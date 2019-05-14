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Сборная России следит за травмой Черышева

14 мая 2019, 16:39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что медицинский штаб держит на контроле процесс восстановления от травмы полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева.

С Денисом мы общались три раза, в последний раз позавчера. Мы с [врачом сборной] Эдуардом Безугловым и [Аланом] Дзагоевым (полузащитник ЦСКА восстанавливается от травмы крестообразной связки колена, полученной на сборах во время зимней паузы, - прим.) разговаривали, чтобы они после первых снимков сделали еще, потому что, когда травма свежая, что-то можно не увидеть. Он сделал снимок - еще раз подтверждено, что крестообразная [связка] цела, в этом плане повезло. А трещина у него есть, врачи попросили его ходить на костылях, чтобы пока не было нагрузки.

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Знатог
Знатог
   180 / 840
15 мая в 13:39
а за травмой Кокорина тоже следят?
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 18:00
Денис серьёзная потеря для сборной.
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