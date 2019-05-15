Лэмпард сменит Сарри у руля «Челси»

15 мая 2019, 18:29

Итальянская пресса утверждает, что «Челси» решил прекратить трудовое сотрудничество с и уже определился с его преемником. Им станет экс-футболист «синих» .

Руководство клуба пришло к выводу, что Сарри несовместим с английским чемпионатом, а его тактика не приживется.

Напомним, с мая 2018 года Лэмпард занимает должность главного тренера «Дерби Каунти». Сейчас его команда сражается за попадание в Премьер-Лигу в стыковых матчах.