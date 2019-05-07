Самедов и Джано не сыграют до конца сезона

Врач «Крылья Советов» Кюри Чачаев заявил, что полузащитники Александр Самедов и Джано из-за травм с большой долей вероятности не смогут сыграть в оставшихся матчах чемпионата России.

Самедова мы проверили в Москве, у него повреждена задняя поверхность бедра. Обычно срок восстановления при такой травме - три-четыре недели. Думаю, сезон для него закончен - три игры всего осталось.

Джано? Ничего серьезного, но пока играть ему нельзя. Дали ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона.