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Лэмпард сменит Сарри у руля «Челси»

15 мая 2019, 18:29

Итальянская пресса утверждает, что «Челси» решил прекратить трудовое сотрудничество с Маурицио Сарри и уже определился с его преемником. Им станет экс-футболист «синих» Фрэнк Лэмпард.

Руководство клуба пришло к выводу, что Сарри несовместим с английским чемпионатом, а его тактика не приживется.

Напомним, с мая 2018 года Лэмпард занимает должность главного тренера «Дерби Каунти». Сейчас его команда сражается за попадание в Премьер-Лигу в стыковых матчах.

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Аnдrюhа
Аnдrюhа
16 мая в 20:50
Тогда надо ему звать Дрогба иТерри
la_masia
la_masia
   106 / 840
16 мая в 11:45
Это тот самый Лэмпард которого в 14 году из команды отправили? Который потом пылил за МС?
Значит все таки небыло конфликта между игроком и Челси? Или Лэмпард одходчивый? Всем все простил?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Медив
   380 / 840
16 мая в 00:26
Жаль, что у Уилсона не особо много шансов в Ливерпуле. На этой позиции там очередь. А так парень конечно хорош был весь сезон
Да, шансов сейчас немного, но кто знает, что будет через пару сезонов, пусть набирается опыта в Дерби Каунти.
Медив
Медив ответил Kirill Erokhin
   43 / 840
16 мая в 00:15
Холмс выпадал, а Марриотт сразу же забил и вообще был полезен, в концовке рискнул убрать Уилсона, потому что в случаи если бы Лидс сравнял, то Уилсон мог бы еще пригодиться, но и здесь Фрэнк не прогадал.
Жаль, что у Уилсона не особо много шансов в Ливерпуле. На этой позиции там очередь. А так парень конечно хорош был весь сезон
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Медив
   380 / 840
16 мая в 00:12
Перед перерывом, снимает опорника и выпускает форварда, который через минуту сравнивает счет... Это чисто тренерская работа
Холмс выпадал, а Марриотт сразу же забил и вообще был полезен, в концовке рискнул убрать Уилсона, потому что в случаи если бы Лидс сравнял, то Уилсон мог бы еще пригодиться, но и здесь Фрэнк не прогадал.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Медив
   380 / 840
16 мая в 00:10
Это все конечно детали, но факт в том, что их сплавил Касилья. Подозрения, что он доиграется появились после первых двух его забегов. Лавочники Реала до добра не доводят... Но согласись, как четко Лэмпс выпустил Мэрриотта?
Ага, гол первым же касанием. Угадал Лэмпард на все 100%.
Медив
Медив ответил Kirill Erokhin
   43 / 840
16 мая в 00:08
Согласен, сегодня Дерби выдал отличный матч, было особенно видно, что в перерыве Фрэнк отлично мотивировал игроков, а Лидс сегодня в обороне сыграли ужасно, не хватала Понтуса Янсона, при нем так не лажали, если бы Дерби реализовал все что мог, то там вообще бы разгром вышел бы. Везет сильнейшим, пусть у фанатов Лидса будут претензии к Тэйлору, но сегодня Дерби Каунти по праву вышли в финал.
Перед перерывом, снимает опорника и выпускает форварда, который через минуту сравнивает счет... Это чисто тренерская работа
Медив
Медив ответил Kirill Erokhin
   43 / 840
16 мая в 00:05
Согласен, сегодня Дерби выдал отличный матч, было особенно видно, что в перерыве Фрэнк отлично мотивировал игроков, а Лидс сегодня в обороне сыграли ужасно, не хватала Понтуса Янсона, при нем так не лажали, если бы Дерби реализовал все что мог, то там вообще бы разгром вышел бы. Везет сильнейшим, пусть у фанатов Лидса будут претензии к Тэйлору, но сегодня Дерби Каунти по праву вышли в финал.
Это все конечно детали, но факт в том, что их сплавил Касилья. Подозрения, что он доиграется появились после первых двух его забегов. Лавочники Реала до добра не доводят... Но согласись, как четко Лэмпс выпустил Мэрриотта?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Медив
   380 / 840
15 мая в 23:56
Это футбол, можно подумать Клоппу и Поккету не повезло:) Но согласись, практически пацанами обыграть опытных мужиков Бьелсы - дорогого стоит. Проиграть ему три матча, но выиграть в последнем, самом важном. Это минимум говорит о том, что Лэмпард не безнадежен и тоже чему то учится
Согласен, сегодня Дерби выдал отличный матч, было особенно видно, что в перерыве Фрэнк отлично мотивировал игроков, а Лидс сегодня в обороне сыграли ужасно, не хватала Понтуса Янсона, при нем так не лажали, если бы Дерби реализовал все что мог, то там вообще бы разгром вышел бы. Везет сильнейшим, пусть у фанатов Лидса будут претензии к Тэйлору, но сегодня Дерби Каунти по праву вышли в финал.
Медив
Медив ответил Kirill Erokhin
   43 / 840
15 мая в 23:46
Поздравляю с финалом для Лэмпарда, хотя конечно, дико повезло.
Это футбол, можно подумать Клоппу и Поккету не повезло:)
Но согласись, практически пацанами обыграть опытных мужиков Бьелсы - дорогого стоит. Проиграть ему три матча, но выиграть в последнем, самом важном. Это минимум говорит о том, что Лэмпард не безнадежен и тоже чему то учится
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Медив
   380 / 840
15 мая в 23:41
Блин, а Лэмпс таки может протащить баранов в финал. Лэмпс против Терри, Маунт против Абрахама... Это будет круто
Поздравляю с финалом для Лэмпарда, хотя конечно, дико повезло.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   493 / 840
15 мая в 23:24
Могут взбодриться с приходом Лемпарда ,но не на долго ,нужен фундаментальный тренер типа Гвардиолы или Клоппа.,а так большой риск ,топтаться на месте .а то и провалиться ,как МЮ.
Медив
Медив
   43 / 840
15 мая в 23:03
Блин, а Лэмпс таки может протащить баранов в финал. Лэмпс против Терри, Маунт против Абрахама... Это будет круто
Медив
Медив ответил RMUKMU
   43 / 840
15 мая в 23:02
Сложно представить кого бы слушался Погба. С Погба и Жоржиньо ситуации в чём-то схожи. Им обоим для нормальной игры в центре нужны 2 партнёра. И если Погба наличие аналогов Видаля и Маркизио не помогло, слишком уж он обленился и оборзел, то если Челси купить своих Аллана и Гамшика или вылепит их из молодых воспитанников, то у Сарри получится настроить свой саррибол на нужный лад. В любом случае по-моему лучше дать Сарри ещё сезон, чем приглашать Лэмпарда. Тренерский рынок не балует качеством и разнообразием вариантов.
Да ну... Тренер который умеет только лепить Наполи...
RMUKMU
RMUKMU ответил Медив
   171 / 840
15 мая в 22:53
Просмотрел свои комменты и что то не вижу такой категоричности. По поводу летнего ТО я своей точки зрения не меняю. На тот момент Мавр собрал в МЮ приличный костяк команды, чтобы развить успех ему нужны были пару человек хорошего уровня, чтобы укрепить защиту. Плюс кто-нибудь с авторитетом, как у Ибрагимовича, которого бы слушали все, включая Погба... Но этого не произошло, так что как оно было бы, мы уже не узнаем. Вобще, конечно, сложно говорить, что на Мавре нет вины. Все таки с возрастом он отдаляется от игроков и он уже их так не мотивирует, как в свое время игроков Интера. У Челси то тоже проблемы начались после того, как ушел Дрогба и испанцы с бразильцами пошли в разнос.
Сложно представить кого бы слушался Погба.
С Погба и Жоржиньо ситуации в чём-то схожи. Им обоим для нормальной игры в центре нужны 2 партнёра. И если Погба наличие аналогов Видаля и Маркизио не помогло, слишком уж он обленился и оборзел, то если Челси купить своих Аллана и Гамшика или вылепит их из молодых воспитанников, то у Сарри получится настроить свой саррибол на нужный лад.
В любом случае по-моему лучше дать Сарри ещё сезон, чем приглашать Лэмпарда. Тренерский рынок не балует качеством и разнообразием вариантов.
Медив
Медив
   43 / 840
15 мая в 22:50
Маунт! Зверь!
Медив
Медив
   43 / 840
15 мая в 22:36
Бгг, реаловские лавочники умудряются подплавлять свои команды даже в Чемпионшипе. Касилья - это нечто. Но игра конечно, огонь.
311
311
   73 / 840
15 мая в 22:36
Что-то не верится, что Сарри уволят после 3-го места АПЛ и возможном кубке Европы. Да и рановато Фрэнку Челси тренировать, как бы не получился второй Сульшер!)
starche
starche
   305 / 840
15 мая в 22:30
В таком случае ничего хорошего абрамовских пенсионеров не ждёт........
azkan
azkan
   338 / 840
15 мая в 22:22
РА ни одному тренеру не давал время для раскачки. Тем более 2-3 года.
Лэмпарду тоже..
Медив
Медив
   43 / 840
15 мая в 22:00
Лан, пойду посмотрю игру Дерби... Хотя и без особых надежд
Медив
Медив ответил Kirill Erokhin
   43 / 840
15 мая в 21:58
Я написал, что у Дерби и Челси разный уровень исполнителей. Я не фанат Челси, но понимаю, что Сарри не устраивает вас, после чемпионских сезонов, тяжело привыкнуть к борьбе только за топ 4. Если у Лэмпарда получится я буду только рад, уважаю его как игрока.
Нет, то что за чемпионство Челси не будет бороться, это понимали все. Сарри ставят в вину же не третье место. Перед началом сезона я помню писал, что если Сарри начнет перестройку команды, начнет менять всех этих Виллианов и Педр, будет вводить в команду молодых игроков, то все что будет выше 60 очков - я сочту за хороший сезон.
А по факту, он вообще их задвинул. И сейчас все золотое поколение академии Челси сидит на чемоданах, потому что понимает, что им тут ничего не светит. Зато привезли очередных дров. Апофеоз - толстый пешеход.
Если из-за деда уйдут Хадсон, Ампаду, Маунт, Абрахам и Джеймс, то желаю ему всю оставшуюся карьеру работать с кем-то вроде ди Лаурентиса
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   238 / 840
15 мая в 21:54
Ну хуже не будет.
Медив
Медив ответил RMUKMU
   43 / 840
15 мая в 21:48
"Мавр хорошо подготовил команду" "ВСЁ что случилось в этом сезоне - результаты фейлов руководста"
Просмотрел свои комменты и что то не вижу такой категоричности. По поводу летнего ТО я своей точки зрения не меняю. На тот момент Мавр собрал в МЮ приличный костяк команды, чтобы развить успех ему нужны были пару человек хорошего уровня, чтобы укрепить защиту. Плюс кто-нибудь с авторитетом, как у Ибрагимовича, которого бы слушали все, включая Погба... Но этого не произошло, так что как оно было бы, мы уже не узнаем.
Вобще, конечно, сложно говорить, что на Мавре нет вины. Все таки с возрастом он отдаляется от игроков и он уже их так не мотивирует, как в свое время игроков Интера. У Челси то тоже проблемы начались после того, как ушел Дрогба и испанцы с бразильцами пошли в разнос.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Медив
   380 / 840
15 мая в 21:41
Да лан, Дерби там по составу не особо взлетает. К тому же полкоманды - новички. Плей-офф в таких реалиях за счастье. Вон Слуцкий чуть не вылетел из Чемпионшипа с третьим по стоимости составом. Вот это и правда неудачно зашел. А для Дерби такие результаты вполне приличные. Даже если в очередной раз сольются Лидсу. Ну не прет им с ними, что тут сделаешь
Я написал, что у Дерби и Челси разный уровень исполнителей. Я не фанат Челси, но понимаю, что Сарри не устраивает вас, после чемпионских сезонов, тяжело привыкнуть к борьбе только за топ 4. Если у Лэмпарда получится я буду только рад, уважаю его как игрока.
RMUKMU
RMUKMU ответил Медив
   171 / 840
15 мая в 21:11
Да не употреблял я слово "исключительно". Но если тренер просит усиление, а ему приводят Фреда - какие тут вопросы. Я даже при всей своей нелюбви к Конте, признавал, что когда ты просишь одних игроков, а тебе дают Дзаппакосту и Дринкуотера, то кле тут можно ожидать от тренера?
"Мавр хорошо подготовил команду"
"ВСЁ что случилось в этом сезоне - результаты фейлов руководста"
RMUKMU
RMUKMU ответил Медив
   171 / 840
15 мая в 21:08
И все же, Мавр был лучшим тренером МЮ со времен Ферги. По результатам. Как бы к нему не относились, но это факт. До Мавра МЮ был далек от второго места также, как он далек от него после его ухода. Без обид. Челси сейчас к нему не ближе.. Я не буду спорить с твоей оценкой. Очевидно, ты смотришь все матчи своей команды, а я от случая к случаю. В случае с Челси - все наоборот. Я никогда не пытался доказать тебе, что Мавра выгнали без оснований. Нет. Я говорил, чтобы вешать всех собак на него, Мавр должен был быть единственным человеком, кто принимал решения. Но он был не единственным. По этому справедливо будет, что равная доля критики достанется и другим.
Я не снимаю ответственность с руководства МЮ, я тоже за справедливую оценку.
По-моему было очевидно, что с Моуром надо было прощаться после Севильи. Тогда уже было всё понятно.
Ну и ещё пару слов о лучшем результате со времён Фергюсона. Если брать таблицу очков по разнице xG (не идеальный показатель, но вполне годный для оценки качества игры) за прошлый сезон, то в ней МЮ замкнул топ-6. Ну а то что очков 15 принёс лично Де Хеа, так это не подлежит сомнению.
Медив
Медив ответил Kirill Erokhin
   43 / 840
15 мая в 21:03
Ну не знаю, если судить по игре Дерби Каунти в этом сезоне, Лэмпарду рано еще возглавлять топ клуб, как Челси, его Дерби был не стабилен весь сезон, в плей офф попали в последний момент, и с трудом вериться, что сегодня на Эланд Роуд в Лидсе, Дерби сможет победить, скорее Лидс выйдет дальше. Конечно, в Дерби и Челси разный подбор игроков, но руководство Челси не любит долго ждать результатов, готовы ли они дать время на то, чтобы Фрэнки перестроил команду во в чем вопрос. А смотреть на то, как Фрэнк Лэмпард провалиться в Челси не хочется, не заслужил он такого.
Да лан, Дерби там по составу не особо взлетает. К тому же полкоманды - новички. Плей-офф в таких реалиях за счастье. Вон Слуцкий чуть не вылетел из Чемпионшипа с третьим по стоимости составом. Вот это и правда неудачно зашел. А для Дерби такие результаты вполне приличные. Даже если в очередной раз сольются Лидсу. Ну не прет им с ними, что тут сделаешь
Медив
Медив ответил ROMA DROGBA
   43 / 840
15 мая в 20:59
А еще, мы все с нетерпением ждем увольнения Мариночки Грановской!
И назначить на ее место Дрогба?:)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   380 / 840
15 мая в 20:58
Ну не знаю, если судить по игре Дерби Каунти в этом сезоне, Лэмпарду рано еще возглавлять топ клуб, как Челси, его Дерби был не стабилен весь сезон, в плей офф попали в последний момент, и с трудом вериться, что сегодня на Эланд Роуд в Лидсе, Дерби сможет победить, скорее Лидс выйдет дальше. Конечно, в Дерби и Челси разный подбор игроков, но руководство Челси не любит долго ждать результатов, готовы ли они дать время на то, чтобы Фрэнки перестроил команду во в чем вопрос. А смотреть на то, как Фрэнк Лэмпард провалиться в Челси не хочется, не заслужил он такого.
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