скабеева наистерила в эфире? У них там за 5 лет уйма таких прогнозов было. ))
Это соловей вечером напел или скабеева наистерила в эфире? У них там за 5 лет уйма таких прогнозов было. ))