Эвра считает, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что хавбек Поль Погба покинет манкунианцев в ближайшее время.
Я не хочу обвинять в неудачах всех игроков, потому что я думаю, что некоторые футболисты «Юнайтед» сами даже не знают, почему они здесь находятся. Я думаю, что Погба уйдет, потому что важно чувствовать любовь, чтобы быть преданным футболистом.
Возможно, если Поль останется, то фанаты смогут его полюбить за преданность.
Главное, чтоб не в Реал Мадрид!!!
Главное, чтоб не в Реал Мадрид!!!