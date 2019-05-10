Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы по политическим причинам

сегодня, 09:32

«Арсенал», вышедший в финал Лиги Европы, не знает, включать ли в заявку на игру полузащитника Генриха Мхитаряна.

Дело в том, что финал пройдет в Баку, а Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе.

В течение своей карьеры Мхитарян дважды не смог въехать в Азербайджан, когда его команды играли против местной «Габалы» и «Карабаха».