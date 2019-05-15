Лэмпард сменит Сарри у руля «Челси»

Итальянская пресса утверждает, что «Челси» решил прекратить трудовое сотрудничество с Маурицио Сарри и уже определился с его преемником. Им станет экс-футболист «синих» Фрэнк Лэмпард.
Руководство клуба пришло к выводу, что Сарри несовместим с английским чемпионатом, а его тактика не приживется.
Напомним, с мая 2018 года Лэмпард занимает должность главного тренера «Дерби Каунти». Сейчас его команда сражается за попадание в Премьер-Лигу в стыковых матчах.
Значит все таки небыло конфликта между игроком и Челси? Или Лэмпард одходчивый? Всем все простил?
Значит все таки небыло конфликта между игроком и Челси? Или Лэмпард одходчивый? Всем все простил?
Но согласись, практически пацанами обыграть опытных мужиков Бьелсы - дорогого стоит. Проиграть ему три матча, но выиграть в последнем, самом важном. Это минимум говорит о том, что Лэмпард не безнадежен и тоже чему то учится
Но согласись, практически пацанами обыграть опытных мужиков Бьелсы - дорогого стоит. Проиграть ему три матча, но выиграть в последнем, самом важном. Это минимум говорит о том, что Лэмпард не безнадежен и тоже чему то учится
С Погба и Жоржиньо ситуации в чём-то схожи. Им обоим для нормальной игры в центре нужны 2 партнёра. И если Погба наличие аналогов Видаля и Маркизио не помогло, слишком уж он обленился и оборзел, то если Челси купить своих Аллана и Гамшика или вылепит их из молодых воспитанников, то у Сарри получится настроить свой саррибол на нужный лад.
В любом случае по-моему лучше дать Сарри ещё сезон, чем приглашать Лэмпарда. Тренерский рынок не балует качеством и разнообразием вариантов.
С Погба и Жоржиньо ситуации в чём-то схожи. Им обоим для нормальной игры в центре нужны 2 партнёра. И если Погба наличие аналогов Видаля и Маркизио не помогло, слишком уж он обленился и оборзел, то если Челси купить своих Аллана и Гамшика или вылепит их из молодых воспитанников, то у Сарри получится настроить свой саррибол на нужный лад.
В любом случае по-моему лучше дать Сарри ещё сезон, чем приглашать Лэмпарда. Тренерский рынок не балует качеством и разнообразием вариантов.
Лэмпарду тоже..
Лэмпарду тоже..
А по факту, он вообще их задвинул. И сейчас все золотое поколение академии Челси сидит на чемоданах, потому что понимает, что им тут ничего не светит. Зато привезли очередных дров. Апофеоз - толстый пешеход.
Если из-за деда уйдут Хадсон, Ампаду, Маунт, Абрахам и Джеймс, то желаю ему всю оставшуюся карьеру работать с кем-то вроде ди Лаурентиса
А по факту, он вообще их задвинул. И сейчас все золотое поколение академии Челси сидит на чемоданах, потому что понимает, что им тут ничего не светит. Зато привезли очередных дров. Апофеоз - толстый пешеход.
Если из-за деда уйдут Хадсон, Ампаду, Маунт, Абрахам и Джеймс, то желаю ему всю оставшуюся карьеру работать с кем-то вроде ди Лаурентиса
Вобще, конечно, сложно говорить, что на Мавре нет вины. Все таки с возрастом он отдаляется от игроков и он уже их так не мотивирует, как в свое время игроков Интера. У Челси то тоже проблемы начались после того, как ушел Дрогба и испанцы с бразильцами пошли в разнос.
Вобще, конечно, сложно говорить, что на Мавре нет вины. Все таки с возрастом он отдаляется от игроков и он уже их так не мотивирует, как в свое время игроков Интера. У Челси то тоже проблемы начались после того, как ушел Дрогба и испанцы с бразильцами пошли в разнос.
"ВСЁ что случилось в этом сезоне - результаты фейлов руководста"
"ВСЁ что случилось в этом сезоне - результаты фейлов руководста"
По-моему было очевидно, что с Моуром надо было прощаться после Севильи. Тогда уже было всё понятно.
Ну и ещё пару слов о лучшем результате со времён Фергюсона. Если брать таблицу очков по разнице xG (не идеальный показатель, но вполне годный для оценки качества игры) за прошлый сезон, то в ней МЮ замкнул топ-6. Ну а то что очков 15 принёс лично Де Хеа, так это не подлежит сомнению.
По-моему было очевидно, что с Моуром надо было прощаться после Севильи. Тогда уже было всё понятно.
Ну и ещё пару слов о лучшем результате со времён Фергюсона. Если брать таблицу очков по разнице xG (не идеальный показатель, но вполне годный для оценки качества игры) за прошлый сезон, то в ней МЮ замкнул топ-6. Ну а то что очков 15 принёс лично Де Хеа, так это не подлежит сомнению.