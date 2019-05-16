Индзаги может заменить Аллегри у руля «Ювентуса»

16 мая 2019, 13:52

Руководство «Ювентуса» предложило новый контракт до 2021 года главному тренеру команды во время их встречи. По его условиям, зарплата тренера может немного увеличиться. Сейчас Аллегри зарабатывает 7,5 млн евро за сезон.

Если же договориться с «алленаторе» на получится, то «Юве» рассматривает вариант с приглашением рулевого «Лацио» . Прорабатываются варианты с Хосепом Гвардиолой, Дидье Дешамом и Маурисио Почеттино, но каждого из них пригласить будет очень сложно.