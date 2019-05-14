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Эвра считает, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»

14 мая 2019, 10:51

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что хавбек Поль Погба покинет манкунианцев в ближайшее время. 

Я не хочу обвинять в неудачах всех игроков, потому что я думаю, что некоторые футболисты «Юнайтед» сами даже не знают, почему они здесь находятся. Я думаю, что Погба уйдет, потому что важно чувствовать любовь, чтобы быть преданным футболистом. 

Возможно, если Поль останется, то фанаты смогут его полюбить за преданность. 

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Все комментарии
hoper
hoper
14 мая в 21:12
Весь красный Манчестер мечтает об этом
4ел
4ел
14 мая в 14:47
Ну и куй с ним. Видите ли любовь ему подавай. А заслужить он её не хочет?Пока все в команде дружненько в автобусе, а пагбуну это не с руки. Лимузин ему подовай. Парикмахерские ему ближе, чем футбол. Пущай больше выеживается
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 13:54
Я просто надеюсь на это.
t2k
t2k
14 мая в 12:37
Погба продать.. есть достойный кандидат для покупки.. фамилия Эррера, правда париж дешевле 100лямов такого бойца не продаст..
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 12:02
Пусть покидает, если хочет!
Главное, чтоб не в Реал Мадрид!!!
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
14 мая в 11:12
Без него спокойней будет. Играть не хочет, только воду мутит.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 10:57
Зулус не нужен МЮ , его надо было гнать из клуба.
marvel777
marvel777 ответил STVA 1
   331 / 840
14 мая в 10:56
При всем таланте , Погба лентяй .
ага и ладно бы форвардом был так нет, такими темпами скоро мы увидим звездного лентяя центрального защитника)
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 10:54
При всем таланте , Погба лентяй .
marvel777
marvel777 ответил Izmar
   331 / 840
14 мая в 10:53
Зулус сбежать хочет.
все хотят этого и главное он сам,так что надо прощаться
Izmar
Izmar
   631 / 840
14 мая в 10:52
Зулус сбежать хочет.
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