Сборная России следит за травмой Черышева

Главный тренер сборной России заявил, что медицинский штаб держит на контроле процесс восстановления от травмы полузащитника испанской «Валенсии» .

С Денисом мы общались три раза, в последний раз позавчера. Мы с [врачом сборной] Эдуардом Безугловым и [Аланом] Дзагоевым (полузащитник ЦСКА восстанавливается от травмы крестообразной связки колена, полученной на сборах во время зимней паузы, - прим.) разговаривали, чтобы они после первых снимков сделали еще, потому что, когда травма свежая, что-то можно не увидеть. Он сделал снимок - еще раз подтверждено, что крестообразная [связка] цела, в этом плане повезло. А трещина у него есть, врачи попросили его ходить на костылях, чтобы пока не было нагрузки.