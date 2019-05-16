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Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»

16 мая 2019, 20:18

Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря группировки «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед».

Сообщается, что эту информацию предоставил совладелец клуба, принц Саудовской Аравии Абдулла в ходе слушаний в Высоком суде Лондона, где он ведет борьбу за полный контроль над клубом с другим совладельцем «Шеффилда» Кевином Маккейбом.

Адвокат Абдуллы заявил, что 3,5 млн евро займа поступили в клуб от одного из членов семьи умершего в 2011 году террориста. Принц утверждает, что Маккейб знал об источнике этих средств.

Напомним, что «Шеффилд Юнайтед» занял второе место в Чемпионшипе по итогам сезона и завоевал путевку в АПЛ.

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
   178 / 843
17 мая в 14:34
А Бен Ладен об этом знает?
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   570 / 843
17 мая в 07:06
АПЛ это турнир арабских шейхов
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
16 мая в 23:54
Бред полный.
mortid
mortid ответил Albasin
   158 / 843
16 мая в 22:57
Бен Ладена не существует.
Да нас никого не существует, мы тупо персонажи в "компьютерной" игре высшего разума ))))))))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
16 мая в 22:28
Кто это?
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
16 мая в 21:06
    рус фан
    рус фан
       233 / 843
    16 мая в 21:03
    Бен Ладан хотел взорвать стадион Шеффилда что ли.
    kust07
    kust07
       372 / 843
    16 мая в 21:01
    это утка
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 843
    16 мая в 21:00
    Шейхи могут, когда захотят.
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    16 мая в 20:52
    Законченные англосакы.
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       37 / 843
    16 мая в 20:46
    Заем ей это надо было, не понятно, какую только чушь не придумают.
    Albasin
    Albasin
       17 / 843
    16 мая в 20:41
    Бен Ладена не существует.
    DXTK
    DXTK
       122 / 843
    16 мая в 20:26
    Принц кюП, Щас Шеффилд загнобят и Лидс Юнайтед получит путевку.
    LOpp
    LOpp
       16 / 843
    16 мая в 20:22
    Лучше бы Томь финансировали. (с)
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