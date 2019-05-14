Эвра считает, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что хавбек покинет манкунианцев в ближайшее время.

Я не хочу обвинять в неудачах всех игроков, потому что я думаю, что некоторые футболисты «Юнайтед» сами даже не знают, почему они здесь находятся. Я думаю, что Погба уйдет, потому что важно чувствовать любовь, чтобы быть преданным футболистом.

Возможно, если Поль останется, то фанаты смогут его полюбить за преданность.