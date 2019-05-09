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Джано - о своей травме: «Всё могло быть гораздо хуже»

сегодня, 20:36

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано рассказал о своем состоянии после полученной травмы.

Мне сделали МРТ — травма у меня несерьезная, просто после «крестов» бывает небольшой отёк у колена, чувствую небольшой дискомфорт. В оставшихся трех матчах я уже не сыграю, думаю, даже в стыках, если «Крылья» будут там играть, я помочь не смогу – не успею набрать форму. Сразу после травмы я выйти не смогу, так что, можно сказать, выбыл до конца сезона. Но всё могло быть гораздо хуже – после «крестов» повторная операция была у Зобнина, а сейчас у Жиго. Это такая травма, после которой появляются болячки, но, к счастью, у меня маленький отёк и ничего страшного.

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Все комментарии
parallels
parallels
   4 / 1093
сегодня в 21:29
главное, рука цела. остальное вторично.
Abris
Abris
   346 / 1093
сегодня в 21:10
Был бы у свиней, было бы хуже.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   181 / 1093
сегодня в 20:57
Не задалась командировка. О возвращении в Спартак можно забыть.
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