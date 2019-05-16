Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»

16 мая 2019, 20:18

Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря группировки «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед».

Сообщается, что эту информацию предоставил совладелец клуба, принц Саудовской Аравии Абдулла в ходе слушаний в Высоком суде Лондона, где он ведет борьбу за полный контроль над клубом с другим совладельцем «Шеффилда» Кевином Маккейбом.

Адвокат Абдуллы заявил, что 3,5 млн евро займа поступили в клуб от одного из членов семьи умершего в 2011 году террориста. Принц утверждает, что Маккейб знал об источнике этих средств.