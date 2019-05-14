Де Росси: «Я все еще чувствую себя футболистом»

Полузащитник «Ромы» на пресс-конференции рассказал о конце своей карьеры за римский клуб.

В моей жизни происходило разное. Если бы у меня была волшебная палочка, то я бы добавил себе в копилку еще несколько трофеев. Но я бы никогда не передумал вновь надеть эту футболку.

В будущем я бы хотел стать тренером. Я не вижу себя в данный момент в этой должности. Я должен будут многому научиться. Это будет долгое путешествие.

Мне 35 лет, я знаю футбол, но я не хочу обременять свою команду. Я благодарю руководство за их предложение, я с большим уважением отношусь к этому, но я все еще чувствую себя футболистом.