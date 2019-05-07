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Самедов и Джано не сыграют до конца сезона

сегодня, 16:41

Врач «Крылья Советов» Кюри Чачаев заявил, что полузащитники Александр Самедов и Джано из-за травм с большой долей вероятности не смогут сыграть в оставшихся матчах чемпионата России. 

Самедова мы проверили в Москве, у него повреждена задняя поверхность бедра. Обычно срок восстановления при такой травме - три-четыре недели. Думаю, сезон для него закончен - три игры всего осталось.

Джано? Ничего серьезного, но пока играть ему нельзя. Дали ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона.

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Все комментарии
mikysss
mikysss ответил cska plus
   232 / 982
сегодня в 19:02
Два хрющевых хрусталя.
Ты на дзагоя посмотри
112910415
112910415
   117 / 982
сегодня в 18:47
тяжеловато придётся Крыльям
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   301 / 982
сегодня в 18:14
Почему то меня это не удивляет.
161регион
161регион
   57 / 982
сегодня в 18:05
Один пенсия,другой хрусталь)))
Aljban
Aljban
сегодня в 17:29
Ананидзе в том же духе продолжает.
DEXEZ
DEXEZ
   484 / 982
сегодня в 17:20
Самосвал с отработанной породой вывалили возле стадиона в Самаре.
Doping87
Doping87 ответил cska plus
   139 / 982
сегодня в 17:09
Согласен, особенно Ананидзе, больше времяни в лазарете чем играет.
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 16:43
Два хрющевых хрусталя.
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