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Паллотта: «В течение 18 лет сердце Де Росси принадлежало одной команде»

14 мая 2019, 10:41

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта прокомментировал конец игровой карьеры за римлян капитана Даниэле Де Росси

В течение 18 лет сердце Даниэле принадлежало одной команде. 

Де Росси всегда с гордостью носил капитанскую повязку и представлял свой клуб на поле, утвердившись в качестве одного из лучших полузащитников в Европе. 

Мы все будем плакать, когда Де Росси в последний раз наденет футболку «Ромы» (в матче против «Пармы» - прим.), но мы уважаем его желание продлить свою игровую карьеру. 

От имени всего клуба я хотел бы поблагодарить Даниэле за его невероятную преданность этому клубу и заверить его, что наши двери всегда будут открыты для него. Он сможет вернуться в клуб в новой роли, когда захочет. 

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Остапчук 67
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