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Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы по политическим причинам

сегодня, 09:32

«Арсенал», вышедший в финал Лиги Европы, не знает, включать ли в заявку на игру полузащитника Генриха Мхитаряна.

Дело в том, что финал пройдет в Баку, а Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе. 

В течение своей карьеры Мхитарян дважды не смог въехать в Азербайджан, когда его команды играли против местной «Габалы» и «Карабаха».

УЕФА обещал оказать помощь футболисту в этом вопросе, однако пока ясности об его участии в финале нет.

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galem72
galem72 ответил Морозовский
   372 / 1098
сегодня в 11:10
В ответ первым ляпнул ты. А твоё опровержение не мне, а украинским нардепам!
"...в ответ первым ляпнул ты..."

Вот это поворот! (с)
Нашёл, за что зацепиться и ответить "по-существу"! Так что там про название Украины и моё отношение к ней?

"...опровержение не мне, а украинским нардепам..."

Я класть хотел и не только на их прокремлёвских нардепов-пропаган**ов. Они всего лишь отрабатывают свои 30 сребряников ровно так же, как и скабеиха, попов, соловей, кисель, шейна, симона, кисаян и прочий утиль с России, думая, что адекватный и здравомыслящий народ забудет про их гадости и унижения страны, которая россиянам ничего плохого не сделала.
Морозовский
Морозовский ответил galem72
   8 / 1098
сегодня в 10:58
"...ваши народные депутаты..." А ты с чего взял, что я имею отношение какое-то к Украине? Или это просто лишь бы ляпнуть в ответ, бравируя сетевым пэтриотизмом возле экрана гаджета? )) "...только этих притязаний правительство украины..." Очень "сильно" и "скрепно" с твоей стороны писать название соседней и не чужой нам страны с маленькой буквы. Зачем правительству Украины обращать внимание на проплаченную прокремлёвскую истерику? Пусть говорит, что хочет, но только в рамках закона. Это мнение народного ничего не значащего для их страны ноунейма, не более. Венгрия, Польша, Румыния и Болгария входят в состав ЕС и они никогда не станут нарушать целостность соседнего государства. У них нет в головах плешивого империализма с замашками советов.
В ответ первым ляпнул ты. А твоё опровержение не мне, а украинским нардепам!
galem72
galem72 ответил Морозовский
   372 / 1098
сегодня в 10:46
Это наперебой трещат ваши народные депутаты! Вот, например, нардеп ваш Мураев, буквально вчера: "Закарпатье достанется венграм, Буковина и Бессарабия румынам. Болгария и Польша имеют свои притязания. Только этих притязаний правительство украины не видит в упор."
"...ваши народные депутаты..."

А ты с чего взял, что я имею отношение какое-то к Украине? Или это просто лишь бы ляпнуть в ответ, бравируя сетевым пэтриотизмом возле экрана гаджета? ))

"...только этих притязаний правительство украины..."

Очень "сильно" и "скрепно" с твоей стороны писать название соседней и не чужой нам страны с маленькой буквы. Зачем правительству Украины обращать внимание на проплаченную прокремлёвскую истерику? Пусть говорит, что хочет, но только в рамках закона. Это мнение народного ничего не значащего для их страны ноунейма, не более.
Венгрия, Польша, Румыния и Болгария входят в состав ЕС и они никогда не станут нарушать целостность соседнего государства. У них нет в головах плешивого империализма с замашками советов.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Морозовский
   300 / 1098
сегодня в 10:40
Я вашим депутатам верю!
А своим веришь?
Морозовский
Морозовский ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   8 / 1098
сегодня в 10:38
Та это же депутаты, они такие же лжецы - как и ваши депутаты, им ни чего людского не присуще, одно бабло на уме.
Я вашим депутатам верю!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Морозовский
   300 / 1098
сегодня в 10:33
Это наперебой трещат ваши народные депутаты! Вот, например, нардеп ваш Мураев, буквально вчера: "Закарпатье достанется венграм, Буковина и Бессарабия румынам. Болгария и Польша имеют свои притязания. Только этих притязаний правительство украины не видит в упор."
Та это же депутаты, они такие же лжецы - как и ваши депутаты, им ни чего людского не присуще, одно бабло на уме.
Морозовский
Морозовский ответил galem72
   8 / 1098
сегодня в 10:31
"...Украина сама исчезнет..." Это соловей вечером напел или скабеева наистерила в эфире? У них там за 5 лет уйма таких прогнозов было. ))
Это наперебой трещат ваши народные депутаты! Вот, например, нардеп ваш Мураев, буквально вчера: "Закарпатье достанется венграм, Буковина и Бессарабия румынам. Болгария и Польша имеют свои притязания. Только этих притязаний правительство украины не видит в упор."
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   9 / 1098
сегодня в 10:28
Глупость. Уже не раз армянские спортсмены приезжали в Азербайджан на соревнования.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Ваня лучший
   300 / 1098
сегодня в 10:26
А туда пускают команды из РФ. ? Пустят , например, Ракицкого?
Лично я жду спартак с преудуовольствуем, да и остальные без проблем могут приежать (в спортивном плане), обычным людям очень интересно будет. (а обычных людей 90 процентов в Украине)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Морозовский
   9 / 1098
сегодня в 10:26
К-н, не коверкай название страны, или мозгов только на это хватает?
ДАША Д
ДАША Д
   146 / 1098
сегодня в 10:22
Да уж, определенные риски есть.
mphuZ
mphuZ
   199 / 1098
сегодня в 10:22
Надеюсь, разрешат въезд!

Иначе, это просто свинство!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   34 / 1098
сегодня в 10:15
А чего с Украиной?
А туда пускают команды из РФ. ? Пустят , например, Ракицкого?
galem72
galem72 ответил Морозовский
   372 / 1098
сегодня в 10:14
Украина сама исчезнет, как Югославия.
"...Украина сама исчезнет..."

Это соловей вечером напел или скабеева наистерила в эфире? У них там за 5 лет уйма таких прогнозов было. ))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Ваня лучший
   300 / 1098
сегодня в 10:05
С Украиной вместе?
А чего с Украиной?
CВИН
CВИН
   269 / 1098
сегодня в 10:00
Свинство
LOpp
LOpp
   11 / 1098
сегодня в 09:52
Следующий финал ЛЕ надо провести в Косово или в Донецке
cska plus
cska plus
   35 / 1098
сегодня в 09:51
Отнять у Баку право проведения финала ЛЕ и все дела.
Морозовский
Морозовский ответил Ваня лучший
   8 / 1098
сегодня в 09:41
С Украиной вместе?
Украина сама исчезнет, как Югославия.
dark_Akex
dark_Akex
   668 / 1098
сегодня в 09:41
Его проблемы. Армянские спортсмены едут в Азербайджан, азербайджанские в Армению. Гарантию безопасности дают и те и другие. Если футболист отказывается ехать то это только за свой страх.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Морозовский
   34 / 1098
сегодня в 09:38
С Украиной вместе?
Морозовский
Морозовский
   8 / 1098
сегодня в 09:36
Исключить Айзейбайрджайн из УЕФА !!!
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