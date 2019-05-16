ГлавнаяНовости

Индзаги может заменить Аллегри у руля «Ювентуса»

16 мая 2019, 13:52

Руководство «Ювентуса» предложило новый контракт до 2021 года главному тренеру команды Массимилиано Аллегри во время их встречи. По его условиям, зарплата тренера может немного увеличиться. Сейчас Аллегри зарабатывает 7,5 млн евро за сезон.

Если же договориться с «алленаторе» на получится, то «Юве» рассматривает вариант с приглашением рулевого «Лацио» Симоне Индзаги. Прорабатываются варианты с Хосепом Гвардиолой, Дидье Дешамом и Маурисио Почеттино, но каждого из них пригласить будет очень сложно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Челси» не будет препятствовать переговорам Сарри с «Ювентусом»
Вчера, 23:51 Комментарии0
Гвардиола провел встречу со спортивным директором «Ювентуса»
Вчера, 23:05 Комментарии7
Дешам исключил свое появление в «Ювентусе»
Вчера, 17:52 Комментарии37
СлухиИтальянский тренер готов возглавить «Ювентус»
Вчера, 08:38 Комментарии34
Батистута может возглавить английский клуб
Вчера, 08:20 Комментарии18
Почеттино может возглавить «Ювентус»
Вчера, 00:25 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
   794 / 840
16 мая в 20:03
Аллегри — офигенный тренер. Купите ему нормальных игроков в оборону и будет вам счастье.
juvenale
juvenale
   65 / 840
16 мая в 17:58
не тогда лучше оставить
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
16 мая в 14:54
Пеп не нужен Юве ! Да и не пойдет он .
BagioR
BagioR
   404 / 840
16 мая в 14:17
Дешам!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   250 / 840
16 мая в 14:08
Какой бред!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100