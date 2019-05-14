Паллотта: «В течение 18 лет сердце Де Росси принадлежало одной команде»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта прокомментировал конец игровой карьеры за римлян капитана .

В течение 18 лет сердце Даниэле принадлежало одной команде.

Де Росси всегда с гордостью носил капитанскую повязку и представлял свой клуб на поле, утвердившись в качестве одного из лучших полузащитников в Европе.

Мы все будем плакать, когда Де Росси в последний раз наденет футболку «Ромы» (в матче против «Пармы» - прим.), но мы уважаем его желание продлить свою игровую карьеру.

От имени всего клуба я хотел бы поблагодарить Даниэле за его невероятную преданность этому клубу и заверить его, что наши двери всегда будут открыты для него. Он сможет вернуться в клуб в новой роли, когда захочет.